晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共搶「抗戰」話語權 我國應反制歷史統戰

2025/08/12 17:00

◎ 茜茜

2025年是抗戰勝利80週年，中共再度借此歷史節點舉辦大規模展覽與閱兵，並強調所謂「14年抗戰」與「中共領導全民族抗戰」，刻意模糊與抹除中華民國主導抗戰的歷史事實；從將「九一八事變」定調為抗戰起點，到將臺灣民間反日事件納入「中國人民抗戰」，皆反映其透過歷史再詮釋建立對「抗戰話語權」的政治工程，意圖對臺灣年輕世代及海外華僑灌輸錯誤認知，進一步強化「一中史觀」，為統戰鋪路。

正史為證：抗戰主體是中華民國國民革命軍

蔣中正在江西廬山發表聲明，被認為是中華民國領導抗戰的起點。（擷取自維基百科）蔣中正在江西廬山發表聲明，被認為是中華民國領導抗戰的起點。（擷取自維基百科）

對日抗戰的歷史脈絡明確無誤，自1937年「七七事變」起，蔣中正率領國民政府軍與日本展開全面戰爭，歷經淞滬會戰、徐州會戰、武漢會戰等戰役，付出巨大人命與國力代價；根據國際學界與遠東軍事法庭判決記錄，正面戰場多由國軍主導，而中共所謂的敵後游擊戰僅占抗戰總體之輔助角色；已故行政院長郝柏村在2014年參訪中國人民抗戰紀念館時直言：「中共自稱抗戰中流砥柱，並不公允」，此言即戳破中共歷史膨脹之虛偽。

英雄可考：正名抗戰先賢，重建歷史尊嚴

臺灣作為中華民國的延續政權，擁有豐富且具證據的抗戰英雄史料；蔣中正、白崇禧、張自忠、孫立人等國軍將領於正面戰場拚死抵抗日軍，英勇事蹟屢獲國際肯定，民間更有林獻堂等在抗戰時期奉獻心力之人，值得代代銘記；臺灣應持續透過文化部、國防部、國史館等機構彙整正史文獻，並鼓勵學者與僑界共同編撰多語版抗戰紀實，用歷史事實對抗中共虛構宣傳

民主陣營合作，對抗歷史認知戰滲透

中國教育部循國家主席習近平的指示，已將中小學教材「八年抗戰」全面改成「十四年抗戰」。（路透檔案照）中國教育部循國家主席習近平的指示，已將中小學教材「八年抗戰」全面改成「十四年抗戰」。（路透檔案照）

臺灣應主動與美、日、歐等民主國家共同發聲，揭露中共濫用歷史為統戰工具的實例；透過國際學術會議、媒體報導、僑社論壇等平臺，將正確的抗戰歷史推向全球，並向聯合國與國際人權機構提出中共「文化霸權與歷史壟斷」行為的危害報告；針對在海外歷史教材被中共滲透之處，應與民主國家教育機構合作推動「多元史觀審查」制度，確保臺灣與中華民國在抗戰歷史中的地位不被篡改。

建立制度與社會共識，反制中共歷史統戰

自由開講》中共搶「抗戰」話語權 我國應反制歷史統戰國防部副部長鍾樹明（左）日前頒贈前陸軍上校樊定永先進「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，並關心其生活狀況。（擷取自軍聞社）

面對中共以歷史為名行政治統戰之實，我國應立法防止政治滲透與史觀操弄；建議比照《反滲透法》增設「歷史認知安全條款」，針對境外勢力以資助、教材、展覽等形式曲解臺灣歷史進行防範，同時國內應持續推動「抗戰教育在地化」，以教材、紀念活動及影視作品深化全民記憶；面向僑界與青年世代，鼓勵自發性歷史傳承與事實查核行動，形成全民防衛的文化根基，使歷史不再被中共壟斷敘事。（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書