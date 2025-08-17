自由開講》中共對外揮霍、對內募款 全民怒噴「捐你妹」

◎ 衛重華

中國北京市近期遭遇極端暴雨襲擊，部分地區陷入水深數米的癱瘓狀態，民間流傳「車船稅」成為現實諷刺的笑料，「北漂」一詞亦成為浮屍與失所的苦澀代名詞。

這些調侃背後，卻是成千上萬市民的真實困境。市政府不思補償、救援與善後，反而第一時間將募款責任轉嫁給百姓，令輿論炸鍋、群情激憤。微博平台短短數小時湧現數十萬條罵聲，「捐你妹」、「滾」成為中國式的民怨指標，也反映出人民對政權徹底失望的情緒洶湧。

中國首都北京市7月底遭遇極端降雨，引發嚴重災情。（路透檔案照）

而這份怨氣不僅止於北京一城，而是積怨已久的爆發：中國對外每年援助數千億，面對內部的水災、疫情、地震，卻只會高喊「眾志成城」與「大家捐款」，彷彿人民才是國家的提款機，政權的神主牌。

在官媒歡呼中國再次對非洲提供200億美元援助的同時，北京民政部門卻連區區一億人民幣都無法調度，只能向百姓「要錢」。這樣的對比，怎能不讓人怒火中燒？

許多網友挖苦：「給一頓飯上萬的人捐款，你好意思嗎？」這不只是句話，而是一種集體羞辱的反彈。當社會分裂、貧富懸殊，當中共權貴們坐擁高牆別墅、豪車名錶，卻仍要求為他們的失誤與災難「補洞」時，人民看穿了這場偽善與掠奪的把戲。人民不是不願意幫助災民，而是不願意再替那群只為權貴服務的腐敗系統買單。

中國允諾給予非洲金援，圖為2024年中非合作論壇高峰會在北京舉行。（法新社檔案照）

這是一場抗議，也是一場警訊。當「捐你妹」成為全民口號，代表的是一個民族已經無法再忍受虛假大國崛起的泡沫與內部苦難的撕裂。

真正的愛國，不在於無止盡的容忍與犧牲，而是揭穿謊言、守護公義。口號可以關閉，微博可以禁言，但人民的憤怒，不會退潮。中國，不該是一個只會對外「大方」，對內「冷血」的國度。這場洪水沖垮的不只是北京街道，更是中共政權虛假的道德高地與自欺的假面。

坦白說，這不只是募捐，而是中共官民關係的徹底崩壞，是一次社會信任的總破產。

（作者為軍人）

