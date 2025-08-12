晴時多雲

評論 > 社群

曹興誠八不居士》與余茂春談應對中共垮台後的中國

一旦中共垮台，美國需要協助中國盡快平穩過渡至民主體制。這是個艱鉅的挑戰，因此需要及早規劃。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/08/12 19:00

◎曹興誠

昨天余茂春博士來訪，我們聊了「如何應對中共垮台後的中國」。

余茂春博士（左）到訪，與曹興誠對話。（取自貼文）余茂春博士（左）到訪，與曹興誠對話。（取自貼文）

余博士是美國哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任，美國海軍學院終身教授，以前曾擔任美國國務卿龐皮歐的中國政策規劃首席顧問。他讓美國政府深入暸解了中共的本質和威脅，並大幅調整了對中共的綏靖政策。

中共因此視他為「漢奸」，並加以制裁。現在我和他同列中共制裁榜上，享有同等「榮譽」。
被邪惡者憎恨，是正直者的光榮。

余博士最近主導完成了一個研究報告，建議美國如何因應中共垮台後的中國。

美國哈德遜研究所發表研究報告《後共產主義時代的中國：為後中共時代中國做準備》，為余茂春主導完成。（取自貼文）美國哈德遜研究所發表研究報告《後共產主義時代的中國：為後中共時代中國做準備》，為余茂春主導完成。（取自貼文）

余教授認爲，中共統治違反人性，垮台只是時間問題。

一旦中共垮台，美國需要協助中國盡快平穩過渡至民主體制。這是個艱鉅的挑戰，因此需要及早規劃。

余博士說，1989年中共對天安門學運的血腥鎮壓，震驚了當時東德的共黨社會。當時東德共黨書記竟然公開讚揚中共的鎮壓，導致東德民眾憤怒，起而遊行、示威，一年內就造成東德政權的解體，被西德合併。

所以，抗暴行動即使失敗，但正面的影響永遠存在。

同樣的，香港的反送中運動，表面上失敗了，但讓世界都看到了中共不守信用、不容自由的殘酷本質，也讓自由世界大大減低了對中共政權的友善程度和幻想。

這讓我想起，這次大罷免雖然沒有成功，我們激起的反共保台的意識，不會輕易消散。我們看到了國民黨如何配合中共，要從內部顛覆台灣；我們也知道國民黨立委，為了保住他們的地盤和勢力，完全放棄了法律和誠信的底線；移轉焦點、造謠誹謗，顛倒黑白，誣蔑司法，完全不擇手段。

這次大罷免中，共產黨和國民黨，對民進黨和台派顯示的敵意，既深且重，不容忽視。民進黨如果還試圖和對方「對話」，妄想和對方「團結」，大概只會鬆懈反共意識，造成己方的分裂，最後得不償失。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

