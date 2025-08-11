晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》廣東屈公病燒到台灣 防治策略看過來

2025/08/11 08:30

◎ 胡鵬年

近期中國廣東佛山出現屈公病（基孔肯雅熱）病例且情勢嚴峻，台灣並在日前出現今年首例中國移入的屈公病，上月至廣東佛山及深圳拜訪友人，期間曾被蚊子叮咬，返台出現發燒等症狀確診，我政府主管部門應迅速制定並實施因應策略，以資防範與應對。

我國疾管署已將中國廣東的屈公病旅遊疫情建議等級列為第二級「警示」（Alert）。（資料照）我國疾管署已將中國廣東的屈公病旅遊疫情建議等級列為第二級「警示」（Alert）。（資料照）

一、強化邊境管制

邊境海關及衛生檢疫單位配合加強對入境人員、貨物的檢疫強度。針對來自廣東佛山等疫區旅客實施重點檢測與健康諮詢。運用紅外線檢測體溫，對入境者進行快速篩查，一旦發現體溫異常者，立即引導至隔離區為醫學檢查，並細詢旅客旅行、接觸史，及是否有發熱、關節痛等典型症狀。對於疑似病例及時安排轉診至指定醫療機構進行隔離觀察和診斷治療。

二、提高疫情監測與預警能力

完善疫情監測網絡，整合醫療機構、疾控中心和社區衛生中心等，要求各級醫療機構加強對發熱門診和急診監測，一旦發現疑似病患，立即網路通報。配合利用大數據和人工智慧技術，對疫情相關資訊即時分析和研判，及時掌握疫情動態和趨勢。一旦監測數據異常，立即發佈預警資訊，啟動相應機制。

三、環境整治與病媒防控

蚊蚋是屈公病的主要傳播媒介，衛生機關應協同相關部門全面開展環境整治行動。對公共場所、社區、學校、工廠等進行核查，有效清除積水容器、疏通溝渠。同時，採化學防治和生物防治方法，降低蚊蚋密度。在蚊蚋高發區域噴灑殺蟲劑；投放食蚊魚、基因改造蚊等生物天敵，以控制孳生源。

蚊蚋是屈公病的主要傳播媒介，衛生機關應協同相關部門全面開展環境整治行動。圖為加強清除積水容器。（新北市衛生局提供）蚊蚋是屈公病的主要傳播媒介，衛生機關應協同相關部門全面開展環境整治行動。圖為加強清除積水容器。（新北市衛生局提供）

四、加強民眾宣導教育

透過多種管道，廣傳屈公病的防治知識，提高自我防護意識。如電視、廣播、報紙等媒體及互聯網、社交媒體等平臺，發佈該病症狀、傳播途徑和預防方法等資訊。製作宣傳海報、宣傳手冊和視頻等資料發放到社區、學校、企業等場所，實施健康講座和培訓活動，傳授防蚊知識，鼓勵公眾積極參與疫情防控工作。

（作者為博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書