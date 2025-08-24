自由開講》巴拉巴克跑道：美菲聯盟的戰略轉折及影響

◎ 鄭書堯

2025年7月，菲律賓與美國在巴拉巴克島（Balabac Island）完成的新跑道建設，標誌著西菲律賓海區域權力格局的重要轉變。這一設施不僅是基礎建設的象徵，更是菲律賓與美國在《加強防務合作協議》（EDCA）框架下，針對區域安全挑戰的具體回應。位於巴拉巴克海峽的這一地點，連接南海與蘇祿海，對於全球航運及軍事調動具有關鍵意義，其跑道可支援從重型運輸機到敏捷戰鬥機的快速部署，極大提升了菲美聯盟的 快速反應能力 。

巴拉巴克島地緣位置重要。圖為美菲肩並肩聯合軍演，5月在巴拉巴克進行兩棲登陸演習。（美聯社檔案照）

從地緣戰略角度看，巴拉巴克跑道的選址極具深意。該島位於巴拉望島南端，俯瞰巴拉巴克海峽，這個海峽是南海與蘇祿海的咽喉地帶，控制或監視此處可為任何一方提供顯著優勢。其接近斯普拉特利群島（Spratly Islands）—中國已在該處建立軍事化基地—使得菲美聯盟能在爭議海域內形成有效制衡。

請繼續往下閱讀...

根據2023年的數據，中國在南海的軍事活動持續擴張，軍事預算已超過2250億美元，遠超區域內其他國家。此跑道的啟用，使菲律賓與美國得以在幾分鐘內調動戰機，而非以往的數日，顯著縮短反應時間，對於監控非法漁業、走私及外國軍事行動至關重要。

對東南亞而言，巴拉巴克跑道的建成既是穩定因素，也帶來潛在風險。一方面，它強化了基於規則的區域秩序，菲美聯盟強調此設施旨在捍衛2016年國際仲裁庭裁決所確認的菲律賓權利，通過提升防禦能力以避免衝突 。

這一舉動可能加劇南海緊張局勢。圖為菲律賓曾指控中國海警船在黃岩島附近，對菲國巡邏船發射水砲，並「擦邊撞擊」船身右側。（法新社檔案照）

然而，另一方面，這一舉動可能刺激中國採取更強硬的回應，進一步加劇南海緊張局勢。菲律賓作為東南亞國家聯盟（ASEAN）成員，其軍事現代化與外部聯盟的深化，可能促使其他成員國重新審視自身安全策略，例如越南與印尼或將加速與外部大國的合作。問題在於，若區域內軍事化趨勢加劇，東南亞可能陷入大國博弈的前線，中小國家自主性受到威脅。

進一步思考，巴拉巴克跑道的建設也暴露了區域安全架構的脆弱性。當地居民對軍事化帶來的文化與環境衝擊表達擔憂，40,000名島民的生活已被徹底改變，傳統漁業與海藻採集經濟面臨挑戰 。此現象提醒我們，軍事設施的長期影響不僅限於戰略層面，也涉及社會穩定。若當地不滿情緒累積，可能為外部勢力提供介入的機會，進而削弱設施的正當性。對此，菲律賓政府應優先制定環境保護與社區支持計劃，確保發展與安全的平衡。

巴拉巴克跑道的建成是區域安全格局變遷的縮影，既展現了菲美聯盟的決心，也凸顯了大國競爭下中小國家的困境。對東南亞與台灣而言，這一事件既是機遇，也是挑戰。唯有透過謹慎的策略調整與國際合作，方能將潛在風險轉化為長遠的穩定基石。

（作者為公務員、國立中山大學博士生、海洋實務工作人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法