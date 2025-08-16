晴時多雲

自由開講》財富落差大 罷免看見台灣社會的脆弱

2025/08/16 10:30

◎ 史里

一場罷免投票，照見的不只是政治對立，更是台灣社會深層的財富落差與信任危機。

自由開講》財富落差大 罷免看見台灣社會的脆弱近年貧富懸殊的差距越來越大，是台灣社會深層的危機。（資料照）

主計總處二〇二一年家庭財富統計顯示，平均每戶淨財富一千六百三十八萬元，中位數僅八百九十四萬元；最高十分位三千三百九十一萬元，是最低十分位一百四十三萬元的二十三‧七倍，四分位差距亦達四‧五倍。

二〇二三年，平均每戶淨財富升至一千八百八十九萬元，創新高，但中位數與分位點尚未公布，無法判斷落差是否擴大。「普發一萬」雖金額有限，卻對許多人仍具心理與實質吸引力。

立法院院會通過普發現金一萬，對許多人具有心理與實質吸引力。（資料照）立法院院會通過普發現金一萬，對許多人具有心理與實質吸引力。（資料照）

但提醒政治人物，不應以自身的民主素養推測所有人。當經濟焦慮與慾望不滿足存在時，政治信仰往往讓位於眼前利益。

罷免失利，也與中間選民的反射心理有關：厭倦政治惡鬥、質疑罷免必要性，甚至因假訊息或資訊不對等而投下不同意票。在不確定性升高的環境中，選民更傾向保守穩定，甚至轉向另一方。

因此，無論是曹興誠的激烈倡議，或民進黨的選戰策略，都必須直面現實：在民意極化與財富差距擴大的背景下，單靠價值訴求已難以撼動大眾。人民不是不要民主，而是民主並非當下唯一的考量——「不曾失去，不知擁有的可貴」是許多人心中的真實寫照。

面對失利與未來挑戰，台灣政治必須強化「反脆弱性」，並深刻理解人性——因為對手往往更懂人性。唯有在衝擊下不崩解、壓力下能調適，才能維持民主活力，並在長期對抗中等待獨裁體制的自我瓦解。

（作者為台南市市民）

