國際先鋒》阿拉斯加會談與烏戰終局 美俄交易背後的中國與台海問題

這場會談被視為自2022年戰事爆發以來最接近政治協議的一刻，同時也是檢驗川普外交手法的重要舞台，對台灣而言，更是觀察未來美國對中政策的重要參考指標。

◎王宏仁

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將於8月15日在美國領土阿拉斯加舉行面對面會晤，核心議題是烏克蘭的（局部）停火與停戰安排。這場會談被視為自2022年戰事爆發以來最接近政治協議的一刻，同時也是檢驗川普外交手法的重要舞台，對台灣而言，更是觀察未來美國對中政策的重要參考指標。

美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷（右）將於8月15日在美國領土阿拉斯加舉行面對面會晤，烏克蘭總統澤倫斯基（中）是否參與美俄會談仍未定案。（美聯社檔案照）

值得注意的是，就在不久前，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）才公開批評川普對俄羅斯採取「最後通牒」式的做法。然而，俄羅斯總統普丁最終仍選擇在最後一刻配合川普的節奏，甚至願意前往美國的領土阿拉斯加談判。

這種表面上的讓步，實際上可能隱含另一層戰略：俄羅斯很可能利用改善與美國關係的契機，在談判中邊緣化烏克蘭的利益，反客為主，爭取對俄方最有利的終局安排。

自川普重返白宮以來，普廷在國內宣傳上就仍維持對美/對西方強硬立場的形象，但關鍵時刻往往會順勢配合美國的談判節奏。外界有時將此解讀為拖延戰術，但更可能的情況是，普丁意在透過美國對烏克蘭施壓，迫使基輔在談判中做出最大讓步。

利用美戰略空窗 俄謀取最大利益

換言之，當美國尚未真正啟動「聯俄制中」構想之前，俄羅斯可能已先行一步，利用美方戰略空窗，為自身在歐洲戰局中謀取最大利益。

中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普廷（右）先通話。（美聯社檔案照）

川普的烏戰介入邏輯其實很明確：優先與核心對手直接對話，並盡量將歐洲盟國排除在談判核心之外，以避免多方角力複雜化。這種「雙邊交易」模式雖能加快進程，但也意味著弱勢一方——在此即烏克蘭——可能被迫接受不平等條件。

近期案例顯示，川普更專注於短期問題的解決與立即效果，而非建立長期戰略架構。例如，在美中因關稅摩擦對抗之際，台灣總統賴清德的紐約過境行程立刻成為川普盤算的一部分；在對俄設定回應期限之時，甚至點名印度與俄羅斯的能源合作是超出他的容忍範圍，作為施壓信號。

在阿拉斯加會談前，普廷仍不忘與中國國家主席習近平通話，延續兩國間的「戰略互信」。中方不僅公開表示「樂見」美俄對話，據報導習近平更對普丁強調「中國才是真朋友」，意在削弱外界對俄中關係生變的猜測。這種事前協調，也讓俄羅斯在談判中多了一層戰略保險。

我們也發現到其實普廷有在戰場與外交上的雙線操作習慣。俄方在談判氣氛升溫的同時，仍持續擴大在烏東的實際控制範圍，頓內茨克州的控制比例已由去年的62%提升至78%，無人機發射量更較去年同期暴增14倍；年底前還計劃在白俄羅斯部署中程彈道飛彈，對北約東翼構成更大壓力。

與此同時，烏克蘭的政治困境與外援疲態日益顯現，澤倫斯基削弱肅貪機構的決策引發國內抗議，戰後不無可能進行政治體制的大改革。

烏克蘭基輔市中心日前有大批民眾手持標語走上街頭，抗議國會通過削弱反貪腐機構權限的新法案，呼籲總統澤倫斯基否決此法。（法新社檔案照）

美是否「聯俄制中」 政府當局應觀察

外界普遍認為，阿拉斯加會談不太可能為烏俄戰爭帶來立即的和平。然而，低估川普的行事風格可能是誤判——他往往在會前就已備妥協議草案，並具強烈的個人偏好，不容對手無限拖延。普廷若試圖藉談判換取戰場時間，可能會遭遇川普的直接施壓。但在美俄框架下，烏克蘭的談判空間勢必被壓縮，一旦協議達成，澤倫斯基的政治生命恐難以為繼。

對台灣而言，這是一次相當重要觀察美俄互動的機會。因為，美俄之間如何爾虞我詐、俄羅斯如何藉由拖延擺脫川普壓力、美國是否真的要「聯俄制中」等等，都是台北當局參考的重要依據。阿拉斯加會談的結果，可能影響的不只是烏克蘭的未來，更可能看出日後美中俄在台海問題、印太安全的戰略格局。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

