健康醫療網》皮膚病與3臟腑有關？ 中醫：搭配「青黛」內外兼治改善膚況

中醫多用中藥「青黛」作為外敷藥。（取自貼文）

進入夏季，濕疹、異位性皮膚炎、乾癬等皮膚疾病也開始「躁動」。聯新國際醫院中醫科陳藝文中醫師指出，皮膚問題常與天氣變化相呼應，尤其體內濕氣加上夏季的外在濕氣，就會導致症狀加劇。西醫常使用類固醇治療，中醫則多用中藥「青黛」作為外敷藥，劑型方面現也有含青黛成分的修護霜可供選擇。

皮膚病「虛實夾雜」 與心、脾、腎皆有關

陳藝文中醫師說明，皮膚疾病通常是「虛實夾雜」，以濕疹為例，「實」是指其中的「濕濁之邪」，「虛」則與3個主要臟腑密切相關：

心：中醫認為「心主痛癢瘡」，皮膚搔癢、長瘡等症狀都與之有關。

脾：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，意即脾臟功能失調，體內濕濁難以代謝，就會導致濕疹。

腎：中醫認為腎主水液代謝，若皮膚問題長期且嚴重，往往會牽涉到腎臟。

因此，腎臟病、糖尿病等慢性病也可能引發皮膚問題。慢性腎臟病患者常見皮膚又黑又乾，屬中醫所說的「血燥」。而糖尿病患者因無法正常代謝糖分，在中醫屬「脾胃失調」，常有腳部濕疹、血糖斑，皮膚也容易變得乾燥黝黑。

中醫揭皮膚病治療策略 急性期、慢性期目標不同

陳藝文中醫師說明，中醫講求「急則治其標」，急性期先處理搔癢、紅腫、熱痛等標症，例如分泌物濃稠，通常與體內「熱」有關，會使用溫陽祛濕、清熱化濁的藥物。等病情進入慢性階段，則轉為「標本同治」，對於常見的皮膚問題，會調理本症所涉及的臟腑；若合併有慢性病，則以治療本病為主，像是腎臟病著重疏解肝氣、活血去瘀，糖尿病主要處理脾胃、腎氣虛弱的問題，並輔以緩解瘡瘍等標症的藥物。

含青黛成分乳霜可做外敷藥 醫說明適用情況

中醫對皮膚疾病常採「內外兼治」的策略，且重視外敷藥的使用。陳藝文中醫師表示，「青黛」性質偏涼，有清熱解毒、涼血消斑的作用，其成分「靛玉紅」經研究證實具抗癌潛力，臨床上也觀察到青黛外敷藥對改善膚況有所助益。濕疹、乾癬等病灶通常範圍大，一般藥膏較難推開，建議可選擇含有乳霜成分的「青黛弱敏肌修護霜」，質地清爽、容易塗抹，也較不易阻塞毛孔。

青黛適用於紅腫、脫屑等患處較乾燥的情況。組織液大量分泌會讓藥膏較難附著、影響療效，發炎處未妥善清消就使用也可能引起過敏，因此建議症狀緩解後再使用，或改用粉末劑型。另外，患者常認為皮膚外敷藥塗越多越好，其實藥效多半只作用在皮膚表面，厚塗反而堵塞毛孔、影響皮膚散熱，薄擦效果較佳。

他皮膚病大發作 內服外敷助改善！按摩3穴位助舒緩不適

陳藝文中醫師分享，一位40歲的男性患者，因工作應酬常吃重口味食物，加上壓力大、睡眠不足導致皮膚出現紅腫、乾燥、脫屑、灼熱，病灶遍布全身，她使用內服藥和外擦青黛藥膏為其治療。約兩週後，患者的創口逐漸開始收口，膚況也得到控制。

陳藝文中醫師也為上述患者配合穴位按摩和針灸。她說明，按摩手上的「曲池穴」可緩解灼熱疼痛，腳上的「血海穴」用於皮膚潮紅，而針對嚴重且廣泛蔓延的皮膚問題，屬於腎經的「築賓穴」則有解毒作用。

中西醫治療各有優勢 配合飲食、生活調整護肌膚健康

中西醫治療皮膚病各具優勢。陳藝文中醫師表示，類固醇藥膏作用快，適用於急性發作期，但可能產生抗藥性，停藥後易復發。中藥雖見效較慢，但可用於長期調理、減少復發。中西藥可能互相影響，不應同時使用，建議急性期用西藥，穩定後再轉用中藥調養。

體內濕邪如「油入麵」、難以去除，飲食跟生活習慣的調整非常重要，應少吃花生、芝麻、糯米、茄子等易發炎的「發物」；烤、炸、辣的食物，以及「肥甘厚味」如麻辣鍋、薑母鴨等油膩食物，也可能誘發皮膚問題。平時應多喝水助腎臟代謝，糖尿病患者則建議多攝取深綠色蔬菜和富含維生素C的水果，如檸檬、橘子等。保持睡眠充足、減少壓力，也有助於肌膚健康。

中醫對皮膚疾病常採「內外兼治」的策略，且重視外敷藥的使用。（取自貼文）

