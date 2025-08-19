與有過失的相關規定，規定在民法第217條，其目的在於謀求公平以及分配責任，當加害人與被害人共同造成損害時，若被害人對於損害的發生或擴大也有責任，就不應該讓加害人單獨承擔全部責任。

◎ 法操司想傳媒

（AI生成示意圖）

騎機車與人發生車禍時，若雙方都有肇事責任，後座的乘客受傷向對方求償，對方能否主張因機車騎士也有過失，而減輕賠償金額？



台灣民眾日常通勤仰賴摩托車，雙載的情況也相當常見，發生車禍時，前座的騎士與後座的騎士都有可能受傷，這時候就產生賠償問題，不過雙方都有責任時，後座乘客若要跟對方求償，對方很有可能會主張民法217條：「損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之。（第一項）重大之損害原因，為債務人所不及知，而被害人不預促其注意或怠於避免或減少損害者，為與有過失。（第二項）前二項之規定，於被害人之代理人或使用人與有過失者，準用之。（第三項）」



何謂「與有過失」？為什麼要有這項規定？



與有過失的相關規定，規定在民法第217條，其目的在於謀求公平以及分配責任，當加害人與被害人共同造成損害時，若被害人對於損害的發生或擴大也有責任，就不應該讓加害人單獨承擔全部責任。在這種情況下，被害人必須分擔一部分的損害，而加害人則可以依比例減輕，甚至免除其賠償責任。



「使用人」是什麼？誰可以被稱為使用人？



民法第224條條文，將「債務人的代理人」與「使用人」，稱為履行輔助人，代理人包含法定代理人與意定代理人；而使用人則指由債務人選任，為其履行債務之人，不以有代理權為必要。而機車後座乘客因為使用機車騎士擴大他的活動範圍，機車騎士就是其「使用人」。



常見的履行輔助人還包括醫院的醫師、客運公司的司機、物流業的送貨員等等。



在法律實務上，「與有過失」的適用，關鍵在於被害人的行為是否對損害的發生或擴大有貢獻。以機車後座乘客為例，若其僅是一般情形搭乘，並未干涉駕駛、未有不當行為，原則上不會被認定有過失。但若乘客在事故發生前明知騎士酒後駕駛仍選擇搭乘，或未依規定配戴安全帽，則其自身行為便與損害有關聯，法院可能據此認定乘客對損害有部分責任。



此外，「與有過失」制度也反映出民法對責任分配與公平原則的重視。若被害人完全無行為上的過錯，卻因使用人（如機車騎士）之過失間接擴大了損害，法律便透過民法第224條「履行輔助人責任」的設計，將使用人的行為視同被害人自身行為，進一步引入與有過失的規範。此種制度設計強調行為風險的合理控制與自我負責。



總而言之，「與有過失」並非一概減免加害人責任的工具，而是建立在個案事實與責任歸屬基礎上的彈性制度。實務中，法官會綜合被害人自身行為、使用人是否過失、損害的因果關係等因素，衡平調整賠償範圍，以落實實質正義與責任公平。

本文經授權轉載自【法操】【法操小教室】「與有過失」？騎機車跟人相撞，被載的後座乘客也要賠償嗎？

請繼續往下閱讀...

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法