自由開講》美國關稅壓境 「朝野合作」爭取好稅率

2025/08/11 17:00

◎邱世長

根據《自由時報—自由財經》（4日）「別被誤導！台灣20％關稅只是暫定 白宮行政命令文件曝關鍵」之報導，美國關稅逐漸明朗，造成幾家歡樂幾家愁！

自由時報日前刊登，「別被誤導！台灣20％關稅只是暫定 白宮行政命令文件曝關鍵」一文受到關注。（擷取自網路）自由時報日前刊登，「別被誤導！台灣20％關稅只是暫定 白宮行政命令文件曝關鍵」一文受到關注。（擷取自網路）

最大的輸家，是中國與瑞士，最大的贏家則是日本、南韓以及歐盟的汽車出口國。台灣呢？國人是憂心忡忡，期盼能聽到好消息。

行政院副院長鄭麗君3日返台，宣稱美國雖然已公布台灣適用關稅「暫時性稅率」20%，但是台美關稅談判還要「繼續進行」，將爭取更好的稅率。

可惜，美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾（Jamieson Greer），不知是「無視」台灣政府所受沉重壓力，還是美方「蓄意」持續施壓，逼使台灣在半導體等議題讓步，半導體「232條款」蓄勢待發。葛里爾持續對媒體表示，相關稅率「基本上已經確定」，不應期待短期內還會調降，這讓國人情何以堪？

對此，筆者提出幾點看法。

自由開講》美國關稅壓境 「朝野合作」爭取好稅率川普政府期盼台灣「護國神山」台積電，移到美國研發與生產。（路透檔案照）

首先，台灣「朝野合作」共度國難，恐是唯一的因應之道。大家都在同一條船上，船翻了，誰都別想好受；反之，台灣這條船度過眼前巨浪，再創經濟奇蹟，大家都同享經濟成果。更何況，台灣目前有分裂的本錢嗎？

其次，國人質疑台灣政府「調整說」不確實，有意義嗎？這項政命令第二項有關關稅修改的部分，文件表示行政命令發布後「7日」於美東時間凌晨12時01分起生效，「生效前」已裝船，且在「10月5日」前進入美國之貨物，適用先前稅率。到時，一翻兩瞪眼，「關稅之爭」遠勝目前國內的「口水之爭」。

其三，《史記．卷七．項羽本紀》：「人方為刀俎，我為魚肉！」台灣關稅20%對台有影響，但不至於斃命；「232條款」的調查和談判，後續發展如何？這才是台灣日後是否會「產業空洞化」的重大危機！

最後，「232條款」蓄勢待發，台灣的半導體產業鏈，才是美國垂涎欲滴的重點產業！美國期盼「護國神山」移到美國研發與生產，台灣則以「台積電」技術與文化特殊，難以輕易移植到美國。

朝野政黨理當知道台灣退無可退，若一起合作可度難關，若互扯後腿只會一起滅亡！政治人物要如何取捨？還須思考嗎？

同舟共命！台灣！加油！

（作者為教育人員）

