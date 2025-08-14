自由開講》台灣正在發燒：啟動民主免疫系統，對抗中共病毒滲透

◎ 嶼明

近年來，台灣社會出現一種持續升高的「政治發燒」現象。網路上的假訊息充斥，媒體立場嚴重分歧，社群撕裂對立加劇，政壇出現一批親中言行日益高調的政治人物。這一切，並非孤立事件，而是一場系統性滲透攻擊的症狀反應。台灣，正在遭遇一場民主免疫系統的病毒感染，而這個病毒的源頭，就是中國共產黨。

台灣，正在遭遇一場民主免疫系統的病毒感染，源頭，就是中共。圖為假訊息改餵糖衣毒藥，擾亂民心、混淆視聽，讓台灣社會在認知混亂中自傷。（圖擷自臉書）

滲透不是陰謀論，而是「慢性戰爭」

許多人對「中國滲透」這個詞感到疲乏，甚至懷疑是否過度解讀。但事實擺在眼前——從2019年「兩岸媒體人峰會」開始，中共就明目張膽地對台媒「下指導棋」；2025年立法院中反對國防預算、質詢偏向中國利益的言行更不在少數；Line群組、Facebook 社團、YouTube頻道，更充斥大量假帳號與政治造謠。這不是單一事件，而是一種結構性運作：中共以「認知作戰」為手段，滲透台灣社會的每一個開放系統——媒體、政黨、網路、學術，無一倖免。這種滲透不像坦克進城般直接暴力，而是像病毒一樣悄然入侵，破壞免疫機制，讓我們內部產生混亂、猜疑與自我癱瘓。

社群平台充斥大量假帳號與政治造謠。這不是單一事件，而是一種結構性運作。示意圖。（路透檔案照）

民主發燒，正是免疫系統開始反應

我們的社會正在「發燒」：假訊息流竄，仇恨語言盛行，理性討論空間逐漸被情緒操控取代。但正如人體發燒是對抗病毒的自然反應，台灣當前的混亂與激烈爭論，也可以視為民主系統啟動免疫反應的徵兆。越來越多民眾開始質疑某些政治人物的親中言行、警覺某些媒體的不實報導、學會查證訊息來源，這些都是我們的「民主白血球」正在發揮作用。真正的危機，不是社會出現爭議，而是我們失去對爭議的辨識能力與防衛意志。

啟動民主免疫系統：辨識、隔離、封鎖、殲滅

在這場對抗極權病毒的戰爭中，我們需要建立一套集體免疫機制，從四個層面展開：

辨識（Identify）：看穿中共話術的包裝，辨別真假帳號、虛假訊息、帶風向的言論與可疑的金流組織。

隔離（Isolate）：不轉傳、不擴散有問題的內容，並在社群中標註其不實性，降低其傳播力。

封鎖（Block）：對確定為操作性帳號、統戰媒體或惡意政治人物，主動封鎖、檢舉並從演算法中清除。

殲滅（Neutralize）：透過公民揭露、媒體監督、法律訴訟與制度建設，根本清除其對民主制度的腐蝕能力。

假訊息利用社群傳播速度快，真假難辨別。我們需要建立一套集體免疫機制，可從四個層面展開。（法新社檔案照）

這四個步驟不是暴力手段，而是在合法、理性、可驗證的框架下進行的自我防衛。它們並非限制言論自由，而是維護民主品質所必需的「公共衛生機制」。

不作為就是共犯，冷漠就是妥協

很多人對這些問題選擇視而不見，覺得與己無關。但極權滲透的最可怕之處，就是讓人感覺不到它正在侵蝕你。中共不需要派坦克來佔領，只要能控制我們的資訊流、操弄我們的情緒、瓦解我們對民主的信心，這場戰爭就已經贏了一半。

我們不能再用「中立」來掩飾冷漠，也不能再用「理性」來拒絕行動。辨識敵人不是仇恨，而是基本的生存意識。守護民主不是喊口號，而是每天在網路上、社區裡、投票所前做出的選擇。

結語：讓世界看到我們的免疫力

台灣是全球對抗極權擴張的最前線，我們的免疫力，不只是保護自己，更是替全世界撐起一道防線。讓病毒現形、讓代理人現行、讓民眾清醒，這是我們每一位公民的責任與光榮。我們沒有被打敗，我們正在覺醒。當我們集體啟動民主免疫系統的那一刻，就是病毒開始潰散的那一刻。

（作者為開業建築師）

