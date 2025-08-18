自由開講》川普交易型外交 台灣該如何打牌

◎ 廖雨詩

近來，華府保守派政策圈流傳著一些針對台灣現況的分析，內容直言不諱地質疑民進黨政府在川普第二任期的美國面前「站錯位置」。

川普重掌白宮，第二次擔任美國總統後，對盟友「重新估價」。（美聯社檔案照）



批評的焦點並不只有外交禮節，還包括經貿政策、文化價值與軍事承諾——彷彿台灣一夜之間從「戰略夥伴」變成「麻煩盟友」。

表面看來，這些論調直指台灣在對美關係中出現了重大誤判；但若將這些意見放回更大的國際脈絡，就會發現，情況既不是單方面的錯，也不是單純的價值衝突。

政治空氣變了，不只是在台灣

外部評論的第一個核心觀點，是台灣沒有即時調整對美策略。批評者認為，川普重掌白宮後，台灣政府依舊延續與民主黨的熟門熟路，卻缺乏與新右派建立信任的積極動作。

但事實上，這並非台灣獨有的現象。從北約到日本、韓國，川普的第二任期都在對盟友「重新估價」。軍費分攤、貿易條件、對外政策自主性，全部被重新拿到談判桌上。

在這種情況下，即便是過去與川普關係緊密的國家，也得重新適應他的交易型外交風格。台灣固然需要加快調整，但若把關係降溫歸咎於單一政黨的政治選擇，未免過於簡化。

價值分歧的外交兩難

另一個被強調的指控，是台灣在多元性別、環保與平權議題上，與美國新右派價值觀背道而馳。

的確，台灣過去幾年在國際舞台上，以人權與民主價值作為外交招牌，這與民主黨的理念契合度較高。然而，這些政策並不是為了迎合某一方，而是台灣社會自身民主化與社會運動累積的成果。

要在短時間內為了迎合保守派而轉向，不只會削弱台灣的國際形象，也可能在國內引發價值撕裂。

就像參加朋友的晚宴，你帶了素食沙拉，主人偏好牛排——你下次可以多帶點肉，但不可能為了討好對方，宣布自己從此成為肉食主義者。外交需要靈活，但不應失去自我。

經貿壓力的雙向現實

部分農民擔憂美國包含稻米在內的所有農漁產品都會零關稅叩關，農業部強調，絕對會確保農民權益，也指出農業肩負糧食安全。（資料照）

批評中另一大板塊是經濟：台灣對美農產品設置高額關稅、金融市場進口限制、對美國資本的投資規範，甚至能源政策上的去核與補貼電價，都被視為「反商」信號。

然而，這類指控若脫離雙邊博弈的現實，容易誤導。川普的經濟民族主義，對所有貿易夥伴都採取高壓策略——加拿大、歐盟、日本都得面對類似的要求。

對台灣而言，農業關稅涉及食安與農村維生，金融市場開放需要配套監理，而能源轉型牽涉長期政策承諾。

要在這些領域做出讓步，必須計算的是「換來的回報」，而不是單純的政治表態。否則就像在跳水比賽中提前跳下去，才發現泳池水位被抽了一半，落地聲勢雖大，但代價更慘。

軍費比例與防衛意志

軍事方面的批評，集中在台灣的國防開支未達美方理想標準。外部聲音甚至拿以色列動輒GDP 10%的軍費作比較，暗示台灣「想被保護卻不願自費」。

我國明年度國防預算可望達GDP3％以上，圖為陸軍官兵與「海馬士」系統投入漢光演習情形。（資料照）



但軍費比例的比較需要背景。台灣是島嶼防衛，具備地理屏障，以不對稱作戰為核心戰略；以色列面對的是多線陸上威脅，作戰週期與軍力編制都不同。近年台灣國防預算確實持續增長，無論是後備改革、飛彈部署還是無人機研發，都顯示出提升防衛意志的努力。這些行動或許還不足以讓新右派滿意，但不能因此忽略已有的投入。

從「失去」到「再定位」

把台美關係的變化理解為「失去」，不如視為一場正在進行的再定位。美國政治極化下的外交，不再是單一路線可走。

對台灣而言，關鍵不是要不要「選邊站」，而是如何在兩邊都保持足夠的籌碼與話語權。這需要的不只是外交部長的拜會行程，更要在國會、智庫、地方政府與產業界多線經營。

務實的應對之道

面對美方要求，台灣不能只是用對內安撫式的新聞稿強調「溝通順暢、關係穩定」，而要將籌碼可見化、利益可量化。這意味著，與民主黨保持既有合作的同時，必須在共和黨網絡中建立更多務實的合作空間，特別是在國會與州政府層級。

軍費、農業與投資等議題上，需要提出具體的方案，讓美方看得見並能計算台灣的投入與回報。

同時，即使在文化與價值分歧上存在溫差，台灣仍可尋找與美國保守派的交集，例如宗教自由、家庭價值等議題。對國內社會則必須如實揭示美國政治現實與談判挑戰，避免只報喜不報憂，讓民眾有心理準備。唯有如此，台灣才能在這場漫長的外交牌局中不至於陷入被動。

別帶著上一局的牌打這一局

台美關係的變化，更像是一場換了莊家的撲克賽——上一局的勝利方程式，在這一局未必有用。

如果還抱著過去的牌型不放，只會在對手加碼時陷入被動。重點不在於牌好不好，而在於你知不知道自己手上還有多少籌碼，以及該怎麼打才能撐到下一輪。

川普的回歸，對台灣是挑戰也是重新布局的機會。關鍵在於能否認清局勢、靈活應對，而不是在「失去」與「保住」的二元對立中糾結不前。畢竟，牌局還沒結束，莊家雖然兇，卻不是不能談——只是談的方式，得換一套新的。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

