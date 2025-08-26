自由開講》西班牙選擇華為 歐美情報合作亮紅燈

◎郭索

外媒近期揭露西班牙政府近日與中國華為簽訂價值1230萬歐元的合約，選擇華為的伺服器用來儲存司法監聽紀錄，立即引發歐洲安全與主權危機的高度關切。

根據《Politico》與《日經新聞》分析，此舉不僅與歐盟自2020年來推行的「5G工具箱」政策背道而馳，也對歐美情報共享體系帶來嚴重疑慮，美國國會情報委員會已發函要求重新檢視與西班牙的情報協議，顯見美方對中共可能滲透情報核心的戒心並未鬆懈。

專家警告，西班牙決定使用中國華為的伺服器儲存司法監聽紀錄，這將使歐盟面臨安全風險，並破壞歐盟的新數位戰略。（路透檔案照）

這份交易的爭議焦點不在於技術層面，而在於政治與安全戰略的選擇。墨卡托中國研究中心的赫麥迪警告，一旦華為技術介入司法監聽系統，即使該系統為離線狀態，中方仍可透過其技術人員進行設備管理與數據操作，從而間接取得敏感資訊。

華為雖聲稱不會存取客戶數據，實則避重就輕，轉移焦點，忽略了「誰掌握設備，誰就有潛在控制權」的安全原則。西班牙內政部的辯解更顯無力，僅以合約合規為由，無法掩蓋對中共資訊戰、技術滲透戰的縱容與失守。

而歐盟執委會與德國綠黨議員亦指出，在關鍵基礎建設如5G與執法監控中使用中國技術，將使歐洲暴露於非民主政權的長期干預中，進而破壞歐洲自身強調的「技術主權」戰略。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）政府選擇華為的伺服器儲存司法監聽紀錄，恐影響歐美情報合作協議。（法新社檔案照）

事實上，歐盟自2020年已建議各成員國逐步排除華為參與核心網路，目前僅有少數國家如瑞典、法國、德國完全執行，其餘國家或陽奉陰違，或受利益驅動而開後門，西班牙此舉更是帶頭違逆。

美國國會參議員柯頓與眾議員克勞福德聯合呼籲情報總監審慎處理與西班牙的資料共享協議，反映出川普政府延續對華強硬的安全政策底線。任何涉及中共技術企業的情報協作，對美國來說都是不可承受之風險。對此，歐洲若不儘快收斂對中共高風險企業的依賴，勢必面臨被排除於五眼聯盟與更高級別合作圈之外的命運。

（作者為自由業）

