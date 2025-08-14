晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》戰略模糊無法自保：澳洲前副總理警告中共附庸化風險

2025/08/14 20:00

◎ 衛重華

澳洲前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）於7月28日參加澳洲7號電視台《日出》節目的專訪，他堅決發表對中共威脅的警告，指出中共透過龐大軍力與極權體制，正系統性挑戰當前以民主與法治為核心的國際秩序。

澳洲前副總理喬伊斯指出中共透過龐大軍力與極權體制，正系統性挑戰當前以民主與法治為核心的國際秩序。（歐新社檔案照）澳洲前副總理喬伊斯指出中共透過龐大軍力與極權體制，正系統性挑戰當前以民主與法治為核心的國際秩序。（歐新社檔案照）

他警告，若澳洲不即刻強化國防，將在不久的將來淪為中共勢力下的附庸國。他以台灣盼望參與「護身軍刀」軍演為例，指出中共對民主國家的敵意已構成具體威脅，並非假想。他強調「戰略模糊」絕不能建立在軍事脆弱上，必須以堅強實力為後盾，才能有效嚇阻侵略意圖。

喬伊斯批評中共對言論自由與新聞自由的全面打壓，舉彭帥失蹤事件與香港新聞界受迫害為例，說明中共政權並非一般的國際對手，而是試圖創造一個排除民主與自由的新型極權秩序。他指出，澳洲社會對這種威脅仍抱持天真，若繼續拖延防衛建設，只會將國家與子孫的未來拱手讓出。他呼籲將國防支出從GDP的2.33%提升至至少3.5%，才能真正配合印太區域的安全挑戰。

台灣方面則透過陸委會副主委梁文傑表達強烈希望參與多國聯合軍演的立場，即使只是觀察員角色，也意義重大。喬伊斯回應此議題時，並未如澳洲現任政府般採取閃避態度，反而主張應在實力準備充分的前提下，面對任何可能因支持民主盟友而引發的戰略挑戰。相對於澳洲政府官員以維持現狀為由拒絕台灣，喬伊斯展現出更具原則性與遠見的戰略思維。

陸委會副主委梁文傑表達強烈希望參與多國聯合軍演的立場。（資料照）陸委會副主委梁文傑表達強烈希望參與多國聯合軍演的立場。（資料照）

此一訪談與立場顯示出，在中共持續擴張、極權滲透國際社會的情勢下，唯有捨棄幻想、備戰自強，方能維繫自由與主權。澳洲的抉擇並非單純的政策取向，而是關乎未來要成為自主的民主國，還是北京意志下的附庸體。喬伊斯所言直指根本：中共不是夥伴，而是對自由秩序的敵手。這份清醒，正是當今國際社會所最需要的政治勇氣

（作者為軍人）

