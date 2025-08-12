自由開講》中共搶「抗戰」話語權 我國應反制歷史統戰

◎ 茜茜

2025年是抗戰勝利80週年，中共再度借此歷史節點舉辦大規模展覽與閱兵，並強調所謂「14年抗戰」與「中共領導全民族抗戰」，刻意模糊與抹除中華民國主導抗戰的歷史事實；從將「九一八事變」定調為抗戰起點，到將臺灣民間反日事件納入「中國人民抗戰」，皆反映其透過歷史再詮釋建立對「抗戰話語權」的政治工程，意圖對臺灣年輕世代及海外華僑灌輸錯誤認知，進一步強化「一中史觀」，為統戰鋪路。

正史為證：抗戰主體是中華民國國民革命軍

蔣中正在江西廬山發表聲明，被認為是中華民國領導抗戰的起點。（擷取自維基百科）

對日抗戰的歷史脈絡明確無誤，自1937年「七七事變」起，蔣中正率領國民政府軍與日本展開全面戰爭，歷經淞滬會戰、徐州會戰、武漢會戰等戰役，付出巨大人命與國力代價；根據國際學界與遠東軍事法庭判決記錄，正面戰場多由國軍主導，而中共所謂的敵後游擊戰僅占抗戰總體之輔助角色；已故行政院長郝柏村在2014年參訪中國人民抗戰紀念館時直言：「中共自稱抗戰中流砥柱，並不公允」，此言即戳破中共歷史膨脹之虛偽。

英雄可考：正名抗戰先賢，重建歷史尊嚴

臺灣作為中華民國的延續政權，擁有豐富且具證據的抗戰英雄史料；蔣中正、白崇禧、張自忠、孫立人等國軍將領於正面戰場拚死抵抗日軍，英勇事蹟屢獲國際肯定，民間更有林獻堂等在抗戰時期奉獻心力之人，值得代代銘記；臺灣應持續透過文化部、國防部、國史館等機構彙整正史文獻，並鼓勵學者與僑界共同編撰多語版抗戰紀實，用歷史事實對抗中共虛構宣傳。

民主陣營合作，對抗歷史認知戰滲透

中國教育部循國家主席習近平的指示，已將中小學教材「八年抗戰」全面改成「十四年抗戰」。（路透檔案照）

臺灣應主動與美、日、歐等民主國家共同發聲，揭露中共濫用歷史為統戰工具的實例；透過國際學術會議、媒體報導、僑社論壇等平臺，將正確的抗戰歷史推向全球，並向聯合國與國際人權機構提出中共「文化霸權與歷史壟斷」行為的危害報告；針對在海外歷史教材被中共滲透之處，應與民主國家教育機構合作推動「多元史觀審查」制度，確保臺灣與中華民國在抗戰歷史中的地位不被篡改。

建立制度與社會共識，反制中共歷史統戰

國防部副部長鍾樹明（左）日前頒贈前陸軍上校樊定永先進「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，並關心其生活狀況。（擷取自軍聞社）



面對中共以歷史為名行政治統戰之實，我國應立法防止政治滲透與史觀操弄；建議比照《反滲透法》增設「歷史認知安全條款」，針對境外勢力以資助、教材、展覽等形式曲解臺灣歷史進行防範，同時國內應持續推動「抗戰教育在地化」，以教材、紀念活動及影視作品深化全民記憶；面向僑界與青年世代，鼓勵自發性歷史傳承與事實查核行動，形成全民防衛的文化根基，使歷史不再被中共壟斷敘事。（作者為研究生）

