晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》【法操小教室】「與有過失」？騎機車跟人相撞，被載的後座乘客也要賠償嗎？

與有過失的相關規定，規定在民法第217條，其目的在於謀求公平以及分配責任，當加害人與被害人共同造成損害時，若被害人對於損害的發生或擴大也有責任，就不應該讓加害人單獨承擔全部責任。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/08/19 09:30

◎ 法操司想傳媒

（AI生成示意圖）（AI生成示意圖）

騎機車與人發生車禍時，若雙方都有肇事責任，後座的乘客受傷向對方求償，對方能否主張因機車騎士也有過失，而減輕賠償金額？

台灣民眾日常通勤仰賴摩托車，雙載的情況也相當常見，發生車禍時，前座的騎士與後座的騎士都有可能受傷，這時候就產生賠償問題，不過雙方都有責任時，後座乘客若要跟對方求償，對方很有可能會主張民法217條：「損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之。（第一項）重大之損害原因，為債務人所不及知，而被害人不預促其注意或怠於避免或減少損害者，為與有過失。（第二項）前二項之規定，於被害人之代理人或使用人與有過失者，準用之。（第三項）」

何謂「與有過失」？為什麼要有這項規定？

與有過失的相關規定，規定在民法第217條，其目的在於謀求公平以及分配責任，當加害人與被害人共同造成損害時，若被害人對於損害的發生或擴大也有責任，就不應該讓加害人單獨承擔全部責任。在這種情況下，被害人必須分擔一部分的損害，而加害人則可以依比例減輕，甚至免除其賠償責任。

「使用人」是什麼？誰可以被稱為使用人？

民法第224條條文，將「債務人的代理人」與「使用人」，稱為履行輔助人，代理人包含法定代理人與意定代理人；而使用人則指由債務人選任，為其履行債務之人，不以有代理權為必要。而機車後座乘客因為使用機車騎士擴大他的活動範圍，機車騎士就是其「使用人」。

常見的履行輔助人還包括醫院的醫師、客運公司的司機、物流業的送貨員等等。

在法律實務上，「與有過失」的適用，關鍵在於被害人的行為是否對損害的發生或擴大有貢獻。以機車後座乘客為例，若其僅是一般情形搭乘，並未干涉駕駛、未有不當行為，原則上不會被認定有過失。但若乘客在事故發生前明知騎士酒後駕駛仍選擇搭乘，或未依規定配戴安全帽，則其自身行為便與損害有關聯，法院可能據此認定乘客對損害有部分責任。

此外，「與有過失」制度也反映出民法對責任分配與公平原則的重視。若被害人完全無行為上的過錯，卻因使用人（如機車騎士）之過失間接擴大了損害，法律便透過民法第224條「履行輔助人責任」的設計，將使用人的行為視同被害人自身行為，進一步引入與有過失的規範。此種制度設計強調行為風險的合理控制與自我負責。

總而言之，「與有過失」並非一概減免加害人責任的工具，而是建立在個案事實與責任歸屬基礎上的彈性制度。實務中，法官會綜合被害人自身行為、使用人是否過失、損害的因果關係等因素，衡平調整賠償範圍，以落實實質正義與責任公平。

本文經授權轉載自【法操】【法操小教室】「與有過失」？騎機車跟人相撞，被載的後座乘客也要賠償嗎？

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書