自由開講》823核三重啟公投 屏東人吐心聲

屏東核三廠未來是否重啟繼續運轉議題，將於8/23付諸全國全民公投來決定，自今年5月核三廠2號機停機，台灣正式邁入「非核家園」的同時，又有誰曾經真正的正視過核三廠坐落地屏東人的真實想法？

運轉40年的台電核三廠二號機在今年5月18日凌晨零時前停機，台灣正式迎來「非核家園」。（資料照）

身處台灣最南端的屏東，是農業及旅遊產業的重鎮，亦是核三廠坐落所在地，核三廠的兩部反應爐自1984年7月及1985年5月開始商業運轉，並於2025年5月17日停止運轉，剛好整整四十年的時間。

筆者認為缺電真的很可怕！但我們屏東人覺得有已除役但有可能要重啟的核電廠在你家旁邊更可怕！！尤其又是要將已運轉40年的老舊且已除役的核電廠重啟繼續運作，要如何能確保運作安全？這不免令人擔憂與害怕。

也許現階段台灣從能源安全與韌性角度切入來看待核三廠的存廢，這是一個極為複雜的問題。我們屏東人想要表達的是我們已被靜默霸凌40年，有許多不明究理的政客卻說，屏東在地有七成以上民眾都贊成核三延役，並且刻意跟核能地方回饋金綁在一起操弄誤導民眾觀點。

2011年日本311大地震引發大海嘯，造成福島核電廠廠內1、2及3號機爐心熔毀，釀成嚴重核災，災後處理費高昂。（美聯社檔案照）

筆者認為沒人能確保核電廠安全無疑慮，尤其在三哩島、車諾比與福島核災後，全球無任何核電廠能夠宣稱百分之百安全。長久而言，台灣應該發展更多元、更分散、更在地的再生能源體系，對能源轉型的目標與立場仍須更多努力。

核三除役是社會共識與民主程序成果，但突如其來的公投，筆者認為這絕對是對程序正義與屏東在地權益的一大挑戰，能源議題是專業問題，不該交給公投草率決定，而是由合理性、必要性、可行性及安全性等等多方審慎評估考量而為之，切勿成為政治操弄的手段與議題才是。

（作者為土生土長且在屏東服務的屏東人）

