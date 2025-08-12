晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》博士部長提出「思想實驗」 立委惱怒亂打在地牌！

2025/08/12 20:40

◎ 鄭宗宜

圍繞核三延役的爭議不斷，近日看見有某立委立論不清，刻意用有問題的論述，質詢逼宮閣揆，但卻被經濟部郭部長用社會科學常見的「思想實驗（thought experiment）」破解，甚至因而惱羞成怒撰文批評，將郭部長的合理推論，解讀成對在地情感的質疑，這種邏輯不對被質疑，就硬打鄉土感情牌的做法，實在讓人啼笑皆非！

經濟部長郭智輝。（資料照）經濟部長郭智輝。（資料照）

然而，關於核三延役議題，真正該被關切的，其實一直是三個專業問題：是否安全、風險是否可控、工程與維護品質是否達標。核能延役是高風險公共決策，必須以科學證據與制度程序為依歸，而非情緒化的貼標籤！

但筆者特別想讚揚郭智輝部長，部長不愧是管理學博士，提出的是一個政策討論常見的思想實驗方法，亦即：若移除敦親睦鄰費，地方支持度是否不變？

此一反問用來檢驗支持理由是否在條件變動下仍成立；若支持僅建基於對核能的信任，重視安全、風險控管與品質，理應不受經濟回饋影響；若支持度因此動搖，則代表經濟回饋確為重要變因。這不是貶抑，而是合乎邏輯的因素辨識。況且，連該委員自己在後續文章中，亦詳述四十年來核電與地方「共生共榮」與資源挹注，恰恰印證經濟誘因在態度形成中的角色。承認誘因存在巨大影響，不等於否定在地情感。

然而，即便地方高度支持，也不能取代延役的專業門檻。

延役應以制度化途徑處理：一、依據國際標準進行第三方壽期評估與劣化檢測，公開缺陷清單與改善時程；二、完備地震、極端氣候、電網事故等情境風險分析與演練；三、強化備品、人力與外包品質審查，訂定可量化的運維KPI；四、揭露全生命週期成本（含除役、廢料、保險與最壞情境賠償），與替代方案做可比性評估；五、落實資訊透明與在地參與，含申訴與監督機制。唯有制度與數據，方能消弭不信任。

核三延役之辯，不該流於「支持者／反對者」的二分，而應用科學分析與制度管理為本。（資料照）核三延役之辯，不該流於「支持者／反對者」的二分，而應用科學分析與制度管理為本。（資料照）

至於回饋金，應回到公共政策設計：其功能在於合理性與分配正義，可以存在，但邏輯上，則不應被誤當作地方民眾願意為安全背書。

總之，核三延役之辯，不該流於「支持者／反對者」的二分，而應用科學分析與制度管理為本，因此，郭部長的邏輯分明，殊值肯定！我們尊重地方情感，也尊重專業與制度；以公開、可驗證、可追責的程序作決定，才是對恆春、對全體社會真正的尊重！

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書