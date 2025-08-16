隨著現代女性婚育年齡普遍延後，越來越多女性會主動安排生育計畫，凍卵的需求逐漸增加，然而在凍卵過程中常會遇到一些挑戰。張若偉中醫師表示，由於卵巢功能會隨年齡而持續下降，所以年齡越輕凍卵的效果越好，在30至35歲凍卵是較佳的時機。30歲以下的女性，通常會建議嘗試自然懷孕，如果經過一年都無法自然懷孕，便要盡快尋求協助。

高齡備孕挑戰多，30至35歲效果最佳

「那是一位40多歲的女士，在外商公司擔任高階主管，平時工作繁忙、經常出差。直到積極備孕時，才發現自己的卵巢功能已大幅退化。」張若偉中醫師表示，「她曾兩次嘗試試管嬰兒療程，卻連卵子都取不到，讓她非常失望。」

經過診治後，患者開始接受調養療程，後續順利取得卵子，雖然數量不多，但是經過多次取卵後，最終成功挑出一顆品質較佳的受精卵植入，並順利懷孕。後來，她還繼續努力準備迎接第二個孩子。

AMH數值檢測，有助掌握卵巢健康關鍵

許多女性在執行凍卵時，會碰上卵子品質不佳或是數量不足等問題。張若偉中醫師說，由於年齡越大，卵子的染色體異常率越高，所以必須凍存越多卵子，但是每次取到的卵子數量又會比較少，所以常常需要反覆取卵，相當辛苦。

部分女性因為缺乏相關資訊，沒有察覺卵巢功能已衰退，在進行凍卵時才發現難以順利取卵，而感到相當挫折。

臨床上可以透過檢測抗穆勒氏管荷爾蒙（Anti-mullerian Hormone，AMH）來評估卵巢功能，抗穆勒氏管荷爾蒙AMH是由卵巢中未成熟的濾泡細胞所分泌，可以用來評估卵巢卵泡的庫存量。一般年輕女性的AMH介於2至5 ng/ml；若AMH小於2 ng/ml，代表卵泡的庫存量減少。如果在年輕的時候便發現抗穆勒氏管荷爾蒙AMH偏低，可能是有卵巢早衰的現象，務必特別留意。

中醫量身調理體質，助凍卵事半功倍

計畫進行凍卵療程時，很多人會希望中醫協助調整體質，常見的方式包括中藥、針灸等，張若偉中醫師說表示，針灸其實是兩個動作，一個是針刺，一個是灸療，灸療就是在針上面加一顆小小的艾粒進行溫熱刺激。

「我們會根據患者的生活型態、工作壓力、遺傳體質等狀況，量身定做開立處方與治療計畫，調養過程一般約三個月。」張若偉中醫師也提及，「基本上會使用一些暖胞宮、溫補腎陽、滋養腎陰的藥材，幫助達到陰陽平衡。中醫調理與凍卵療程上可以互相配合，同時併行。根據患者身體狀況進行調整，在有限時間內爭取最大的成效。」

常用針灸穴位包括腹部的氣海穴、關元穴、子宮穴，腿部的足三里、三陰交、太衝、血海等，這些穴位有助於溫養胞宮、促進氣血運行，而平時在家也可以練習呼吸吐納、伸展、八段錦等幫助調養。

身體調好再凍卵，睡眠飲食習慣都是關鍵

在計畫凍卵的過程中，除了醫療與中醫調理，飲食的搭配也扮演極為重要的角色。張若偉中醫師提醒，凍卵前建議多攝取天然的原型食物、豆類與穀物飲品等。滋陰食物包括黑木耳、白木耳、海帶、海參、秋葵、皇宮菜、地瓜、南瓜、豬腳、蹄筋等。請減少加工、存放過久的食物，不要攝取過量咖啡因與甜食，也要避免接觸環境荷爾蒙與重金屬，透過均衡的飲食調養為身體打好基礎。

在生活習慣方面，請保持規律的睡眠、避免熬夜、規律運動、維持理想體重、適時紓解壓力。張若偉中醫師說也呼籲，可以把凍卵視為一段需要身心整合調整的過程。從早睡、運動、放鬆，到飲食與人際關係的平衡，每一項習慣的改善，都可能為身體帶來健康的正向轉變！

筆記重點整理

· 由於卵巢功能會隨年齡而持續下降，所以年齡越輕凍卵的效果越好，在30至35歲凍卵是較佳的時機。30歲以下的女性，通常會建議嘗試自然懷孕，如果經過一年都無法自然懷孕，便要盡快尋求協助。

· 抗穆勒氏管荷爾蒙AMH是由卵巢中未成熟的濾泡細胞所分泌，可以用來評估卵巢卵泡的庫存量。一般年輕女性的AMH介於2至5 ng/ml；若AMH小於2 ng/ml，代表卵泡的庫存量減少。如果在年輕的時候便發現抗穆勒氏管荷爾蒙AMH偏低，可能是有卵巢早衰的現象，務必特別留意。

· 計畫進行凍卵療程時，很多人會希望中醫協助調整體質，常見的方式包括中藥、針灸等。基本上會使用一些暖胞宮、溫補腎陽、滋養腎陰的藥材，幫助達到陰陽平衡。中醫調理與凍卵療程上可以互相配合，同時併行。根據患者身體狀況進行調整，在有限時間內爭取最大的成效。

· 凍卵前建議多攝取天然的原型食物、豆類與穀物飲品等。滋陰食物包括黑木耳、白木耳、海帶、海參、秋葵、皇宮菜、地瓜、南瓜、豬腳、蹄筋等。請減少加工、存放過久的食物，不要攝取過量咖啡因與甜食，也要避免接觸環境荷爾蒙與重金屬。

本文經授權轉載自〔照護線上〕卵子數量不足、取卵好辛苦！養卵調理有助提升凍卵品質，張若偉中醫師圖文解析

