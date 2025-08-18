晴時多雲

自由開講》宣告新修正憲訴法違憲 需大法官的勇氣

2025/08/18 13:00

◎ 陳昱龍

已逝的美國聯邦最高法院大法官露絲·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），曾說過：「不論憲法多麼重要，如果人民不渴望民主與自由，一切將毫無意義。」在臺灣，無論憲法對人民基本權保障多麼重要、人民多麼渴望民主與自由，卻完全毫無意義，只因為立法院藍白多數再次否決大法官人事同意案，憲法法庭成了空中樓閣。

美國已故大法官金斯伯格曾說過：「不論憲法多麼重要，如果人民不渴望民主與自由，一切將毫無意義。」（美聯社檔案照）美國已故大法官金斯伯格曾說過：「不論憲法多麼重要，如果人民不渴望民主與自由，一切將毫無意義。」（美聯社檔案照）

無論係實務界法官的完整經歷、或是法學教授卓越的專精研究，國家培育一位大法官須要數十載的時光與資源，但立法院抹煞這些法律工作者的傲人成就，卻僅在短短數十天內，以一張張否定票澆熄了大法官候選人的熱情，更無端損耗了經驗充足、學識豐富的法律人選。

這種傷害，是令人恐懼且憂心的：當優秀的法律工作者、學者厭倦這種不理性、無差別的政治鬥爭，轉而愛惜羽毛，紛紛婉拒擔任大法官人選，形成大法官候選人的「寒蟬效應」時，受害的不僅是臺灣司法界，更是無辜的人民。

藍、白立委對於這種法律界隱然成形的「寒蟬效應」應該要負最大的政治責任。

沒有憲法法庭的運作，人民基本權利的保障、權力分立的制衡，始終就是一場空談。

憲法法庭自從2024年10月28日之後，迄今已經將近300多天沒有作出任何判決，這無疑是人民權利保障的真空期，這來自於藍、白立委聯手修正的憲法訴訟法，無端提高了審理案件的法定人數。

自由開講》宣告新修正憲訴法違憲 需大法官的勇氣憲法法庭自從2024年10月底後，迄今已經將近300多天沒有作出任何判決。（資料照）

藍白立委更緊接著在6個月內，連續二度封殺大法官人選後，憲法法庭目前僅有審查庭尚能作程序裁決，但攸關人民實體權利保障的憲法判決，則是全面停擺。

事實上，更有部分法界人士質疑，憲法法庭的個別審查庭並不能進行任何裁定，因為沒有「完整的憲法法庭」，如何能進行任何案件的程序審查，足以證明新修正的憲法訴訟法，已經實質掏空憲法的所有審查功能。

解決此種「憲法真空期」之道有二，一、是奢望藍、白立委同意大法官人事案；二、是現有大法官宣告新修正的憲法訴訟法違憲。

就前者而論，不論如何樂觀以待，縱便朝野最終達成人選共識，至少尚須要6個月程序期間，則2025年勢必將成為臺灣沒有憲法保障的一年；就第二種方法言之，僅須現任大法官勇敢執行法定職務，勢必能輕易推論出新修正憲法訴訟法荒謬及違憲之處。

人民所需的自由喘息空間，來自於現任大法官們的勇氣，而臺灣人民將會是現任大法官們的勇氣最佳來源。

（作者為執業律師、大學兼任講師）

