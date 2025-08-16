晴時多雲

自由開講》中國人來台定居先「除籍」兼顧國安、社會與人道

2025/08/16 13:30

◎ 葒燁

總統賴清德於今年3月提出「17項因應中國威脅策略」，其中明確指出，中國籍人士申請在台定居時，應放棄原有中國戶籍與護照，以杜絕雙重身分的制度漏洞，降低滲透與統戰風險。內政部近日預告修正《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》，明定申請人須提出喪失中國戶籍及未持用或已註銷中國護照之公證文件，實為具體落實該國安戰略的關鍵作為。

內政部近日預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，知情官員透露，以後中國人士要申請定居入我國籍，不僅須放棄中國戶籍，也須一併「剪繳」註銷中國護照。（彭博檔案照）內政部近日預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，知情官員透露，以後中國人士要申請定居入我國籍，不僅須放棄中國戶籍，也須一併「剪繳」註銷中國護照。（彭博檔案照）

長年以來，部分中國籍人士雖已取得在台居留、定居甚至中華民國國民身分，卻仍持有中國護照，並往返兩岸，形成「雙重身分」的灰色空間。

此現象不僅削弱我國身分制度的嚴謹性，也為統戰、滲透提供操作空間。此次修法所揭示的基本立場——即不得同時擁有中國公民身分與台灣定居資格——確有其正當性與迫切性。

然而，政策成敗的關鍵，不僅在於立意是否正當，更在於制度能否有效落實，若執行節奏失當，恐引發行政困難、社會反彈，甚至提供北京當局藉題發揮之空間。

筆者認為，就技術層面而言，中國戶籍註銷與護照作廢的公證文件多由地方機關開立，台灣方對其真實性難以直接查證，若缺乏統一標準與驗證機制，恐引發爭議與行政紛擾。因此，建議內政部應會同陸委會、外交部等機關，建立跨部會的文件查核流程，參照現行外國文書驗證制度，制定明確且可執行的比對標準，防範漏洞與濫用情形發生。

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華來自中國四川，二○二二年首度參選學田村長並當選，日前因未棄中國籍被解職。（資料照）花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華來自中國四川，二○二二年首度參選學田村長並當選，日前因未棄中國籍被解職。（資料照）

其次，對於涉及家庭團聚的一般依親案件，亦應規劃具人道彈性的補件與過渡措施，避免一體適用導致非涉統戰風險之家庭遭誤傷，造成社會誤解與情緒對立。可考慮設置個案審查機制，明確區分安全疑慮與純屬家庭申請之個案，兼顧制度原則與基本人道。

最後，強化政策溝通亦為不可或缺之配套。政府對內應明確說明修法目的為補足制度漏洞、加強國安管理，並非針對特定族群；對外則應主動釋出政策背景、法理依據與國際法下的合理性，強調此舉為民主國家依法治國之必要作為，爭取國際理解與認同。特別是在中共可能透過媒體與外交手段發動輿論攻勢的情況下，更應及早布局，避免落入話語戰陷阱。

面對中共長期採取法律戰與灰色地帶滲透策略，台灣強化法律制度防線勢在必行。此次修法正體現政府主動應對威脅、強化國家韌性的「法律國防」思維。惟制度改革不能僅止於宣示立場，更須有精準執行的能力與周延規劃的耐心，方能確保改革得以穩健推動，兼顧國安、社會與人道原則。

（作者為時事評論員）

