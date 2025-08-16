生物多樣性不是叫你去森林裡養一堆黑熊、還牽去散步那種保護動物的意思。生物多樣性包含三大面向，每一種多樣性都超有戲：生態系多樣性（森林、河流、珊瑚礁都要有）、物種多樣性（從老虎到蜻蜓都不能少）、還有基因多樣性（就像我們人類有高矮胖瘦，物種內部也要多樣，這樣才有抵抗力）。

◎柳婉郁

（取自貼文）

我聽說最近綠學院為了新能源產業的發展操碎了心，因為投資人一股腦兒全部圍上半導體或AI，聽到儲能或減碳個個都閉眼睛。許多企業則是一邊做AI，一邊說要保護森林，都沒有去思考AI耗能的水平難道可以靠幾座森林。這樣說聽起來很酸，但我可以給各位另一個一定會實現的預言，在AI取代我們大部分人的工作之前，地球會先取我們的性命！

生物多樣性三面向

我之前多從自然碳匯的角度談如何把碳貼上價格標。從這篇開始，我將分三篇文章，跟你談談什麼是生物多樣性、以及如何量化、如何價值化。

面向一：生態系多樣性

生態系多樣性為什麼重要？簡單說，就是保命、保飯碗、保快樂！清新的空氣、肥沃的土壤、蒼翠的森林，這些大自然提供的環境服務，不是免費的售後服務。多樣性讓我們有食物吃、有乾淨空氣、有藥物、有美景能放空，還能讓生態系在氣候變遷下更強壯不崩潰。

生態系多樣性就像地球的百寶箱，從森林、濕地、草原、珊瑚礁到沙漠，樣樣都有、各司其職。就像職場上不同部門各有專長，森林吸碳、濕地擋水、珊瑚育魚，每個生態系都在撐起地球這家公司！而且它們比表後儲能還厲害，不需要什麼敏感度分析就知道如何避險，就算某種病毒來襲，不至於一網打盡，還能撐住全場，他們就像是地球的防災備胎系統。

面向二：物種多樣性

物種多樣性則是生態圈的「社交圈」，有猛獸也有小昆蟲，有樹也有草，每種物種都有工作。沒有他們，生態系就會罷工啊，像我們吃的米、麥、蔬菜、肉，很多都靠物種間的合作。連藥品也不例外，感冒吃的阿斯匹靈來自柳樹、青黴素則是黴菌發明的！多樣的物種就像是生態系的防護網，一個跌倒，別人撐得住。如果農田裡都是單一品種，來個蟲害就GG；但有物種多樣性，自然的天敵會出來幫忙，農藥都省了。

面向三：基因多樣性

最後是常被忽略的基因多樣性，就是同一種生物之間的「個性差異」。就像有人怕辣、有人能吃死神椒，這些差異超重要。因為環境一變，說不定某些「特異功能」就派上用場了！例如：一場病害會讓水稻田全倒，但有的品種天生硬頸，撐得住，這就是基因多樣性的魔力。而且這些基因寶藏還能拿來育種、發展新藥，甚至搞不好下一個超級抗癌物質就藏在某棵你路過沒注意的野草裡！

AI的厲害在於顛覆我們對人類文明進程的想像，很多聰明人都受其吸引，紛紛投入AI產業發展。在我看來，真正的聰明人，是把聰明放在解決當代最難解的環境問題上，生物多樣性尤其是其中特別難處理的問題。AI有你沒你，大概都會走它自己的路，而你的路，只能靠你自己走。

本文經授權轉載自〔綠學院〕AI有比生物多樣性厲害嗎？

