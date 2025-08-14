晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》關稅談判關鍵時刻 經濟部與產業界協同作戰

2025/08/14 17:00

◎ 鄭宗宜

當前台灣面臨的對等關稅談判，已進入攸關未來產業競爭力的關鍵時刻。根據經濟部國貿署的說明，目前的關稅方案，是「原有關稅稅率」加上「之前已公告的加徵稅率」，這是針對所有尚未談定對等關稅標準的國家，一律適用的國際慣例。

工具機公會說明，銷美稅率適用對等關稅疊加。（資料照）工具機公會說明，銷美稅率適用對等關稅疊加。（資料照）

以台灣的情況推算，大致是 20% 再加上個位數百分比，並非外界部分言論所渲染的全面性重大挫敗！相較中國被紐約時報報導最高可達245%的慘烈，我們台灣的直接競爭產品，也就更加有競爭力，而且台商也是非常靈活進行布局因應。

事實上，各國經驗早已證明，面對關稅與貿易壁壘的高壓談判，單靠政府部門並不足以形成優勢。歐盟、日本、韓國在談判中，都是由政府牽頭，動員整個產業界、公協會與專業團體同步發聲、統一立場，形成「國家級的力量與共同生命體」，才能在國際桌上爭取最大利益。

此刻，台灣同樣需要這樣的整合力量。產業界與官方的協力，不只是輔助，而是談判的核心力量之一。經濟部正是這個協力機制的樞紐，必須統合產業界的需求與底線，將其轉化為談判籌碼，並在國際場合中靈活運用。這不僅需要談判技巧，更需要對產業現況、國際供應鏈結構及競爭對手戰略的深刻理解。

近期，經濟部長郭智輝密集拜訪各公協會，筆者也是有幸參與其中部分相關會議，並明確發現部長是要與產業界建立最直接的溝通管道，蒐集第一線意見，整合資源，為談判提供實質支撐。

經濟部長郭智輝（橘衣者）密集與業者溝通，南下高雄出席「產業座談會」。（資料照）經濟部長郭智輝（橘衣者）密集與業者溝通，南下高雄出席「產業座談會」。（資料照） 

這是任何有國際經驗的人都明白的正確方向，更進一步就是看產業界有沒有響應號召，做出積極行動，例如：組團赴美考察落地！

然而，在這個最需要團結與協作的關鍵節點，卻出現來自特定立場的持續抹黑與打壓——刻意忽略國際慣例與實際談判結構，只放大片面誤導訊息，攻擊談判團隊與部長本人的努力，甚至是看圖說故事，純粹瞎編胡造。

這種操作，不僅誤導輿論，更可能削弱產業界的信心與合作意願，進而在國際談判桌上讓台灣陷入被動與劣勢。

任何國際談判，尤其是涉及高額關稅與產業命脈的協議，都是一場綜合國力的競賽。此時此刻，台灣應比照歐盟、日本的模式，由政府與產業界合力作戰，而非讓內部的政治口水削弱整體實力。

特別是經濟部的角色，不僅是談判的後援，更是凝聚產業界，成為台商在國際舞台上的後盾。

任何破壞這種合作基礎的行為，本質上都是在消耗台灣的能量與社會共識。我們必須嚴正駁斥這種不負責任的政治投機分子惡意攻擊，並全力支持經濟部與產業界的協同作戰，才能讓台灣在這場關稅談判中立穩腳步。

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書