評論 > 社群

美台觀測站》中國的特洛伊木馬艦隊

如果中國軍用船隻可以自由進出台灣最大港口，並且緊鄰最關鍵海軍基地、台灣第二大機場，以及通往全台重要城市的高速幹道，台灣民眾能接受嗎？
美台觀測站

美台觀測站

2025/09/05 21:00

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

如果中國軍用船隻可以自由進出台灣最大港口，並且緊鄰最關鍵海軍基地、台灣第二大機場，以及通往全台重要城市的高速幹道，台灣民眾能接受嗎？

根據駐台美籍記者Chris Horton 日前於 Wire China 發布文章，這件事就正在發生中，只是這些軍用船在平時，是中國遠洋海運集團（COSCO，以下稱中遠海運）旗下東方海外貨櫃航運（OOCL）的商用船隻。而OOCL 的「商船」與公司設施、駐點，就在台灣的高雄港。

OOCL 的碼頭距離高雄國際機場（台灣第二大機場）只有一英里 。（資料照）OOCL 的碼頭距離高雄國際機場（台灣第二大機場）只有一英里 。（資料照）

OOCL 的碼頭距離高雄國際機場（台灣第二大機場）只有一英里；OOCL 的設施就在國道一號（沿線居住超過九成台灣人口）的南端起點；OOCL 使用的航道距離台灣最大海軍基地左營僅五英里，而左營基地目前仍只有一個主要出入口，被視為嚴重的戰略弱點（第二出入口正在建設中，預計於2027年完工）。

▍中遠海運集團：中國政府的滲透工具

記者Chris Horton 在該文中細數中國如何利用其龐大的民用船隊，特別是國有企業中遠海運旗下的船隻進行滲透。

中遠海運是全球第四大商業航運公司。曾參與解放軍特種部隊兩棲滲透演習的「SCSC Fortune」貨輪，就隸屬於中遠海運。而該艘貨輪在去年底，解放軍對台進行大規模軍演的前幾天，駛入台中港，這個台灣主要港口之一，距離清泉岡空軍基地僅五英里。

有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，證實正是隸屬於中遠海運。（資料照，海巡署提供）有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，證實正是隸屬於中遠海運。（資料照，海巡署提供）

今年2月貨輪切斷連接台灣與澎湖海底電纜的「宏泰 58」，陸委會也證實，這艘船正是隸屬於中遠海運。

Chris Horton 指出，中遠海運與解放軍的密切關係始於北京2016 年通過的國防運輸法，加強了中國交通部門與軍方之間的現有關係 。次年又頒布國家情報法，更明確地將中遠等中國公司置於中央政府控制之下，強制要求它們在接到命令時協助情報收集。

根據美國海軍戰爭學院中國海事研究所 Conor Kennedy 的研究報告，中遠大多數的船隻都包含足夠的黨員，可以組成一個黨委，由一名黨委書記領導，展現他們對黨的忠誠而且中遠海運旗下的海洋客運組織架構中包括一個「人民武裝部」，負責協調與解放軍的動員任務，包括船隻與船員的軍事支援安排

▍台灣該如何應對

今年1月，在拜登政府卸任前，美國國防部就將中遠海運及其兩家子公司列入「在美運作的中國軍事企業」名單。而台灣方面，報導中總統府對此表示，「對於引起重大國家安全疑慮的船隻，包括曾參與中國軍事演習的船隻，相關管理機構將禁止此類船隻進入台灣港口。」

在該文中，研究員與國防單位組織也提供台灣建議：

• 前美國國防部官員 Lauren Dickey指出，台灣應加強對停靠台灣港口的中國船隻的監督和監管要求，並增加台灣海事部門的臨時檢查。台灣交通部航港局宣布於今年 3 月 31 日起，要求具有中國、香港和澳門背景的「不合格船舶」和「特定船舶」（滾裝船、半潛船、平台船、重型運輸船、起重船、油輪、成品油輪和液化石油氣油輪等）在申請直接航行許可證或商業註冊時必須與相關部門協商。儘管此做法可能引來中國的商業報復行動，但王定宇委員認為，「國家安全和生存更重要」。

避免中國的特洛伊木馬艦隊。美專家強烈建議台灣政府應全面禁止中遠的滾裝船進入台灣港口。（取自貼文）避免中國的特洛伊木馬艦隊。美專家強烈建議台灣政府應全面禁止中遠的滾裝船進入台灣港口。（取自貼文）

新美國安全中心（CNAS）研究員Tom Shugart則強烈建議台灣政府應全面禁止中遠的滾裝船進入台灣港口。他警告說：「若遭遇突襲，這些船艦可能直接在台灣關鍵港口大量卸下軍用車輛，進而協助中方奪取港口完整控制權。港口失守將對台灣的防衛能力造成嚴重打擊。」

▍中國在全球武器化民間機構

近年來中國對於主權爭議多次採取「灰色地帶手段」，以民間機構為主體，包裝解放軍實際的侵略行動，讓政府在後續應對中能有更多彈性，因應實際情勢作出反應，一旦輿論形勢不利於政府，便將一切責任歸咎於一般公民，避免引發全面軍事衝突，透過民間化模糊侵略行為。

2024年2月，中國無登記漁船進入金門限制水域被我方稽查，追逐過中兩船相撞。（金門海巡隊提供）2024年2月，中國無登記漁船進入金門限制水域被我方稽查，追逐過中兩船相撞。（金門海巡隊提供）

2024年2月，中國一艘無登記的漁船進入金門列島周遭限制水域捕魚，遭遇海巡署稽查，最終在追逐過中兩船相撞，導致4名船員落害、2人不治身亡。儘管中國官方並未具體承認，對外主張這些只是普通漁民自發行使漁業活動，但以民間漁船組成的海上民兵（Chinese Maritime Militia），實行侵擾行動已是不爭的事實，船隻表面上是民用，實際與解放軍或海警配合，執行騷擾、偵察或圍堵任務。除此之外，近期部分中配是否成為中國政府滲透或製造紛亂工具，也是許多民眾擔憂的議題。

觀測站曾在Podcast上針對「灰色侵擾」一詞討論，有不少研究者反對此一用詞，認為中國的行動就是「侵擾」，若冠上「灰色」一詞，反而可能降低對該行為的嚴重性與咎責。目前國際對中國武器化民營企業，甚至人民的行為尚未有有效的反制手段，而這樣的行動不只發生在台灣也發生在菲律賓、北歐等地，台灣如何與面臨類似問題的國家共同發展反制措施是當務之急

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

