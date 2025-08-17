脫北廚師的原鄉情結》鷄蛋是什麼？

因為雞蛋不僅吸收率極高，還富含蛋白質，是一種完美的全營養食品。而且雞蛋比起其他食材，烹調簡單又容易。

◎ 李愛蘭

如今，關於健康的資訊，特別是為了維持健康所需的飲食資訊，可說是氾濫成災。在有益健康的食物中，被提及最頻繁的或許是雞蛋。因為雞蛋不僅吸收率極高，還富含蛋白質，是一種完美的全營養食品。而且雞蛋比起其他食材，烹調簡單又容易。

前幾天，我有機會與一些脫北者一起吃飯。脫北者一見面，總會談到以前在北韓生活的事情。那天也是，幾人聚餐時剩了一些食物，其中一位年紀較長的脫北者看到後說："想到北韓的人，哪能剩下食物！"並責備大家要把食物吃光。

雞蛋不僅吸收率極高，還富含蛋白質，是一種完美的全營養食品。（作者提供）

那位長者曾住在清津，他說他每當想到北韓飢餓的人們，就無法忍心浪費食物。然後他講述了一段親身經歷，聽完後令人心痛與感傷。

那是他在清津市場做買賣時的事。有一位19歲的年輕人與他一起擺攤，他每次從市場回家就問："媽媽，那個叫做雞蛋的白色東西是什麼？為什麼一顆要價五百元？"

"我每次到市場最想知道的就是那顆白色的雞蛋。"

"所以我一直想著，賺到錢後一定要買一顆來嚐嚐看那東西到底是什麼味道。"

於是有一天他問那位年輕人："你從來沒吃過雞蛋嗎？"

那年輕人回答說：“是的，我在市場見過有人賣，但太貴了，從沒買過。其他東西看起來至少個頭大，價格高還能理解，但雞蛋那麼小，卻賣得那麼貴，真想知道那到底是什麼樣的東西。”

那年輕人是1980年代中期出生的。即使是在「苦難行軍」之前，他也從未見過雞蛋。

我自己也有一段與雞蛋有關的痛苦回憶。我曾在北韓惠山市的科學技術委員會擔任食品品質監督員，當時聽過一個令人心碎的故事。那大約是1990年，我和兩江道農村經營委員會的副委員長一起前往惠山養雞場。

副委員長是為了實地調查養雞場，而我則是要去附近的食品公司進行品質檢查，於是便一起前往並邊走邊聊天。

李愛蘭表示，雞蛋在北韓是高價品。（作者提供）

他說，住在惠山市的一戶人家接待了從中國來的親戚。那戶人家有一名6歲的小男孩，生活極其困苦。中國親戚看到他們貧苦的飲食與生活情況，感到非常心痛。

那戶人家有兩個孩子，都患有營養不良。父親在建築公司當勞工，沒工資也沒配給；母親則在市場賣麻花餅，從做麻花的店拿幾個出來轉賣，但一整天賣下來連買一份麵條都不夠，可想生活多麼困苦。

那位中國親戚看不下去，某天去市場買了一籃雞蛋，煮熟後叫他們給孩子吃。結果6歲的小男孩一看到雞蛋就逃跑了。因為他從來沒看過雞蛋，也不知道那是能吃的東西。

那位中國親戚大為震驚，隨後提議向北韓當局捐贈飼料，希望能多生產雞蛋，讓孩子們能吃上。這也是副委員長親自前往養雞場的原因。當時即便是家境稍好的人家，雞蛋也是只有病人或特別的日子才能吃的珍貴食物。

在韓國，雞蛋是日常生活中稀鬆平常的食材，但在北韓，卻有許多人連雞蛋是什麼都不知道。據說有些脫北者來到韓國後，第一次吃到雞蛋，被其美味驚豔，甚至買了一整籃回家慢慢吃。

同樣是1980年代出生，有人說金正恩吃太多瑞士進口的埃曼塔起司，導致肥胖與健康問題。而另一邊，北韓的年輕人卻連雞蛋是什麼都不知道。如何形容這樣一個地獄般的社會主義國度呢？

（作者為韓國自由統一文化院院長）

