晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣正在發燒：啟動民主免疫系統，對抗中共病毒滲透

2025/08/14 11:30

◎ 嶼明

近年來，台灣社會出現一種持續升高的「政治發燒」現象。網路上的假訊息充斥，媒體立場嚴重分歧，社群撕裂對立加劇，政壇出現一批親中言行日益高調的政治人物。這一切，並非孤立事件，而是一場系統性滲透攻擊的症狀反應。台灣，正在遭遇一場民主免疫系統的病毒感染，而這個病毒的源頭，就是中國共產黨。

台灣，正在遭遇一場民主免疫系統的病毒感染，源頭，就是中共。圖為假訊息改餵糖衣毒藥，擾亂民心、混淆視聽，讓台灣社會在認知混亂中自傷。（圖擷自臉書）台灣，正在遭遇一場民主免疫系統的病毒感染，源頭，就是中共。圖為假訊息改餵糖衣毒藥，擾亂民心、混淆視聽，讓台灣社會在認知混亂中自傷。（圖擷自臉書）

滲透不是陰謀論，而是「慢性戰爭」

許多人對「中國滲透」這個詞感到疲乏，甚至懷疑是否過度解讀。但事實擺在眼前——從2019年「兩岸媒體人峰會」開始，中共就明目張膽地對台媒「下指導棋」；2025年立法院中反對國防預算、質詢偏向中國利益的言行更不在少數；Line群組、Facebook 社團、YouTube頻道，更充斥大量假帳號與政治造謠。這不是單一事件，而是一種結構性運作：中共以「認知作戰」為手段，滲透台灣社會的每一個開放系統——媒體、政黨、網路、學術，無一倖免。這種滲透不像坦克進城般直接暴力，而是像病毒一樣悄然入侵，破壞免疫機制，讓我們內部產生混亂、猜疑與自我癱瘓。

社群平台充斥大量假帳號與政治造謠。這不是單一事件，而是一種結構性運作。示意圖。（路透檔案照）社群平台充斥大量假帳號與政治造謠。這不是單一事件，而是一種結構性運作。示意圖。（路透檔案照）

民主發燒，正是免疫系統開始反應

我們的社會正在「發燒」：假訊息流竄，仇恨語言盛行，理性討論空間逐漸被情緒操控取代。但正如人體發燒是對抗病毒的自然反應，台灣當前的混亂與激烈爭論，也可以視為民主系統啟動免疫反應的徵兆。越來越多民眾開始質疑某些政治人物的親中言行、警覺某些媒體的不實報導、學會查證訊息來源，這些都是我們的「民主白血球」正在發揮作用。真正的危機，不是社會出現爭議，而是我們失去對爭議的辨識能力與防衛意志。

啟動民主免疫系統：辨識、隔離、封鎖、殲滅

在這場對抗極權病毒的戰爭中，我們需要建立一套集體免疫機制，從四個層面展開：

辨識（Identify）：看穿中共話術的包裝，辨別真假帳號、虛假訊息、帶風向的言論與可疑的金流組織。

隔離（Isolate）：不轉傳、不擴散有問題的內容，並在社群中標註其不實性，降低其傳播力。

封鎖（Block）：對確定為操作性帳號、統戰媒體或惡意政治人物，主動封鎖、檢舉並從演算法中清除。

殲滅（Neutralize）：透過公民揭露、媒體監督、法律訴訟與制度建設，根本清除其對民主制度的腐蝕能力。

假訊息利用社群傳播速度快，真假難辨別。我們需要建立一套集體免疫機制，可從四個層面展開。（法新社檔案照）假訊息利用社群傳播速度快，真假難辨別。我們需要建立一套集體免疫機制，可從四個層面展開。（法新社檔案照）

這四個步驟不是暴力手段，而是在合法、理性、可驗證的框架下進行的自我防衛。它們並非限制言論自由，而是維護民主品質所必需的「公共衛生機制」。

不作為就是共犯，冷漠就是妥協

很多人對這些問題選擇視而不見，覺得與己無關。但極權滲透的最可怕之處，就是讓人感覺不到它正在侵蝕你。中共不需要派坦克來佔領，只要能控制我們的資訊流、操弄我們的情緒、瓦解我們對民主的信心，這場戰爭就已經贏了一半。

我們不能再用「中立」來掩飾冷漠，也不能再用「理性」來拒絕行動。辨識敵人不是仇恨，而是基本的生存意識。守護民主不是喊口號，而是每天在網路上、社區裡、投票所前做出的選擇。

結語：讓世界看到我們的免疫力

台灣是全球對抗極權擴張的最前線，我們的免疫力，不只是保護自己，更是替全世界撐起一道防線。讓病毒現形、讓代理人現行、讓民眾清醒，這是我們每一位公民的責任與光榮。我們沒有被打敗，我們正在覺醒。當我們集體啟動民主免疫系統的那一刻，就是病毒開始潰散的那一刻。

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書