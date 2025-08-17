自由開講》揭密中國「海底地圖戰」：從台灣東海岸畫到美軍基地周邊

◎ 茜茜

《紐約時報》揭示，中國科研船已從3年前侷限在近岸海域，轉向深入臺灣東部、關島周邊，甚至越過太平洋多處敏感區；諸如「向陽紅6號」與「大洋號」等，搭載高階聲納與無人潛具，進行密集且平行的航線繪製，其行徑早已超越純學術研究；這種「民船軍用」的戰略模糊操作，使中共得以在國際海域蒐集敏感軍事數據，同時迴避外交爭議。

中國遠洋科研船去年開始研究關島附近海域，向陽紅6號（見圖）6月仍在關島海域活動。（圖擷自中國國務院網站）

戰略目的揭露：從海床到潛艦，重塑軍事地圖

請繼續往下閱讀...

中國大量蒐集臺灣東海岸與關島周邊海床資料，意在精準掌握潛艦部署、水文流速、海底地形等軍事關鍵因素；這些數據可用於未來戰時部署潛艦、布設水雷或反潛作戰，有助提升對美軍與臺灣潛艦行蹤的掌握能力；過去中共軍方研究甚至指出，熟悉黑潮動向可用以「隱匿自身、打擊敵人」，顯示其意圖並非單純科研，而是預作戰略佈局。

區域反制行動：民主國家集體防衛科研滲透

美、日、澳等國近年已多次警告中國擴張性的科研船活動，日方更曾主動驅離進入專屬經濟海域的中方科研船；面對臺海周邊不斷加劇的中國偽科研活動，臺灣應強化與區域民主國家的聯合監控與情報分享機制，提升衛星與水面艦艇偵察能力，主動蒐證並揭露中共行徑，降低其「低可見度擾動」所造成的戰略侵蝕。

美、日、澳等國近年多次警告中國擴張性的科研船活動。圖為澎湖漁民直擊中國科研船海洋29號，出沒海峽中線以東海域。（漁民提供）

我國應對之道：強化主權維護與法制反制

臺灣應強化東部海域的監偵網路，對中國科研船進入我專屬經濟海域進行公開警告並提報國際機構；我國可透過《聯合國海洋法公約》主張經濟海域科研活動須經允許，並設立法律框架，針對未經許可之調查行動實施國內懲處或驅逐措施，避免中共藉灰色空間行動蠶食我國主權。

聯合國際、以揭露制衡：資訊戰反制中共海洋滲透

臺灣可與Starboard、MarineTraffic等海洋監控組織合作，公開中國「偽科研」船隻在臺海周邊的活動紀錄，善用國際媒體曝光，建立「揭露制衡」的資訊防線；透過外交部與駐美代表處合作，將此類行徑列入中共灰色脅迫手段的國際報告，引導民主國家在國際組織中針對中共進行制度約束與道德譴責，讓其無法在「科學」之名下掩飾擴張野心。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法