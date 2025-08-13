名家分享~馮睎乾》韭菜又有新割法

◎ 馮睎乾

9月1日，中國將全面執行「強制社保」，這是一種竭澤而漁的割韭菜新招嗎？昨天我看到中國前律師陳秋實在社交平台發布的一條抖音片，似乎戲劇性地說明了「強制社保」對某些階層人士的嚴重影響。

自稱法學院畢業的女生，哽咽訴說自己實習期間，扣除強制繳納的社保後，基本上沒錢可用。（取自貼文，陳秋實X）



片中有個自稱法學院畢業的女生，哽咽訴說自己實習期間，每月工資本來有2500元（人民幣），但扣除強制繳納的社保後，僅剩約700元，再扣掉交通餐飲費，基本上沒錢可用，甚至要「倒貼錢上班」。

這位女生的「慘劇」是真的嗎？不妨先了解一下中國社保制度。社保包括俗稱的「五險」，即養老、醫療、失業、工傷及生育保險，加上根據行政法規必須繳納的住房公積金，合稱「五險一金」。社保由勞資雙方共同負擔，加起來不是小數目，佔僱員收入15至23%左右，僱主也要額外繳付員工薪水的三四成。

向來上有政策下有對策，勞資雙方本可靈活協商，彈性處理。例如僱主補貼某金額給員工，大家就協定不供社保，一家便宜兩家着。但9月1日起，你想跟老闆約定不繳社保？別做夢了。所有「自願放棄社保」的協議都直接變廢紙。企業或職工不繳付，罰款馬上臨門，躲都躲不掉。

在「強制社保」下，許多中小企跟員工的負擔勢必大幅加劇，甚至於入不敷出，那是毫無疑問的，但像上述那「法學畢業生」的哭訴，我就覺得有點誇大。2500元怎麼扣剩700元呢？中國各地的社保繳納比例都有不同，被扣掉的1800元是怎樣算出來，我看不透。

以上海、北京為例，僱主要為養老保險繳納員工月薪16%，員工則負擔8%；醫療保險，上海僱主負擔10%，北京僱主負擔9.8%，兩地員工負擔2%；住房公積金差距較大，北京勞資雙方各須繳付12%，上海則各繳7%。按以上比例來算，2500元工資怎樣也扣不到1800元那麼多。

中國自9月起嚴厲執行社保繳費，今年上海繳費基數下限為7384元，圖為上海街頭的外送員。（歐新社檔案照）

然而計算社保，還得考慮各地的「繳費基數」。今年上海繳費基數下限為7384元，北京是6821元。「基數下限」的意思：若你工資低於下限，社保繳納比例也要按下限來算，以防你刻意「躺平」，導致國家社保收入不足。換言之，你工資就算只有2500元，扣除社保的比例也要按「下限」來算。

因此，假如片中女生住北京，她就可能要繳交大約1534元的「五險一金」；若住上海，就要交1292元。根據兩大城市的基數下限計算，都扣不到1800元那麼多。該影片的內容，我是有點懷疑的——也許我計錯，歡迎更了解中國社保計法的讀者指正。

無論影片女生是否做戲，中國「強制社保」的鐵拳都是實實在在的。你可能說，外國也有強制社保，怎麼中國就不行？因為中國的問題不在強制，而在繳納比例過高。以養老保險為例，中國僱主繳16%，員工8%，合計24%，是加拿大（合計11.9%）和美國（合計12.4%）的兩倍。再加上醫療、工傷、生育、失業保險及住房公積金，總繳費比例可接近甚至超過薪酬的50%。

中國人口持續老化，在職年輕人繳納的社保金，都被用來支付上一代的退休金了。（歐新社檔案照）



更大問題是，中國特色的社保有多個類別，階級色彩鮮明：體制內外與城鄉差異，可導致福利差天共地。體制內員工（像公務員）的退休金，可達退休前工資七八成（所謂「替代率」有70%至80%），體制外領取的退休金就低得多。現在中國面對的困境是：隨著人口老化，在職年輕人繳納的社保金，都被用來支付上一代（尤其是體制內）的退休金了。

今年中國網上有句流傳甚廣的話：「生機勃勃的老年人，死氣沉沉的年輕人，生無可戀的中年人。」9月1日後，許多表面在上班、實際是「救国」的人，就算不吸依托咪酯（即「太空油」），恐怕都要像喪屍一樣存在了——從樂觀的角度看，當然也有另一群人的生命力大大旺盛起來。

（作者為香港作家）

影片連結如下：

中國前律師陳秋實X

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

