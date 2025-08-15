自由廣場》善用韌性特別條例 盼改發「國安韌性券」

◎蔡維哲

面對當前國際情勢，政府已通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，規劃發放現金一萬元。該條例旨在強化韌性措施，達到減輕人民負擔、穩定物價及防護國家安全等目標。

立法院院會通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，規劃發放現金一萬元。（資料照）



強化全民國安及防災意識

筆者建議將發放現金一萬元改為「國安韌性券」形式發放，既符合條例立法精神，更能達到深層戰略目標。

請繼續往下閱讀...

國安韌性券設計理念

所謂「國安韌性券」，是將原定發放的一萬元現金，透過行政院訂定行政規則，限定使用範圍僅能購買防災、國安準備、民防準備相關物資，包括防災用品、緊急食物儲備、醫療急救包、通訊設備等民生必需品乃至急救等醫療課程。

內政部在全社會防衛韌性委員會的會後記者會，示範緊急避難包的物資清單。（資料照）

韌性就像是守護家門的保全系統，沒有這道防線，再多的金錢也換不到真正的安全。透過具體消費行為，讓每位國民從被動受助者轉為主動參與者，親身參與安全準備工作。同時也使企業行號可以加入生產與進口的行列，完備民防及防災之產業鏈。

多重戰略效益

國際戰略意義：國安韌性券向國際社會傳達明確訊息，展現台灣全民國防準備決心。

經濟振興效果：經濟學研究顯示，發放現金的消費效果往往不如預期，民眾可能將現金用於儲蓄或償債。消費券由於具特定用途限制，能更有效促進消費活動。

全民教育功能：國安韌性券發放過程本身就是全民國防、防災教育。當民眾思考該購買哪些民防、防災物資時，無形中進行風險評估和應變規劃，比任何宣導活動都深刻有效。

法律技術可行性

針對「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」普發現金1萬，行政院長卓榮泰（中）表示8月完成法制化馬上執行。（資料照）

從法律技術層面分析，這個構想完全可行。特別條例已明確授權政府籌措資金並決定發放方式，透過行政規則將現金發放定義為國安韌性券發放，屬於執行細節的技術性規範，不違背原始立法意旨。

或許有人質疑合法性或合憲性，但發放方式本質上屬於行政執行的技術細節，且此為給付行政，並非涉及基本權利限制，憲法法庭只能寬鬆審查。而特別條例的資金來源已有立法院制定法律授權，則如何發放僅屬執行方式的技術問題，完全在行政機關裁量範圍內。

結語與呼籲

國安韌性券既能達到經濟紓困目標，又能強化國安意識、提升社會韌性，更能向國際展現台灣決心。透過全民參與方式，讓每個家庭都成為防災的成員，這才是真正的「全民國防」、「全民防災」精神體現。

呼籲政府認真考慮這個建議，讓這一萬元發放不只是短期經濟刺激，而是長期防災國安建構的重要一環。時不我待，期盼政府以更宏觀視野，善用特別條例機會，為台灣未來安全奠定堅實基礎。

（作者為律師）



編按︰行政院院會0814通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，拍板普發萬元現金，且不排富，待立法院三讀修正後，送出特別預算案。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法