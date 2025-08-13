法操》白色恐怖與轉型正義

1949年5月19日，中華民國臺灣省政府主席兼臺灣省警備總司令陳誠頒布的戒嚴令。1949年5月20日零時零分起在臺灣省全境實施戒嚴。經過38年56日，1987年7月15日，在中華民國總統蔣經國的宣布下解嚴。

◎ 法操司想傳媒

戒嚴時期政治受難者墓區。（擷取自貼文）

1949年5月19日，中華民國臺灣省政府主席兼臺灣省警備總司令陳誠頒布的戒嚴令。1949年5月20日零時零分起在臺灣省全境實施戒嚴。經過38年56日，1987年7月15日，在中華民國總統蔣經國的宣布下解嚴。

2019年正好是戒嚴實施日70周年，在這樣的日子裡，《法操》特別為您整理，過去《法操》曾經撰寫有關戒嚴白色恐怖與轉型正義相關的文章與電影評析， 提醒我們，民主自由得來不易！

請繼續往下閱讀...

白色恐怖

陳文成，我們不下架

1981年7月3日凌晨陳屍於台灣大學研究生圖書館旁的陳文成博士......

【江南案】告別獨裁政權的台灣

1984年10月15日，美籍作家劉宜良（筆名江南）在美國加州住家車庫中遭槍殺......

【鄭南榕生日】爭取百分之百言論自由！

1989年1月，鄭南榕收到台北高檢署以涉嫌叛亂罪傳喚的傳票......

令人聞風喪膽的舊刑法100條？

意圖破壞國體、竊據國土，或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，應受處罰的規定......

轉型正義

解嚴後台灣的轉型正義之路–國史館演講摘錄

「轉型正義」該如何落實於司法中？

司法改革和轉型正義

2018促轉會對威權時代不當判決的撤銷

【促轉條例】綠島獄中組織案

【促轉條例】鹿窟事件1270人有罪判決暨其刑視為撤銷

轉型正義電影院

《我只是個計程車司機》：光州事件，當國家變成殺人機器

「爭取民主，反對戒嚴」是這場民主運動的訴求，以市井小民的角度出發，講述韓國民主化運動的重要里程碑「光州事件」......

《正義辯護人》：守護人權與法治的價值

以發生在光州事件後一年的「釜林事件」為背景，描述一位稅務律師宋佑碩，因為親如家人的老闆娘兒子朴鎮宇，被依赤色分子（共產主義分子）罪名被捕，而踏上人權辯護之路......

《1987黎明到來的那一天》：首爾大學生之死，引爆六月民主化運動

1987年1月14日，一名首爾大學語言學系的學生朴鍾哲，因被匪諜搜查處以水刑刑求窒息而死，當局卻想隱瞞這個事實，此事被媒體踢爆後，引起各界的關注......

南韓首爾去年12月4日凌晨在總統尹錫悅宣布戒嚴後，有大批士兵試圖進入國會。（法新社檔案照）

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】白色恐怖與轉型正義

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法