自由開講》母語成選考的語言 當藏語文從中國高考退場

藏語文，這個孕育藏人世界觀、宗教傳統與生活細節的語言，在今年的中國高考（大學入學考試）裡，被改為「選考」。不再是所有藏族學生共同必經的語言門檻，而成為一門可有可無的「加選」，與生物、地理並列。在政策語言的輾轉與表述裡，「選考」像是改革的代名詞，像是機會的敞開，卻也像是悄悄移除牆上最後一盞燈的動作。光還在，但已不保證是你家的。

中國高考競爭激烈，是學生進入大學的最重要管道。（法新社檔案照）



主事者說這是「統一」，是「機會增加」，是「公平教育」，是為了學生「成才」。這些話用中文講得流暢，以漢語思維組織得通順，它們從北京的教育語言模組中複製貼上，在拉薩的陽光下照樣運作。

但這些說法的前提，是把語言當作「工具」，而不是「身份」。

他們不曾思考：對一個藏族孩子來說，藏語不僅僅是溝通的手段，而是整個世界的秩序、祖先的語氣、信仰的音頻、被壓抑的呼吸。

語言是文化的延伸線。如果教育部門可以自由地選擇把藏語文放進或抽離高考，就像選修一門選擇性不定的科目，那麼這背後真正動搖的，不只是升學制度，而是一整個語言共同體的存續條件。

藏語文不再與升學掛鉤，就會逐漸被學校減時、家長忽視、學生視為無用之學－－而這一切，正是語言死亡的初步徵兆。不是強制的消滅，而是「自動化」的邊緣化，語言因失去功能而自我消退

他們說：「這不是取消。」但一個語言的活力從來不在於它是否存在，而在於它是否必要。必修與選修之間的鴻溝，不是語言教育策略的調整，而是族群存續的岔路口。

中國高考將藏語文改為選考，恐讓一種民族語言不再受重視。（法新社檔案照）

藏語被移出主考科目，意味著它的「必要性」被取消。而「非必要的語言」就會慢慢從公共空間撤退，最後連學校走廊的布告欄都不再貼出藏語訊息，因為「沒人在意」－－這才是最致命的消音。

更令人警惕的是，這一切包裝在「多語言選擇」與「現代化教育改革」的話語中。一張「全國統一考卷」，聽起來像是制度平等的證明，但實則以「統一」為名，剝奪差異存在的合法性。

高考制度不是一場公正的比賽，它早已設有偏好與獎懲：選考的語言不會影響語文主科的分數比重；學生自然會傾向捨棄對升學無益的藏語文。升學壓力逼著家長做出「理性選擇」，藏語就此被擠到課後補習的幽暗角落，逐漸變成紀念品語言、一種「會就好」的點綴式存在。

中國政府常說自己對民族語言文化的保護有多麼努力，列出一張長長的清單：多少名藏語老師、哪幾所大學設有藏語文系、什麼政策「不減反增」藏語課時。這些數字的確存在，但數字並不會說話。一門語言的命運，不決定於它在政策文書裡是否被提及，而決定於它是否能在日常生活與制度邏輯裡自然運作。如果升學不需要它、工作不看重它、社會不講它，那麼這門語言再多學術資源與師資，也不過是冷藏在玻璃櫃裡的標本。

藏語列選考，恐影響學生學習意願，圖為西藏的大學生於拉蕯布達拉宮廣場拍攝畢業照。（路透檔案照）

更關鍵的，是這場語言政策變動的話語權完全由上對下決定。藏人是否真正參與了藏語文命運的決策？是否能提出不同的語言主張而不被視為分裂？所謂的「讓各族學生公平參與教育」，其實忽略了一個根本的非對稱：漢語在中國是國語，是體制語言，是權力的話語，而藏語不是。所謂「平等起跑點」的考卷，其實早就預設了跑道上的重力不對等。

語言政策從來不是中立的，它是權力與文化的編碼方式。把藏語從必考變選考，說穿了，是讓它從政治空間退位。這不只是語言地位的降低，更是民族主體性的削弱。因為語言是一種身份的實踐，是一種民族自我書寫的方式。

當母語不再與成功、社會流動連結，當孩子被教育以他者語言夢想未來，那麼這個族群也會逐漸忘記，自己曾經怎麼說話、怎麼記憶、怎麼哭泣。

從高考退場的，不只是藏語文，是一種想像世界的方式。而我們在新聞稿語言裡看到的，不是什麼「教育公平」，而是如何讓一種語言被「文明化」地遺忘－－以改制為名、以理性為包裝、以語數英的全球主義為藉口，悄悄把一種民族的語言從「語文」變成「選填欄」。

母語，從來不該是選項。因為那是我們出生時，第一個學會的詞語。因為那是我們還沒說話，就已被說出的名字。

（作者為詩人，自由工作者）

