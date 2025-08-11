李忠憲的思考》國家安全 vs. 性別平等：台派信仰的底線在哪？

台派內部出現了前所未有的價值焦慮：在亡國邊緣，我們還能談性別平等嗎？ 但問題是——我們為什麼要成為台派？不就是為了捍衛一個既安全又自由的國家嗎？

◎ 李忠憲

因為王義川批評盧秀燕化妝的事情，突然有個熱門的話題：國家安全和性別平等哪樣才是政治正確，這兩個哪一個比較重要，如果要犧牲應該要犧牲哪一個？

因為王義川評論盧秀燕化妝的事情，突然有個熱門的話題：國家安全和性別平等哪樣才是政治正確。（本報合成，資料照、台中市府提供）

這是一個具有高度爭議性的問題，但也非常值得深思。

國家安全 涉及一個國家的生存、主權與整體秩序的維持，包括軍事、經濟、網路、能源等層面。它是國家存在的前提條件。

性別平等 是指所有性別在法律、社會、文化、經濟等層面應享有同等的權利與機會。它是自由社會中正義與人權的核心。

當這兩者出現衝突，例如：



• 一個國家基於國安考量，限制特定性別在軍事領域的權利；



• 或者以「性別平等」之名，例如女性閣員比例之類，實施某些政策導致國安風險升高，人事任命過於政治正確而忽略專業能力。

就會面臨價值取捨的兩難。

以功利主義觀點，追求最大多數人的最大幸福。如果犧牲部分的性別平等可以確保整體國家存續與大多數人的安全，那麼在緊急時刻可能傾向選擇國家安全。

但如果用康德式義務論，人應被視為目的而非工具，不應犧牲部分人的權益換取整體利益。根據此觀點，性別平等作為基本人權，應不可被犧牲，即使有國安壓力。

現實政治中，政府經常以「國安」為名限制人權（包括性別平等），這也常成為打壓異己或維持既得利益的藉口。例如：



• 極權政權強調「國家至上」往往犧牲所有個人自由；

• 民主社會則力圖在國安與人權之間維持張力與平衡。

在和平與常態時期，性別平等作為基本人權，不應被國安理由輕易剝奪，否則就是滑向威權的開始。

在非常時期或戰爭邊緣，國家安全可能短期內優先考量，因為沒有國家就沒有保障任何權利的基礎。但此時應慎用權力、設下明確時限與監督機制，避免永久性地犧牲少數人或人權。

如果一個國家為了自我存續，選擇犧牲少數人的平等與自由，那麼這個「國家」還值得被保護嗎？

「沒有性別平等的台派我不要」 是針對這個事件合理的論述嗎？（擷自民進黨性平部臉書）

「沒有性別平等的台派我不要」 是針對這個事件合理的論述嗎？

在台南上空軍機飛來飛去，思考這個問題，就像有背景音樂的電影，台派就等於國家安全嗎？

「沒有國家安全的台派我不要」 到底是什麼意思？

然而，這個問題之所以在此時被討論得如此激烈，是因為台灣當前的局勢早已不是單純的「和平時期」。

立法院已經被赤化，統戰勢力正滲透體制核心，整個國家正面臨被中國併吞的真實危機。在這樣的背景下，「國家安全」不再是學理辯論，而是每一位台灣人切身的生存問題。

也因此，台派內部出現了前所未有的價值焦慮：在亡國邊緣，我們還能談性別平等嗎？

但問題是——我們為什麼要成為台派？不就是為了捍衛一個既安全又自由的國家嗎？

問題是——我們為什麼要成為台派？不就是為了捍衛一個既安全又自由的國家嗎？示意圖 。 （資料照）

「沒有性別平等的台派我不要」提醒我們：抗中不該是壓迫弱勢的藉口；

「沒有國家安全的台派我不要」提醒我們：沒有主權，一切皆空。

很多問題沒有簡單的答案，也沒有絕對的標準。我們可以有分歧、可以辯論，但我們不能忘記初衷。國家安全與性別平等，不應互為對立，而是民主價值中必須共同守住的兩翼。

至於我自己怎麼看？

或許，我是個偏向現實主義的人吧。這不是因為我不相信理想，而是因為我活在一個太清楚代價的時代。

而我知道，有時候，我們必須先活下去，才有資格談怎麼活得更好。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

