自由開講》相不相信共產黨？ 台灣國安的全民測試！

中國禁書〔毛澤東私人醫生回憶錄〕作者李志綏描述自己擔任毛澤東私人醫生的所見所聞。其中涉及中共高官及毛澤東的奢糜與鬥爭負面形象。

李志綏1919年12月30日生於中國北京的醫生世家，其曾祖父李德立是滿清同治年間的御醫，其父是國民黨政府高官。

李志綏畢業於四川成都華西協合大學醫學院，1945年獲得醫學博士學位。1937年參加以黃埔子弟為核心的「復興社」，中共建政後，相信共產黨而加入「建設新中國」的行列。

1954至1976年擔任毛澤東私人醫生，他是解放軍總醫院305醫院的首任院長。1988年移民美國。

書中描述的「中共高官及毛澤東的奢糜與鬥爭負面形象」與另一套禁書〔天罡系列〕（四冊） 的描述異曲同工。

李志綏字裡行間透露其所見所聞與當年熱血投奔共產黨的期待有很大的落差。李志綏從最初由衷欽佩毛澤東到後來由於毛澤東玩弄別人的事情、個人的性生活之糜爛、濫用公共權力…、而對毛澤東的看法逐漸轉變，最終厭惡和蔑視毛澤東。

因緣際會，我認識李志綏書中人物的第二代，這位紅二代的父親L就讀日本早稻田大學，當年響應中共號召投奔延安，我好奇問這位長輩，「為何放下好日子不過跑去延安過苦日子」，L淡淡地說，因為「當時相信只有共產黨能救中國」。L後來官拜省部級高官，他對中共惡行緘默。

李志綏與這位長輩都是中共體制的受益者也是受害者，他們都因誤信共產黨而對共產黨充滿期待，最後因瞭解共產黨而最終厭惡和蔑視而離開共產黨。

這次大罷免的主軸是「反共保台」，是「民主與專制的對決」，個人更認為是相信共產黨與否的調查。

大罷免失敗說明參與投票的國人相信共產黨的占多數。這是筆者寫這篇文章的動機。

包括藍白立委在內的很多國人因誤信共產黨而覺得中國好棒棒。而身心麻痺，而被滲透，且包容舔共立委的胡作非為。如何讓國人認清共產黨，是台灣最急迫又重大的國安課題。

（作者為從商）

