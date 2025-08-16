自由開講》幼教先鋒 「先用後訓」是跨時代優化政策

◎ 洪子婷

往事如風，從事教保人員已兩年。第一次任職於幼教老師，是在一個豔陽高照的夏日。

高雄市國立科學工藝博物館，經常舉辦各種闖關、體驗活動。（資料照）

因為曾經在高雄市的國立科學工藝博物館擔任助理，經過嚴格的面試與操作體驗設施，很榮幸為館內活動展出期間，與眾多服務人員一起為民眾服務，以身例行，參加活動的民眾多是親子溫馨感人時光，從體驗設施「地震體驗屋」讓民眾能身歷其境的感受九二一大地震，父母陪同幼兒一起，感覺地震的幅度起伏，害怕的感覺，讓孩子們心身畏懼，這時候體驗當父母不簡單的時刻來臨，在哭鬧的情形中流露出一絲令人不捨的淚珠，好在我們館內人員對父母的用心，先行輔導家長，如何親身安撫孩子們不安的情緒。

透過這項工作體驗，讓我對幼兒保育萌生了一個，何不從幼兒教育起手？除了本身很有耐心的個性，又體現「我為人人，人人為我」的精神，我向幼教的搖籃伸出溫暖的懷抱，進入-聖心幼兒園。

幼教老師向孩子說故事，圖為示意圖。（資料照）

拿起彩色紙刷刷兩下，曼妙曲線的色彩出現天馬行空的想像空間，這是我任為幼教職業說故事的第一次灑脫，說的是一個讓孩子們愛上畫畫的故事，多彩多姿的顏色，蜿蜒曲折的線條，勾勒出許多不同的小汽車、黃色雨傘，以及森林和海洋，五花八門的色彩效果，讓人為之動容。風鈴般爽朗的笑聲，夾雜著音樂撥放，鳳凰花開的季節來臨，開始啟動畢業典禮，我們每天都花一些時間，看著老師們編排舞步與話劇演出，體現孩子每日來不斷練習的用心，編織一場空前絕後的畢典模式，感受像是我這麼一位小小助理教保員，也是要畢業的心情來為畢業季籌辦。

在這個粥多僧少的年代，從前一家有6-12名幼兒的農業社會已不負重現，重工業時代已被AI人工智能的取代，讓我們開始重視家庭生活，許多父母已無「養兒防老」的老舊思想，反倒是「以人為本」為出發的想法來生育下一代，目前大家都是兩胎，就足以滿足一個大家庭的期待。

助理教保員，是政府給予我們幼教業一個行前教育的部署政策，先用後訓，讓我有了不同的感觀，能先行許多已是幼教畢業先驅者。

在畢業後，才發現學非所用之地，或者與個性不符之感，讓其望而生畏退出幼教行業，令人為之可惜。

這是跨時代的優化政策，讓我堅持幼教事業是體現自我價值的一環。

（作者為助理教保員）

