自由開講》國家安全優先 向比亞迪說NO

近期中國電動車製造商比亞迪（BYD）傳出有意進入台灣市場，引發社會高度關注。以當前兩岸關係的緊張態勢與國安風險，使這項看似單純的商業投資案，必須以「國家安全」為最高考量，嚴格審視，並在必要時果斷拒絕。

中國電動車製造商比亞迪（BYD），是國家戰略支持下的新能源車巨頭。（路透檔案照）

比亞迪是中國國家戰略支持的新能源車巨頭，背後與中共政府及軍工系統有深層關聯。現代電動車與智慧車已不再只是代步工具，而是行動感測與數據收集平台。

透過車載攝影鏡頭、感測器、GPS與網路連線，車輛可即時回傳大量影像與定位資料。一旦掌握遠端控制權，便可能透過駭入或預置惡意程式進行操控，讓車輛在平時成為情報收集工具，戰時化為破壞武器。

在兩岸對立情勢下，若數以萬計的中國製智慧汽車進入台灣市場，形同在島內預置可移動、可遠端操控的「潛伏裝置」，潛在風險不容低估。

比亞迪產品的潛在安全風險，並非僅止於資料收集與定位追蹤。

一般車載作業系統與通訊模組屬於專有閉源架構，外界難以驗證是否內建後門程式。同時智慧駕駛功能需要持續與雲端伺服器交換大量數據，一旦伺服器位於中國境內，即可能依照中國《國家情報法》要求向中共提供資料。

何況車輛可透過OTA（Over-the-Air）遠端更新系統推送新指令，若被用於惡意目的，將能在不經駕駛同意的情況下操控車輛，包括鎖定車門、改變行駛路線、甚至製造交通事故。

還有電動車的高能電池若被異常觸發，亦可能引發燃燒或爆炸，成為潛在的破壞手段。這些特性一旦落入敵對勢力手中，便能轉化為戰時的非傳統攻擊工具，對民眾生命財產與基礎設施安全構成嚴重威脅。

歷史與國際案例已反覆證明，民用科技可以在戰時轉為軍事用途。

2025年6月1日，烏克蘭利用約300架無人機奇襲俄羅斯多個軍事機場，擊毀超過40架戰略轟炸機，顯示低成本的民用設備在戰爭中亦可發揮巨大破壞力。假若類似概念套用在可遠端操控的電動車上，其殺傷範圍與破壞力將更難防範，且可在城市中自由移動，形成極大安全隱患。

烏克蘭國安局消息人士，日前發布一架烏克蘭無人機襲擊俄羅斯境內俄軍飛機的影片。（美聯社檔案照）

美國、澳洲與多個國家早已針對中國高科技產品實施禁令，目的正是防止安全漏洞成為敵對勢力的突破口。

以華為為例，美國自2019年起以國安理由全面封殺華為的5G設備，並限制其在關鍵基礎設施中的應用，澳洲、英國與日本也相繼跟進。

另一個案例是中國無人機製造商大疆，由於其產品具備高解析攝影、GPS定位與遠端傳輸功能，美國國防部與內政部均對其採購實施禁令，澳洲與加拿大也限制政府部門使用大疆無人機。這些行動共同傳遞一個訊號，在與中國存在戰略對立的國家眼中，具備數據蒐集與遠端操控能力的中國製產品，皆可能構成國家安全威脅，必須提前阻絕。

台灣作為第一島鏈前線，應從這些國際經驗中汲取教訓，採取更嚴格的安全審查制度。必須將涉及數據收集、遠端通訊與自動駕駛功能的進口車輛納入跨部門國安審查，由資安、情報、國防等單位聯合評估。

對於來自敵對國家的高敏感科技產品，應依法明訂進口禁令，並以《國家安全法》與《車輛安全法》為依據落實執行。政府可建立「國安型產品白名單」制度，僅允許經安全驗證的外國品牌進入市場，同時透過稅制與補貼鼓勵國產或友盟國品牌，降低對高風險供應來源的依賴。

比亞迪進軍台灣市場並非單純的商業競爭議題，而是對我國國安防線的實質挑戰。當國家安全與市場利益發生衝突時，選擇必須毫不猶豫，先守住國家，再談生意。

比亞迪若進入台灣，不僅意味著經濟滲透，也可能為未來的衝突預置安全隱患。台灣必須以國際案例為鑑，果斷在大門口就將這類高風險產品拒之門外，確保國家安全高於一切。

（作者為ESG碳減量聯盟理事長、中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學）

