林修民 半導體看天下》從H20看法治和人治國家的價值差異

因為H20是針對中國市場專賣的殘廢版，所以這15 %的加稅某種程度算煙捐類型的國防捐，川普政府可以把向中國收來的稅拿來建設美國的印太軍力，川普這一招其實對中國來講可以堪稱是殺傷力不高，但侮辱性極強。

◎ 林修民

最近關於H20的新聞真的很有趣，美中雙方的反應其實都證明了高階晶片買賣的是雙方的價值觀不同，注定水火不容。

H20是針對中國市場專賣的殘廢版，所以這15 %的加稅某種程度算煙捐類型的國防捐。示意圖 。（路透檔案照）

對美方而言，對H20出口，川普政府將會抽15 %的營收。這顆晶片本來就在拜登政府是被合法出口中國的，而且都已經答應買賣了，是川普臨時變卦禁止後又重新同意。只是現在變成是突然又要加稅才可以出貨。

H20現在有沒有網路遠端功能？

之前筆者臉書（歡迎追蹤）文章已經談過這個問題，目前沒有。因為實務上在技術上跟商業模式上並不太可行。 但未來如果因為國家安全的規定下所打造的新客製化晶片，在經過程序正義的支持下，未來當然是有可能，但絕對不是現在的H20。

而美國的晶片如果有偷偷增加後門的相關電路，這明顯就違反的美國的個人資料保護，在法治的社會裡面，這是違法行為、所以根本不可能發生的。

傳中國當局要求騰訊等中企說明採購輝達H20晶片的原因，並表達對資安風險的疑慮。（彭博檔案照）

但中國根本就不是一個法治的社會，是一個純人治的極權恐怖國家。在他們的世界裡面，根本沒有法律保障人權這種東西。所以所有的東西安裝監視器或者是侵害人民的隱私來確保整個國家社會的維穩，在中國是再正常不過了。

所以路透社引述3名知情人士說法報導，中國有關當局已要求國內企業說明採購輝達H20晶片的原因，並表達對資安風險的疑慮，包括騰訊和字節跳動等網路巨擘皆遭約談。

基於中國在新疆和西藏大規模監控的經驗，他們是絕對打死都不會相信科技產品裡面沒有監控後門。

有人權有晶片、沒人權沒晶片

美中這兩個法治與人治，分權與極權的不同價值特性，在最先進晶片紛爭底下，更顯水火不容。示意圖 。（路透檔案照）

美中這兩個法治與人治，分權與極權的不同價值特性，在這種最先進晶片紛爭底下，雙方的水火不容由此可見，特別是在最高階的晶片更是如此，只要雙方想要繼續這類產品的買賣，就會持續為這個問題繼續吵下去。

（作者為科技專欄作家）

