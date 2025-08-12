晴時多雲

林健正專區》從高房價到低生育率 青年住宅問題的癥結與出路

年輕人的居住困境，已成為影響國家未來發展的核心問題。當房價所得比居高不下、青年住宅自有率與全國平均值有巨大落差，甚至連帶影響生育率時，政府若不積極介入，這個問題恐將演變成拖垮台灣經濟與社會穩定的隱憂。
林健正

林健正

2025/08/12 11:30

◎ 林健正

從台灣近期的幾項關鍵數據來看，一個嚴峻的社會現實正浮現：年輕人的居住困境，已成為影響國家未來發展的核心問題。當房價所得比居高不下、青年住宅自有率與全國平均值有巨大落差，甚至連帶影響生育率時，政府若不積極介入，這個問題恐將演變成拖垮台灣經濟與社會穩定的隱憂。

數據呈現的危機

台北市政府推出「幸福住宅」專案，提供新婚夫妻、育兒家庭居住環境。（資料照，台北市住都中心提供）台北市政府推出「幸福住宅」專案，提供新婚夫妻、育兒家庭居住環境。（資料照，台北市住都中心提供）

首先，讓我們檢視幾項關鍵數字，包括房價所得比、青年住宅自有率以及生育率等。 首先，2024年房價所得比高達10.8倍，這意味著一般家庭需要不吃不喝近11年才能買得起房。這不僅遠超過國際上公認的合理範圍（3至5倍），更顯示房價與薪資的脫鉤已到臨界點。

其次青年住宅自有率僅約20%，遠低於全國平均84%，這個高達64個百分點的落差，直接揭示了年輕人與中高齡世代在財富與居住條件上的巨大鴻溝。當多數年輕人仍在租屋市場掙扎時，他們如何能安心規劃人生？

再者，2023年我國的生育率跌至0.87人，遠低於人口替換水準之2.1人。不及維持人低生育率的成因複雜，但高昂的房價與居住壓力，無疑是其中最關鍵的推手。當年輕人連安穩的住所都難以擁有，成家與生子的意願自然會大幅降低。

林健正專區》從高房價到低生育率 青年住宅問題的癥結與出路少子化危機，為了催生，新竹縣有十二個鄉鎮市自辦生育津貼補助。（資料照）

這些數據彼此互為因果，構成了一個難以打破的惡性循環，高房價與高租金壓迫年輕人的經濟，使其購屋能力與意願降低，進而導致成家與生育的猶豫，最終影響到國家的未來人口結構與產業人才穩定性。

青年合宜住宅：破局的關鍵

面對如此困境，僅僅靠市場機制已無法解決。政府必須扮演更積極的角色，而「青年合宜住宅」正是破除困局的一帖猛藥。此方案的核心精神是政府直接興建住宅，提供年輕家庭可負擔的住房，讓居住回歸其基本價值，而非被視為投機炒作的工具。

林健正專區》從高房價到低生育率 青年住宅問題的癥結與出路新北市三峽國光二期社會住宅釋出607戶招租，供年滿18歲以上國民申請。（資料照，新北住都中心提供）

過去，政府曾透過國宅政策、眷村改建、軍公教輔建等方式，直接興建大量住宅。雖然部分承購戶轉手套利的現象引發爭議，但也正突顯出興建成本與建商售價之間存在巨大的落差。這些經驗證明，政府若能直接興建，不僅能夠健全房屋市場，適量的住宅庫存量更能對市場房價產生制衡作用，達到穩定房價的政策目標。

相較於透過提高利率及限貸等金融手段，政府直接興建住宅更能精準地達到政策目的並減少副作用。金融手段雖然能抑制房市，但往往會傷害到無辜的首購族，使其購屋門檻更高。然而，政府直接興建則能同時掌握房價與通路，決定要賣給誰以及誰可以買，精準地將資源分配給最需要幫助的年輕家庭。

確保政策公平性

林健正專區》從高房價到低生育率 青年住宅問題的癥結與出路青年合宜住宅要能真正幫助到有需要的年輕人，圖為南投縣首批青年住宅讓售。（資料照）

任何好的政策都需有嚴謹的防弊機制，以避免資源被濫用。為確保「青年合宜住宅」能真正幫助到有需要的年輕人，其首要在於嚴格的申請資格，設定明確的年齡、家庭所得、首購資格等門檻，優先提供給35歲以下結婚生子無自用住宅的年輕夫婦，確保資源分配給最需要的群體。

其次，有必要延長所有權閉鎖期，規定承購人在一定年限內（例如10-15年）不得轉售。若因特殊原因必須轉售，政府應有優先以原價回購的權利，杜絕投機者從中牟利。

總結而言，解決青年住宅問題不僅是居住正義的體現，更是維繫社會穩定與國家發展的關鍵。相較於治標不治本的新青年房屋貸款措施，政府應大刀闊斧推動「青年合宜住宅」，並輔以完善的防弊機制。此舉不僅能為年輕人打開一扇希望之窗，更能從根本上扭轉困局，為台灣的未來奠定堅實的基礎。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長、台南市樹谷園區產業協進會秘書長 ）

