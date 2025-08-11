晴時多雲

自由開講》823公投若通過 核三依法仍無法延役！

2025/08/11 11:30

◎ 楊木火

立法院於5月13日，三讀通過藍白立委所提核子反應器設施管制法第六條條文修正案，核電機組得延長運轉期限；5月20日又通過民眾黨的核三延役公投案。但在台電巨額虧損下，台電財務基礎不足以勝任核三延役的經營；重啟核三案，明顯違反「核子反應器設施管制法」第5條規定，縱然核三延役公投案於8月23日投票通過，但核三仍然無法延役！

運轉40年的台電核三廠二號機於今年5月17日停機，18日起台灣核電歸零。（資料照）運轉40年的台電核三廠二號機於今年5月17日停機，18日起台灣核電歸零。（資料照）

根據台電資產負債表，6月30日累積虧損達-4,369.億元；且台電114年股東常會年報:「核四資產若一次認列損失金額龐大，將使公司財務更為艱困。」。

去年5月初時，和碩董事長童子賢建議「核四廠剷平，…。 」另，依據111年10月18日，台電給監察院電核技字第1110023172號函，函文中台電特別說明:「1、核四公投結果是全國人民共同的決定，110年12月18日核四啟封公投未通過，表示核四不會再啟封，政府必定會依據公投的結果執行人民的意志。2、核四現況之客觀事實及法規依據，絕不會有重啟機會2-1、建廠執照已失效，沒有重新興建的機會2-2、機組的運轉能量已全數喪失，不可能重啟2-3、機組大腦及神經元已失效，喪失運轉能力2-4、場址地質條件已不符合建廠條件。」

核四位於新北市，110年12月的啟封公投未通過，台電表示相關設備原廠均已停產。（資料照，台電公司提供）核四位於新北市，110年12月的啟封公投未通過，台電表示相關設備原廠均已停產。（資料照，台電公司提供）

依「113年台電公司財務報告暨會計師查核報告」，核四相關之不動產、廠房及設備帳列金額為281,218,890,000.元。核四資產若一次認列損失金額，將達 2,800.億元；再加上至6月30日的累積虧損達-4,369億元，台電的實際總虧損將達7,169.億元，台電的資本額卻只有5,831.億元，實際總虧損超過資本額甚多！

依據5月23日總統公布新修正的「核子反應器設施管制法」，第6條第4項規定「運轉執照之核發及換發，準用前條第一項各款規定;」；而第5條第1項第4款條文為「申請人之…及財務基礎等足以勝任其設施之經營。」在台電實際總虧損超過資本額甚多下，重啟核三案，明顯違反第5條第1項第4款規定，因而核三根本無法重啟！

請問黃國昌主席，您是否認同和碩童子賢董事長核四廠剷平的建議？ 如果認同，請問核四資產是否應認列損失？ 縱然公投案通過，但核三延役案仍違反核管法第5條規定無法延役，請問黃主席還要浪費11億元繼續辦公投案嗎？

（作者為拆核四促進會總幹事）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

