晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》川普交易型外交 台灣該如何打牌

2025/08/18 10:30

◎ 廖雨詩

近來，華府保守派政策圈流傳著一些針對台灣現況的分析，內容直言不諱地質疑民進黨政府在川普第二任期的美國面前「站錯位置」。

自由開講》川普交易型外交 台灣該如何打牌川普重掌白宮，第二次擔任美國總統後，對盟友「重新估價」。（美聯社檔案照）

批評的焦點並不只有外交禮節，還包括經貿政策、文化價值與軍事承諾——彷彿台灣一夜之間從「戰略夥伴」變成「麻煩盟友」。

表面看來，這些論調直指台灣在對美關係中出現了重大誤判；但若將這些意見放回更大的國際脈絡，就會發現，情況既不是單方面的錯，也不是單純的價值衝突。

政治空氣變了，不只是在台灣

外部評論的第一個核心觀點，是台灣沒有即時調整對美策略。批評者認為，川普重掌白宮後，台灣政府依舊延續與民主黨的熟門熟路，卻缺乏與新右派建立信任的積極動作。

但事實上，這並非台灣獨有的現象。從北約到日本、韓國，川普的第二任期都在對盟友「重新估價」。軍費分攤、貿易條件、對外政策自主性，全部被重新拿到談判桌上。

在這種情況下，即便是過去與川普關係緊密的國家，也得重新適應他的交易型外交風格。台灣固然需要加快調整，但若把關係降溫歸咎於單一政黨的政治選擇，未免過於簡化。

價值分歧的外交兩難

另一個被強調的指控，是台灣在多元性別、環保與平權議題上，與美國新右派價值觀背道而馳。

的確，台灣過去幾年在國際舞台上，以人權與民主價值作為外交招牌，這與民主黨的理念契合度較高。然而，這些政策並不是為了迎合某一方，而是台灣社會自身民主化與社會運動累積的成果。

要在短時間內為了迎合保守派而轉向，不只會削弱台灣的國際形象，也可能在國內引發價值撕裂。

就像參加朋友的晚宴，你帶了素食沙拉，主人偏好牛排——你下次可以多帶點肉，但不可能為了討好對方，宣布自己從此成為肉食主義者。外交需要靈活，但不應失去自我。

經貿壓力的雙向現實

部分農民擔憂美國包含稻米在內的所有農漁產品都會零關稅叩關，農業部強調，絕對會確保農民權益，也指出農業肩負糧食安全。（資料照）部分農民擔憂美國包含稻米在內的所有農漁產品都會零關稅叩關，農業部強調，絕對會確保農民權益，也指出農業肩負糧食安全。（資料照）

批評中另一大板塊是經濟：台灣對美農產品設置高額關稅、金融市場進口限制、對美國資本的投資規範，甚至能源政策上的去核與補貼電價，都被視為「反商」信號。

然而，這類指控若脫離雙邊博弈的現實，容易誤導。川普的經濟民族主義，對所有貿易夥伴都採取高壓策略——加拿大、歐盟、日本都得面對類似的要求。

對台灣而言，農業關稅涉及食安與農村維生，金融市場開放需要配套監理，而能源轉型牽涉長期政策承諾。

要在這些領域做出讓步，必須計算的是「換來的回報」，而不是單純的政治表態。否則就像在跳水比賽中提前跳下去，才發現泳池水位被抽了一半，落地聲勢雖大，但代價更慘。

軍費比例與防衛意志

軍事方面的批評，集中在台灣的國防開支未達美方理想標準。外部聲音甚至拿以色列動輒GDP 10%的軍費作比較，暗示台灣「想被保護卻不願自費」。

自由開講》川普交易型外交 台灣該如何打牌我國明年度國防預算可望達GDP3％以上，圖為陸軍官兵與「海馬士」系統投入漢光演習情形。（資料照）

但軍費比例的比較需要背景。台灣是島嶼防衛，具備地理屏障，以不對稱作戰為核心戰略；以色列面對的是多線陸上威脅，作戰週期與軍力編制都不同。近年台灣國防預算確實持續增長，無論是後備改革、飛彈部署還是無人機研發，都顯示出提升防衛意志的努力。這些行動或許還不足以讓新右派滿意，但不能因此忽略已有的投入。

從「失去」到「再定位」

把台美關係的變化理解為「失去」，不如視為一場正在進行的再定位。美國政治極化下的外交，不再是單一路線可走。

對台灣而言，關鍵不是要不要「選邊站」，而是如何在兩邊都保持足夠的籌碼與話語權。這需要的不只是外交部長的拜會行程，更要在國會、智庫、地方政府與產業界多線經營。

務實的應對之道

面對美方要求，台灣不能只是用對內安撫式的新聞稿強調「溝通順暢、關係穩定」，而要將籌碼可見化、利益可量化。這意味著，與民主黨保持既有合作的同時，必須在共和黨網絡中建立更多務實的合作空間，特別是在國會與州政府層級。

軍費、農業與投資等議題上，需要提出具體的方案，讓美方看得見並能計算台灣的投入與回報。

同時，即使在文化與價值分歧上存在溫差，台灣仍可尋找與美國保守派的交集，例如宗教自由、家庭價值等議題。對國內社會則必須如實揭示美國政治現實與談判挑戰，避免只報喜不報憂，讓民眾有心理準備。唯有如此，台灣才能在這場漫長的外交牌局中不至於陷入被動。

別帶著上一局的牌打這一局

台美關係的變化，更像是一場換了莊家的撲克賽——上一局的勝利方程式，在這一局未必有用。

如果還抱著過去的牌型不放，只會在對手加碼時陷入被動。重點不在於牌好不好，而在於你知不知道自己手上還有多少籌碼，以及該怎麼打才能撐到下一輪。

川普的回歸，對台灣是挑戰也是重新布局的機會。關鍵在於能否認清局勢、靈活應對，而不是在「失去」與「保住」的二元對立中糾結不前。畢竟，牌局還沒結束，莊家雖然兇，卻不是不能談——只是談的方式，得換一套新的。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書