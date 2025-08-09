名家分享~汪浩》台美為何還未達成協議？

至於鄭麗君的代表角色，也未必如外界批評所言是錯誤選擇。自1979年斷交以來，美方從未允許我方總統、副總統或閣揆訪問華府。行政院副院長，反而是華府可以接受的最高層級，鄭麗君深受賴總統信任，她領隊或許是雙方協調下的結果。

◎ 汪浩

前川普政府官員惠頓（Whiton）最近指出川普與賴清德政府在價值理念上的差異，有些分析人士也質疑由鄭麗君領軍與美方談判是否恰當。然而，若因此推斷川普將放棄台灣、或拒絕台美貿易協議，則是誤解了川普的外交邏輯。

事實上，川普歷來奉行現實主義的「美國優先」外交，重視的是利益交換，而非意識形態一致。他與英國工黨政府、越南共產黨政府及南韓、歐盟左派政府達成關稅協議，足見其談判目標是追求對美有利的成果，而非僅與理念相近者合作。

至於鄭麗君的代表角色，也未必如外界批評所言是錯誤選擇。自1979年斷交以來，美方從未允許我方總統、副總統或閣揆訪問華府。行政院副院長，反而是華府可以接受的最高層級，鄭麗君深受賴總統信任，她領隊或許是雙方協調下的結果。

至今台美只公佈20%「暫時關稅」，還未公佈完整關稅協議，可能與川普更大盤算有關。他可能意圖將半導體課稅、232條款調查、甚至對中貿易談判一起處理，以爭取更大談判利益，畢竟台灣對美出口7成與半導體和資通訊產品有關。昨日川普宣布對進口晶片課徵100%關稅，但在美設廠者如台積電可豁免，反映他正以此作為談判籌碼。

目前台灣出口美國暫時關稅為20%，若要進一步下調，川普政府預期台灣將在三方面做出承諾：對美投資、對美採購，以及市場開放。前兩者台灣表現可圈可點，惟農牧產品開放可能為關鍵癥結。若台灣未比照日韓、歐盟模式讓步，恐重演印度被排除在協議之外的窘境。

總體而言，川普並不會因賴蕭的意識形態與他不同而否定台灣，他關心的是具體利益。賴政府若能看清台美博弈結構，適度讓步、配合川普談判節奏，最終仍有望達成對雙方有利的協議，並為台灣經濟創造穩定出口市場。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

