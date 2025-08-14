自由開講》關稅談判關鍵時刻 經濟部與產業界協同作戰

◎ 鄭宗宜

當前台灣面臨的對等關稅談判，已進入攸關未來產業競爭力的關鍵時刻。根據經濟部國貿署的說明，目前的關稅方案，是「原有關稅稅率」加上「之前已公告的加徵稅率」，這是針對所有尚未談定對等關稅標準的國家，一律適用的國際慣例。

工具機公會說明，銷美稅率適用對等關稅疊加。（資料照）

以台灣的情況推算，大致是 20% 再加上個位數百分比，並非外界部分言論所渲染的全面性重大挫敗！相較中國被紐約時報報導最高可達245%的慘烈，我們台灣的直接競爭產品，也就更加有競爭力，而且台商也是非常靈活進行布局因應。

事實上，各國經驗早已證明，面對關稅與貿易壁壘的高壓談判，單靠政府部門並不足以形成優勢。歐盟、日本、韓國在談判中，都是由政府牽頭，動員整個產業界、公協會與專業團體同步發聲、統一立場，形成「國家級的力量與共同生命體」，才能在國際桌上爭取最大利益。

此刻，台灣同樣需要這樣的整合力量。產業界與官方的協力，不只是輔助，而是談判的核心力量之一。經濟部正是這個協力機制的樞紐，必須統合產業界的需求與底線，將其轉化為談判籌碼，並在國際場合中靈活運用。這不僅需要談判技巧，更需要對產業現況、國際供應鏈結構及競爭對手戰略的深刻理解。

近期，經濟部長郭智輝密集拜訪各公協會，筆者也是有幸參與其中部分相關會議，並明確發現部長是要與產業界建立最直接的溝通管道，蒐集第一線意見，整合資源，為談判提供實質支撐。

經濟部長郭智輝（橘衣者）密集與業者溝通，南下高雄出席「產業座談會」。（資料照）

這是任何有國際經驗的人都明白的正確方向，更進一步就是看產業界有沒有響應號召，做出積極行動，例如：組團赴美考察落地！

然而，在這個最需要團結與協作的關鍵節點，卻出現來自特定立場的持續抹黑與打壓——刻意忽略國際慣例與實際談判結構，只放大片面誤導訊息，攻擊談判團隊與部長本人的努力，甚至是看圖說故事，純粹瞎編胡造。

這種操作，不僅誤導輿論，更可能削弱產業界的信心與合作意願，進而在國際談判桌上讓台灣陷入被動與劣勢。

任何國際談判，尤其是涉及高額關稅與產業命脈的協議，都是一場綜合國力的競賽。此時此刻，台灣應比照歐盟、日本的模式，由政府與產業界合力作戰，而非讓內部的政治口水削弱整體實力。

特別是經濟部的角色，不僅是談判的後援，更是凝聚產業界，成為台商在國際舞台上的後盾。

任何破壞這種合作基礎的行為，本質上都是在消耗台灣的能量與社會共識。我們必須嚴正駁斥這種不負責任的政治投機分子惡意攻擊，並全力支持經濟部與產業界的協同作戰，才能讓台灣在這場關稅談判中立穩腳步。

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

