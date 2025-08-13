晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》726罷免大失敗 台灣大成功

2025/08/13 10:30

◎涂醒哲

2025年7月26日，是台灣民主發展史上極具指標意義的一天。這場規模空前的罷免行動，從表面來看似乎是「罷免大失敗」，因為原先24位被提議罷免的國民黨立委及新竹市長，雖然通過第二階段的連署門檻，卻沒有一案在7/26罷免成功。

7/26罷免投票的24人，反對罷免的票數均多過贊成罷免的票數，全部留任，形成「24比0」的結果。與第二階段的31比0一樣，令人震驚。

然而，這場看似「大失敗」的罷免，其實蘊藏著「台灣大成功」的民主意義。因為過程遠比結果重要，民主比個人得失重要。分析如下：

一、罷團看似失敗其實成功

罷團是這場行動的主角，他們展現驚人的動能、創意與主動性。無論是在組織動員、創意宣傳，還是理念傳遞方面，罷團都遠遠超過傳統政黨。他們以「人民主動出擊、以民為主」為核心價值，激發許多年輕人與過去不關心政治的民眾（尤其女性志工）走上街頭，參與公共事務。

公民團體多位女性志工站街頭，高舉「同意罷免」標語。（資料照） 公民團體多位女性志工站街頭，高舉「同意罷免」標語。（資料照）

即便罷免案最終無一成功，但這個公民行動已經讓政治人物感受到壓力與民意的力量，也教育了社會大眾什麼是「真正的民主實踐」。這正是台灣民主的可貴之處：人民才是主人，有能力也有責任管好自己的事。台灣的民主正在邁向直接民主。如果代議士做不好，主人願意、也隨時可以把他罷免拉下台。

因此，罷團的行動應視為「歷史性的大成功」，為台灣的民主運動樹立典範。

二、國民黨看似大贏其實是小輸：

表面上，國民黨在這次罷免24:0看似大嬴，雖保住了原有席次，但實質上只能說「沒有輸」，只是回到原點，卻也談不上真正的「贏」。

這次國民黨在組織動員方面展現強大力量，憑藉地方組織、資源分配、宗教力量等方式，加上用盡全力催票，甚至用送每人一萬元的政策買票，的確讓公民團體的罷免功虧一簣。

但從投票率與支持度看出，國民黨的鐵票也開始流失，許多原本支持者也未出來投票，期間甚至有正藍軍的將軍們出來呼籲罷免，顯示其基層信任已經不穩固。而且過程中國民黨黨工違法偽造文書、執政地方公職濫用行政資源，更讓國民黨失掉了人民的信任，嚴格講只能算是「小輸」。

前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉「幽靈連署」案，北院裁定1000萬交保。（資料照） 前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉「幽靈連署」案，北院裁定1000萬交保。（資料照）

但有一些戰鬥性高的國民黨立法委員，可能以為他們大勝，開始又囂張起來，甚至還想要加倍奉還。有的立委對民進黨大力抨擊，要求有人下台負責，甚至要求釋放已進入司法程序的柯文哲及黃呂錦茹。

這些立委沒有反省能力，讓國人看清國民黨的真實面目，讓很多人擔憂未來立法院會更加的亂，國民黨立委會配合中華人民共和國終結中華民國，耗弱台灣的立法戲碼可能更如火如荼。

但其實歷史告訴我們：曾被罷免的政客雖然一時保留席位，卻可能在未來的選舉中遭遇更大挑戰。被罷免過的人往往在下屆或下下屆選舉無法再當選，政治生命因而終止。這對國民黨而言是一個警訊，若不改變與中共的曖昧立場，或不斷挑戰民意，與民為敵，終將遭到選民淘汰。

國民黨這一次沒有利用機會清黨、優化黨公職，很多正藍的支持者擔心中華民國會被消失，已經看不下去。國民黨如果繼續放任傅崐萁帶著立委去討好中共，做中共的代理人，恐怕難逃「自作孽不可活」的後果。

三、民進黨不輸不贏，但要承擔大失敗的政治苦果：

由於目前執政，民進黨有「當家不鬧事」的心理壓力，高層對於是否主動積極介入這場公民發起的罷免有所顧慮。行政院與總統府顯然採取了對國民黨較客氣的策略，只進行理念宣導，說明預算被刪減的執政困境。真正幫忙罷免的主要都是代表民意的民進黨議員及立委。

由於民進黨沒有搶當主角，由民眾自主發起的罷免大失敗和民進黨沒有直接的關係，可以說是不輸不贏，回復原狀。但社會和部分罷團都對民進黨多所責怪。因為如果這次罷免大成功，立法院恢復正常運作，民進黨是最大的受益者。因此罷免失敗了，民進黨一定會被外界打成戰犯。尤其在野政黨，更會利用此次罷免結果，扭曲成政黨對決的大勝利。

823罷免投票日將屆，民進黨中市黨籍民代全力投入協助罷團拜票。（資料照） 823罷免投票日將屆，民進黨中市黨籍民代全力投入協助罷團拜票。（資料照）

未來若再有類似公民運動，民進黨需重新思考與公民社會之間的互動與支持機制。

四、台灣大成功：

民主不是一蹴可及，民主更不是天上掉下來的，而是在不斷練習、甚至犧牲生命逐漸演化來的。歴史上，政治制度由神權走到君權神授再走到諸侯寡國共治，再逐步改變到不成熟的間接民權，每一步都是血跡斑斑。台灣的民主政治在民主人士多年流血流淚的努力下，已經由國民黨蔣介石的威權獨裁走向較成熟的間接民主。這場由人民發動的罷免行動，讓我們看到台灣民主政治進步的可貴樣貌：人民主動參與，正在把台灣的民主制度由選舉提昇到罷免，正在邁向直接民主。

民主運動如同騎腳踏車，罷團一開始滿腔熱血，難免摔倒。但唯有不斷練習，才能逐漸成熟。這次罷免雖以「失敗」收場，但已成功對政治人物施加壓力，讓他們不敢肆意妄為，也讓人民更加相信：民主是自己的事，不只是政黨的權謀。

如同罷團所說：「這次失敗，下次繼續吧。」正是民主精神最好的詮釋。台灣人民覺醒了！感謝罷團！罷免大失敗，台灣大成功！

（作者為曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書