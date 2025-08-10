晴時多雲

沈榮欽國際視野》台灣捲入關稅戰 藍白監督卻又蠢又壞

多麼蠢的監督！台灣正捲入戰後最大的關稅壁壘與全球價值鏈重整，而我們的在野立委只能拿出這種品質的監督，除了內耗，還能有什麼實質效果？
沈榮欽 國際視野

2025/08/10 19:30

◎ 沈榮欽

關稅疊加這件事情，川普的確一直是遵循這個思路，行政院一開始也這樣解釋，但是和民進黨的解釋相反，行政院後來的確沒有清楚的說明，所以雖然有些產業界的人知道，但是很多社會大眾還是對關稅疊加大吃一驚。

關稅疊加這件事情，川普的確一直是遵循這個思路。 （路透檔案照）關稅疊加這件事情，川普的確一直是遵循這個思路。 （路透檔案照）

不只台灣，連日本關稅談判代表赤澤亮正首次聽到關稅疊加時也吃了一驚，然後緊急赴美協商，然後日方才傳來川普團隊承認上周簽署的對等關稅行政命令有誤，美方承諾將修改行政命令，並退還多徵收的關稅。因此國民黨賴士葆委員說日本為什麼可以不疊加，台灣卻要，藉機大肆批評一番，就完全是狀況外的發言。即使加上日本，川普也只對日本和歐盟免去關稅疊加，而日本是完全意外的。

不只台灣，連日本關稅談判代表赤澤亮正首次聽到關稅疊加時也吃了一驚。（路透檔案照）不只台灣，連日本關稅談判代表赤澤亮正首次聽到關稅疊加時也吃了一驚。（路透檔案照）

藍白批評行政院從本月一日至八日都沒有清楚說明疊加，然後全力批評黑箱，真是令人哭笑不得。從談判時叫吵著要公佈談判內容，行政院表示有簽保密協議之後，就吵著要公佈保密協議，現在又將精力放在沒有早解釋關稅疊加，一切都是黑箱。國事如麻，現在卻把所有力氣都放在吵幾月幾日知道，究竟有何意義？

藍白批評行政院沒有清楚說明疊加，然後全力批評黑箱，真是令人哭笑不得。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）藍白批評行政院沒有清楚說明疊加，然後全力批評黑箱，真是令人哭笑不得。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

多麼省力的批評！明明川普發動關稅戰有這麼多事情可以談，結果藍白只能把焦點放在黑箱！然後大罷免時振振有詞擔心賴清德獨裁、一黨獨大無法監督，所以要反罷免。

多麼蠢的監督！台灣正捲入戰後最大的關稅壁壘與全球價值鏈重整，而我們的在野立委只能拿出這種品質的監督，除了內耗，還能有什麼實質效果？

看看本屆藍白立委如何監督：他們一開始要擴權侵害人權、癱瘓行政機關，被大法官會議宣告違憲，於是他們癱瘓大法官會議。726罷免失敗後，立院院長韓國瑜立刻接受中國比亞迪代理商邀宴，而立法院法制局馬上接著赤裸裸地表示大法官會議的結論未必要遵守，這是直接打算直接撕毀憲法的舉動，逼得司法院不得不緊急發聲明要立院遵守憲法，現在演到這裡，台灣面臨憲政危機，國家體制搖搖欲墜，然後你說這叫監督？多麼壞的監督！

他們口口聲聲賴清德獨裁，正說明他們對中國、俄國、北韓、伊朗的獨裁一無所知，以此為由破壞國家權力分立制衡，而你把這個叫做監督？因為他們只想著從政治鬥爭中獲益，哪裡願意下苦工去研究法案、認真監督？哪一個正常社會的公民會相信傅崐萁和黃國昌又蠢又壞的監督？

如果你的真的擔心一黨獨大，相信監督的力量，823 的罷免，已經無法改變國會多數的結構，不影響在野監督的效果，可以一起支持 823 罷免傷害國防的馬文君等立委，支持國防嗎？讓我們一起相信監督的力量，罷免不良立委。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

