評論 > 投書

自由開講》0812國際青年日 許青年一部基本法吧～

2025/08/12 20:00

◎ 蘇緯政

今日（8月12日）是「國際青年日」（International Youth Day），聯合國今年以「在地青年行動：為永續發展目標與更美好的未來」（Local Youth Actions for the SDGs and Beyond）為主題，鼓勵青年以創意、行動力與社區連結，縮減政策與實踐之間的落差，成為驅動社會進步的重要力量。這一天不僅是對青年的祝福，更提醒社會重視青年在國家發展中的關鍵角色與貢獻。

8月12日是國際青年日，台北市青年局舉辦暖身活動「青春街力 藝起FUN」，邀請知名街舞學院「山丘街舞學院」現場表演。（資料照）8月12日是國際青年日，台北市青年局舉辦暖身活動「青春街力 藝起FUN」，邀請知名街舞學院「山丘街舞學院」現場表演。（資料照）

青年懷抱夢想，勇於突破與創新，不懼失敗與改變，充滿自信與熱情；他們善用數位工具串連社會，積極參與公共事務，並以創意推動社會及文化轉型。只要我們願意多傾聽，並提供舞台與資源，青年就能將創意化為政策、將熱情化為行動，為台灣持續注入生生不息的動能。

立法院審議中的《青年基本法》草案，是催化這股動能的關鍵。重點包括：將青年年齡定義為18至35歲並保留彈性適用空間；全面保障青年在教育、就業、居住、健康、文化、平權、公共參與、國際交流等權益；建立中央及地方專責的青年事務行政體系；每四年擬訂青年政策白皮書作為施政依據；設置中央及地方青年事務發展會報。這些內容若能確實執行，將有助於擴大青年公共參與，提升其對政策的影響力。

值得注意的是，2022年「下修選舉權至18歲」的修憲案，因公投門檻過高而未通過，致使我國雖已將《民法》成年年齡與《公民投票法》投票年齡下修至18歲，但一般選舉投票年齡仍停留在20歲，形成法制上的不一致。因此，筆者建議《青年基本法》應納入「18歲公民權」理念，以促進人民自由權利的行使，符合憲法保障人民政治權利的精神。

立法院於2022年通過「下修選舉權至18歲」的修憲案，惜公民複決因門檻過高而未過關。（資料照）立法院於2022年通過「下修選舉權至18歲」的修憲案，惜公民複決因門檻過高而未過關。（資料照）

此外，建議將每年的8月12日訂為與國際接軌的「青年日」，並整合年度青年政策報告、表揚活動等。《青年基本法》不該停留在立法院的程序延宕，18歲公民權也不該僅止於口號與承諾。國際青年日提醒我們，青年需要的不是掌聲與祝福，而是制度上的信任與開放。

唯有加速通過並落實《青年基本法》，同時積極推動18歲公民權，才能使青年從政策的被動接受者轉為積極
參與者與行動者，攜手社會各界推動台灣邁向公平、包容、永續的新世代。

（作者為大學講師、前立法院院長秘書）

