自由開講》博士部長提出「思想實驗」 立委惱怒亂打在地牌！

◎ 鄭宗宜

圍繞核三延役的爭議不斷，近日看見有某立委立論不清，刻意用有問題的論述，質詢逼宮閣揆，但卻被經濟部郭部長用社會科學常見的「思想實驗（thought experiment）」破解，甚至因而惱羞成怒撰文批評，將郭部長的合理推論，解讀成對在地情感的質疑，這種邏輯不對被質疑，就硬打鄉土感情牌的做法，實在讓人啼笑皆非！

經濟部長郭智輝。（資料照）

然而，關於核三延役議題，真正該被關切的，其實一直是三個專業問題：是否安全、風險是否可控、工程與維護品質是否達標。核能延役是高風險公共決策，必須以科學證據與制度程序為依歸，而非情緒化的貼標籤！

請繼續往下閱讀...

但筆者特別想讚揚郭智輝部長，部長不愧是管理學博士，提出的是一個政策討論常見的思想實驗方法，亦即：若移除敦親睦鄰費，地方支持度是否不變？

此一反問用來檢驗支持理由是否在條件變動下仍成立；若支持僅建基於對核能的信任，重視安全、風險控管與品質，理應不受經濟回饋影響；若支持度因此動搖，則代表經濟回饋確為重要變因。這不是貶抑，而是合乎邏輯的因素辨識。況且，連該委員自己在後續文章中，亦詳述四十年來核電與地方「共生共榮」與資源挹注，恰恰印證經濟誘因在態度形成中的角色。承認誘因存在巨大影響，不等於否定在地情感。

然而，即便地方高度支持，也不能取代延役的專業門檻。

延役應以制度化途徑處理：一、依據國際標準進行第三方壽期評估與劣化檢測，公開缺陷清單與改善時程；二、完備地震、極端氣候、電網事故等情境風險分析與演練；三、強化備品、人力與外包品質審查，訂定可量化的運維KPI；四、揭露全生命週期成本（含除役、廢料、保險與最壞情境賠償），與替代方案做可比性評估；五、落實資訊透明與在地參與，含申訴與監督機制。唯有制度與數據，方能消弭不信任。

核三延役之辯，不該流於「支持者／反對者」的二分，而應用科學分析與制度管理為本。（資料照）

至於回饋金，應回到公共政策設計：其功能在於合理性與分配正義，可以存在，但邏輯上，則不應被誤當作地方民眾願意為安全背書。

總之，核三延役之辯，不該流於「支持者／反對者」的二分，而應用科學分析與制度管理為本，因此，郭部長的邏輯分明，殊值肯定！我們尊重地方情感，也尊重專業與制度；以公開、可驗證、可追責的程序作決定，才是對恆春、對全體社會真正的尊重！

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com







熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法