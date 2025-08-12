晴時多雲

自由開講》「不能只有贏了才相信民主」罷團續戰823

2025/08/12 13:00

◎ 陶正聲

據自由時報報導，七二六第一波大罷免失利後，中二、中三、南投罷團立即繼續路口宣傳及大車掃，不讓公民力量潰散。他們要化沮喪為實際運動，調整策略，以大家易懂的方式宣傳，續拚八二三第二波七席藍委罷免案，並喊出「不能只有贏了才相信民主」。其他各區罷團也陸續拚戰八二三。此次公民團體表現出對民主體制忠誠的態度，已成為台灣民主史上的典範，令人感動佩服。

726大罷免第一波失利，南投罷免立委馬文君的志工仍重整陣腳，集結超過50部機車在草屯大車掃，要向外界宣告，罷馬行動會堅持到底。（「草屯罷馬志工團」提供）726大罷免第一波失利，南投罷免立委馬文君的志工仍重整陣腳，集結超過50部機車在草屯大車掃，要向外界宣告，罷馬行動會堅持到底。（「草屯罷馬志工團」提供）

公民團體自主成熟的表現，也使得藍營早先放出「大罷免是民進黨發動」的謠言，不攻自破。

觀察藍營高層近幾年在文宣製作上有重大的轉變，即轉成運用民眾簡單易懂的口號，包裝似是而非的論點，顯示其背後的中央廚房（或智庫）有所轉變，例如「大罷免是民進黨發動」、「反一黨獨大」、「民進黨選輸翻桌」…等等。這些口號論述至少包含了偏頗、扭曲的論述、虛假資訊、謠言的成分在裡面。Taipei Times（台北時報）在8月4日也以社論表示，就連此次水災，也有藍營藉由水災發出錯假訊息，以影響罷免投票。

Taipei Times提醒政府必須認真看待此事，並迅速以簡單易懂的方式傳達事實和政策，以減輕錯誤訊息四處傳播的傷害。

因應數位時代來臨，民主理論大師Larry Diamond近年來也將研究重點延伸到錯假訊息對民主的危害。

Diamond 教授指出，在數位世界，真相的扭曲有兩種類型：一、假訊息（disinformation），即故意創造和傳播的虛假資訊；二、錯誤訊息（misinformation）：例如謠言、分享的虛假資訊。以藍營公布台南市長出席罷免活動的照片，用以批評黃市長熱心支持大罷免卻忽視救災為例，就是錯誤訊息。藍營提出的照片可能是真的，但卻是六月份颱風尚未形成前所拍攝，與風災、水災無關。這種以時空錯置的相片，刻意誤導媒體受眾，使其對台南市長和支持罷免方先是產生誤解、反感，進而產生仇恨，對民主政治構成危害。

台南市長黃偉哲（前排中）6月底到大直和台北市議員林亮君（右）、立委沈伯洋（左）會合站路口拜票。（資料照）台南市長黃偉哲（前排中）6月底到大直和台北市議員林亮君（右）、立委沈伯洋（左）會合站路口拜票。（資料照）

Diamond 教授認為，對抗仇恨言論的上策就是提出更優秀的言論。藍營高層於七二六罷免期間，以過去國民黨在威權時代一黨獨大為例，誣指民進黨現在想要國會過半，就是一黨獨大。

事實上，在過去國民黨一黨獨大的威權時代，實施黨禁、報禁，不許公民自由組黨，屬於政治學理上開發中國家的一黨獨大制，此與台灣當前政黨合法自由競爭的民主體制天差地別。

以過去國民黨一黨獨大類比民進黨國會過半就是一黨獨大，這是時空錯置且違背學理的錯誤類比。如果執政黨國會過半就是一黨獨大，那麼美國執政黨也常在眾議院席次過半，豈不是連美國都成為一黨獨大制的國家，但是在學理上，美國卻是標準的兩黨制國家。顯見藍營「一黨獨大」論調之荒謬。

報載民團與數小黨已動員幫助八二三罷團。執政黨主席也已宣示繼續與公民並肩同行。建議這數股力量可以團結合作、同心戮力，八二三若能罷免成功，在立委補選時，執政黨可考慮與忠誠於民主體制的在野黨或無黨公民，共同在補選選區以民調決定參選人，決定之後，大家全力支持。如此，一方面可破解藍營放出「執政黨國會過半就是一黨獨大」的謬論；另一方面也可培養對民主體制忠誠的在野黨，為日後的民主鞏固打下基礎。同胞要團結，團結真有力。

（作者為社會人士）

