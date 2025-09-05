美台觀測站》中國的特洛伊木馬艦隊

如果中國軍用船隻可以自由進出台灣最大港口，並且緊鄰最關鍵海軍基地、台灣第二大機場，以及通往全台重要城市的高速幹道，台灣民眾能接受嗎？

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站



如果中國軍用船隻可以自由進出台灣最大港口，並且緊鄰最關鍵海軍基地、台灣第二大機場，以及通往全台重要城市的高速幹道，台灣民眾能接受嗎？

根據駐台美籍記者Chris Horton 日前於 Wire China 發布文章，這件事就正在發生中，只是這些軍用船在平時，是中國遠洋海運集團（COSCO，以下稱中遠海運）旗下東方海外貨櫃航運（OOCL）的商用船隻。而OOCL 的「商船」與公司設施、駐點，就在台灣的高雄港。

OOCL 的碼頭距離高雄國際機場（台灣第二大機場）只有一英里 。（資料照）



OOCL 的碼頭距離高雄國際機場（台灣第二大機場）只有一英里；OOCL 的設施就在國道一號（沿線居住超過九成台灣人口）的南端起點；OOCL 使用的航道距離台灣最大海軍基地左營僅五英里，而左營基地目前仍只有一個主要出入口，被視為嚴重的戰略弱點（第二出入口正在建設中，預計於2027年完工）。



▍中遠海運集團：中國政府的滲透工具



記者Chris Horton 在該文中細數中國如何利用其龐大的民用船隊，特別是國有企業中遠海運旗下的船隻進行滲透。

中遠海運是全球第四大商業航運公司。曾參與解放軍特種部隊兩棲滲透演習的「SCSC Fortune」貨輪，就隸屬於中遠海運。而該艘貨輪在去年底，解放軍對台進行大規模軍演的前幾天，駛入台中港，這個台灣主要港口之一，距離清泉岡空軍基地僅五英里。

有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，證實正是隸屬於中遠海運。（資料照，海巡署提供）

今年2月貨輪切斷連接台灣與澎湖海底電纜的「宏泰 58」，陸委會也證實，這艘船正是隸屬於中遠海運。



Chris Horton 指出，中遠海運與解放軍的密切關係始於北京2016 年通過的國防運輸法，加強了中國交通部門與軍方之間的現有關係 。次年又頒布國家情報法，更明確地將中遠等中國公司置於中央政府控制之下，強制要求它們在接到命令時協助情報收集。



根據美國海軍戰爭學院中國海事研究所 Conor Kennedy 的研究報告，中遠大多數的船隻都包含足夠的黨員，可以組成一個黨委，由一名黨委書記領導，展現他們對黨的忠誠，而且中遠海運旗下的海洋客運組織架構中包括一個「人民武裝部」，負責協調與解放軍的動員任務，包括船隻與船員的軍事支援安排。



▍台灣該如何應對



今年1月，在拜登政府卸任前，美國國防部就將中遠海運及其兩家子公司列入「在美運作的中國軍事企業」名單。而台灣方面，報導中總統府對此表示，「對於引起重大國家安全疑慮的船隻，包括曾參與中國軍事演習的船隻，相關管理機構將禁止此類船隻進入台灣港口。」

在該文中，研究員與國防單位組織也提供台灣建議：

• 前美國國防部官員 Lauren Dickey指出，台灣應加強對停靠台灣港口的中國船隻的監督和監管要求，並增加台灣海事部門的臨時檢查。台灣交通部航港局宣布於今年 3 月 31 日起，要求具有中國、香港和澳門背景的「不合格船舶」和「特定船舶」（滾裝船、半潛船、平台船、重型運輸船、起重船、油輪、成品油輪和液化石油氣油輪等）在申請直接航行許可證或商業註冊時必須與相關部門協商。儘管此做法可能引來中國的商業報復行動，但王定宇委員認為，「國家安全和生存更重要」。



避免中國的特洛伊木馬艦隊。美專家強烈建議台灣政府應全面禁止中遠的滾裝船進入台灣港口。（取自貼文）

• 新美國安全中心（CNAS）研究員Tom Shugart則強烈建議台灣政府應全面禁止中遠的滾裝船進入台灣港口。他警告說：「若遭遇突襲，這些船艦可能直接在台灣關鍵港口大量卸下軍用車輛，進而協助中方奪取港口完整控制權。港口失守將對台灣的防衛能力造成嚴重打擊。」



▍中國在全球武器化民間機構



近年來中國對於主權爭議多次採取「灰色地帶手段」，以民間機構為主體，包裝解放軍實際的侵略行動，讓政府在後續應對中能有更多彈性，因應實際情勢作出反應，一旦輿論形勢不利於政府，便將一切責任歸咎於一般公民，避免引發全面軍事衝突，透過民間化模糊侵略行為。



2024年2月，中國無登記漁船進入金門限制水域被我方稽查，追逐過中兩船相撞。（金門海巡隊提供）

2024年2月，中國一艘無登記的漁船進入金門列島周遭限制水域捕魚，遭遇海巡署稽查，最終在追逐過中兩船相撞，導致4名船員落害、2人不治身亡。儘管中國官方並未具體承認，對外主張這些只是普通漁民自發行使漁業活動，但以民間漁船組成的海上民兵（Chinese Maritime Militia），實行侵擾行動已是不爭的事實，船隻表面上是民用，實際與解放軍或海警配合，執行騷擾、偵察或圍堵任務。除此之外，近期部分中配是否成為中國政府滲透或製造紛亂工具，也是許多民眾擔憂的議題。



觀測站曾在Podcast上針對「灰色侵擾」一詞討論，有不少研究者反對此一用詞，認為中國的行動就是「侵擾」，若冠上「灰色」一詞，反而可能降低對該行為的嚴重性與咎責。目前國際對中國武器化民營企業，甚至人民的行為尚未有有效的反制手段，而這樣的行動不只發生在台灣也發生在菲律賓、北歐等地，台灣如何與面臨類似問題的國家共同發展反制措施是當務之急。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書





