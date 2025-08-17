晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》相不相信共產黨？ 台灣國安的全民測試！

2025/08/17 08:30

◎ 愚工

中國禁書〔毛澤東私人醫生回憶錄〕作者李志綏描述自己擔任毛澤東私人醫生的所見所聞。其中涉及中共高官及毛澤東的奢糜與鬥爭負面形象。

李志綏1919年12月30日生於中國北京的醫生世家，其曾祖父李德立是滿清同治年間的御醫，其父是國民黨政府高官。

李志綏醫師出書揭露，中共前領導人毛澤東的奢糜與鬥爭負面形象。（法新社檔案照）李志綏醫師出書揭露，中共前領導人毛澤東的奢糜與鬥爭負面形象。（法新社檔案照）

李志綏畢業於四川成都華西協合大學醫學院，1945年獲得醫學博士學位。1937年參加以黃埔子弟為核心的「復興社」，中共建政後，相信共產黨而加入「建設新中國」的行列。

1954至1976年擔任毛澤東私人醫生，他是解放軍總醫院305醫院的首任院長。1988年移民美國。

書中描述的「中共高官及毛澤東的奢糜與鬥爭負面形象」與另一套禁書〔天罡系列〕（四冊） 的描述異曲同工。

李志綏字裡行間透露其所見所聞與當年熱血投奔共產黨的期待有很大的落差。李志綏從最初由衷欽佩毛澤東到後來由於毛澤東玩弄別人的事情、個人的性生活之糜爛、濫用公共權力…、而對毛澤東的看法逐漸轉變，最終厭惡和蔑視毛澤東。

因緣際會，我認識李志綏書中人物的第二代，這位紅二代的父親L就讀日本早稻田大學，當年響應中共號召投奔延安，我好奇問這位長輩，「為何放下好日子不過跑去延安過苦日子」，L淡淡地說，因為「當時相信只有共產黨能救中國」。L後來官拜省部級高官，他對中共惡行緘默。

李志綏與這位長輩都是中共體制的受益者也是受害者，他們都因誤信共產黨而對共產黨充滿期待，最後因瞭解共產黨而最終厭惡和蔑視而離開共產黨。

台灣醫事法律學會執行長羅浚晅（右五）於立法院主持「民主共識、反共同行：正台派VS.正藍軍大會談啟動記者會」，宣布台派代表及反共將領共同守護台灣民主，聯手主持理性罷免運動。（資料照）台灣醫事法律學會執行長羅浚晅（右五）於立法院主持「民主共識、反共同行：正台派VS.正藍軍大會談啟動記者會」，宣布台派代表及反共將領共同守護台灣民主，聯手主持理性罷免運動。（資料照）

這次大罷免的主軸是「反共保台」，是「民主與專制的對決」，個人更認為是相信共產黨與否的調查。

大罷免失敗說明參與投票的國人相信共產黨的占多數。這是筆者寫這篇文章的動機。

包括藍白立委在內的很多國人因誤信共產黨而覺得中國好棒棒。而身心麻痺，而被滲透，且包容舔共立委的胡作非為。如何讓國人認清共產黨，是台灣最急迫又重大的國安課題。

（作者為從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

