林健正專區》從爭議到錄取 楊同學事件給社會的省思

楊姓同學參加大學推甄入學時，錄取陽明交通大學、台北醫學大學、中山醫學大學、中國醫藥大學等校醫學系正取，以及長庚大學醫學系備取。然而，當他在社群平台分享學習歷程後，遭到質疑內容不實，致使五所大學全數取消其錄取與備取資格。
林健正

林健正

2025/08/14 10:30

◎ 林健正

今年的大學指考（分科測驗）入學榜單終於揭曉了，最受矚目的新聞是先前因學習歷程內容與證明文件有出入而被取消推甄錄取資格的楊姓同學，透過指考成績錄取成功大學醫學系。

林健正專區》從爭議到錄取 楊同學事件給社會的省思被5校醫學系取消錄取或備取資格的學生，錄取成大醫科。（資料照）

該名學生就讀台中知名私立高中，在校成績優異，學測成績達74級分。其學習歷程除文字敘述外，亦附有相關獎狀證明，且是應網友要求才被動分享學習檔案，由此可見，楊姓同學應無主觀造假意圖。

審查機制的問題

各大學在初步資料審查時未能發現問題，原因可能包括：審查委員未詳細檢視內容，或是缺乏足夠的查證機制。直到媒體報導揭露相關疑點後，各校才以維護考試公平性為由，取消楊姓同學的錄取資格。

然而，審查委員未能在第一時間發現問題，本身就反映出審查機制的不完善。更重要的是，備審資料在整體評分中僅占10%的權重，針對此部分的爭議就直接取消錄取資格，顯然係以「現在的不公平」矯正「過去的不公平」，堪稱矯枉過正，是否符合比例原則，值得深思。

台中高中生分科測驗考進成大醫學系，陽明交大退休教授林健正認為：大學審查機制仍待反省修正。（資料照）台中高中生分科測驗考進成大醫學系，陽明交大退休教授林健正認為：大學審查機制仍待反省修正。（資料照）

處分合理性的思辨

支持取消錄取資格者多將此視為品德操守問題，認為醫學系攸關人命健康，對道德倫理應有更嚴格要求。然而，這樣的論述存在邏輯漏洞，工程師對公共安全的責任同樣重大，金融從業人員影響經濟民生，為何獨獨對醫學系學生有特別嚴苛的道德標準？

另一派主張嚴懲的理由源於「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」的思維，認為應防微杜漸，不能縱容小孩的錯誤行為，否則會使其積惡成習，長大後會變本加厲，但這種觀點反映的是落後的威權管教心態，以及泛道德主義的過度擴張。

不論是有心或無心的錯誤，完全不考慮處分的比例原則，一律剝奪受教權，不僅過於嚴苛，也將複雜問題過度簡化。現實社會本就不完美，這樣的處分方式可能只是為了避免爭議而採取的權宜之計。

醫學系入學競爭激烈，容易引起社會關注，甚至產生不可抗拒的輿論壓力。相較之下，其他科系的類似問題可能就不會受到同等關注，這或許是資優生必須承擔的社會期待與壓力。

大學考試分發委員會昨天說明114學年度分發結果。（記者楊綿傑攝）大學考試分發委員會昨天說明114學年度分發結果。（記者楊綿傑攝）

如今楊姓學生憑藉指考成績錄取成大醫學系，當初主張嚴懲的各方人士應當認定這樣的現實，未來對類似案件宜就事論事，避免過度的道德延伸。當初備審資料確實存在與附件不符或誇大的問題，但將此無限上綱至品德操守，或套用「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」的邏輯，都有失公允。

楊同學透過指考證明了自己的學業能力，這也顯示多元入學管道的重要性，當一個管道出現爭議時，其他管道仍能提供公平競爭的補救機會。

結語

這起事件提醒我們，大學入學審查機制仍有改善空間，而社會對於年輕學子的錯誤，也應採取更具教育意義且符合比例原則的處置方式。楊同學經歷挫折後，依然憑藉實力證明自己，這種韌性值得肯定。恭喜楊同學再度以優異成績，踏入醫學領域，期待他未來能以專業知識服務社會，開創美好的人生。

同步刊載於林健正臉書

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長、台南市樹谷園區產業協進會秘書長 ）

