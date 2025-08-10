晴時多雲

投書

自由開講》搞不懂關稅算法 硬要說是黑箱

行政院在4月召開記者會宣布產業支持方案，就已清楚說明過是「MFN+對等關稅」計算方式
2025/08/10 10:30

◎吳濬彥  

在野黨以為撿到槍，結果原來是從頭到尾搞不清楚關稅算法，把不懂說成是黑箱。台灣因應對等關稅32%時，行政院在4月召開記者會宣布產業支持方案，就已清楚說明過是「MFN+對等關稅」計算方式。

對等關稅係對全球各國課徵，一直都是原本關稅疊加。（作者提供）對等關稅係對全球各國課徵，一直都是原本關稅疊加。（作者提供）

無論是當時的32%，延期期間的10%，現在的暫時性關稅20%，一直都是原本關稅基礎上疊加。以塑膠製品為例，原關稅約為0%~7%，就是20~27%；蝴蝶蘭、鬼頭刀依品態不同，多為零關稅，新關稅就是20%，本就不是所有關稅全部齊頭一律20%。各國除歐盟例外，大多採疊加對等關稅；日本部分則需等正式落地確認。

台灣蝴蝶蘭主要以外銷市場為主，輸美關稅就是20%。（資料照）台灣蝴蝶蘭主要以外銷市場為主，輸美關稅就是20%。（資料照）

但難不成是要行政院開課教立委教到會，才叫作公開透明嗎？賴清德總統邀國安簡報你們不去，四月時楊珍妮政委講過算法也不看，不做功課就輕易說成是黑箱。

台經院院長張健一也表示「產業界、學界皆知是疊加稅率，部分有心人士說法是抹煞政府先前談判關稅的努力。」；台灣工具機暨零組件工業同業公會更在8/7就已公開表達過「美國對台對等關稅若為20%，工具機產品出口美國，還要加上原本稅率，例如綜合加工機原有稅率3.3%~4.2%、車床4.2%~4.4%、機械零組件8%等MFN作為參考，之後都要加上新實施的20%暫時性對等關稅」的算法。

關稅議題確實複雜，但現在需要的是不分朝野藍綠，不分中央及地方，提供金融、轉型升級等各項協助支持我國受影響供應鏈產業。真正「科學、理性、務實」的面對問題與解決問題，而不是把時間耗在政治口水上。

（作者為政治工作者）

