自由開講》憲法訴訟停擺 立委當心民怨回力鏢

2025/08/17 13:00

◎ 王永安

司法院依法設大法官十五人，現今只有八人，餘七人名額於二○二四年十月三十一日因任期屆滿，至今未補足。期間總統提名二次各七人，最近一次於上（七）月二十五日立法院仍未就提名人選同意一人或多人。現行憲法訴訟法第三十條第二項規定，參與評議之大法官人數不得低於十人；作成違憲之宣告，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。

司法院依法設大法官15人現剩8人，餘7人未能補足，憲法法庭至今無法正常運作。（資料照）司法院依法設大法官15人現剩8人，餘7人未能補足，憲法法庭至今無法正常運作。（資料照）

近期就有資本市場上的科技公司，聲請法規範及裁判憲法審查，認為過度提高憲法法庭參與評議及作成裁判之最低人數門檻限制，顯未考量大法官實際出缺情形，就憲法法庭得否受理、得否為違憲宣告等審判權核心事項造成嚴重限制，大幅降低人民透過憲法訴訟獲得有效救濟之機會，事實上架空憲法訴訟之救濟制度，剝奪人民受憲法保障之訴訟權。

民法學者陳忠五大法官於七月三十日憲法法庭一一四年憲裁字第七十三號裁定協同意見書，提出憲法第十六條保障人民之訴訟權，其包括人民向憲法法庭提出憲法訴訟、聲請憲法審查之權利。

國家最高立法機關之立法院，為實現憲法保障人民之訴訟權及其他公益目的，當然得制定、修正憲法訴訟法，以為大法官行使憲法上職權時踐行之程序規定。

然而憲法訴訟法規定是否存有權利保護漏洞，憲法法庭審理人民聲請案依職權適用憲法訴訟法規定，自應本於職責，究明此項疑義，及時有效保障人民之訴訟權及其他基本權利。

更從憲法訴訟法一百十四年一月二十三日公布修正前，最後一個憲法法庭判決：一一三年十月二十日憲法法庭一一三年憲判字第十一號，人民相關擬制遺產課稅案，看到人民對經濟民生爭議之重要訴求。

各行各業因應社會變遷推出高齡化服務，如：安養信託等，但也可能衍生相關爭議。示意圖。（美聯社檔案照）各行各業因應社會變遷推出高齡化服務，如：安養信託等，但也可能衍生相關爭議。示意圖。（美聯社檔案照）

憲法法庭判決法院判決不符憲法第七條保障平等權之意旨，並侵害人民受憲法第十五條保障之財產權，立法機關應於憲法法庭判決公告之日起二年內，依判決意旨檢討修正相關規定，於修法完成前，相關機關應依判決意旨辦理。其後財政部於上（七）月二十八日發布「被繼承人死亡前二年內贈與配偶之財產併計遺產總額課徵遺產稅稽徵作業處理原則」，就擬制遺產及其他遺產，明定配偶與其他繼承人應共同依遺產及贈與稅法第二十三條辦理，以利人民遵循。

我國已進入超高齡社會，各行各業因應社會變遷，日新月異推出高齡化服務，如：安養信託、高齡金融規劃顧問服務、家族傳承規劃顧問服務等，但也可能衍生相關爭議。

於此呼求立委們，讓社會上、家族中的弱勢族群民眾，享有法院訴訟權利外之最後救濟管道，否則民怨的回力鏢將回射到立委服務處陳情。

（作者為銀行信託管理人員退休、高齡金融規劃顧問師）

