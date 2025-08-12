晴時多雲

健康醫療網》腰椎劇痛反覆發作 微創脊椎內視鏡手術成為新選擇

43歲的陳女士原本身體狀況良好，某日卻突如其來地出現左側臀部劇烈疼痛，並伴隨下肢放射性疼痛,疼痛延伸至大腿與小腿，導致她走路困難，連日常生活起居都受到明顯影響。初期她選擇在家休息，並服用止痛藥以進行保守治療，但疼痛指數卻持續上升，一度達到8分以上。
健康醫療網

2025/08/12 08:30

◎健康醫療網

對腰椎間盤突出或滑脫患者而言，保守治療是第一選擇，包括藥物控制、物理治療、神經阻斷、射頻熱凝術等非手術方式。（擷取自貼文）對腰椎間盤突出或滑脫患者而言，保守治療是第一選擇，包括藥物控制、物理治療、神經阻斷、射頻熱凝術等非手術方式。（擷取自貼文）

43歲的陳女士原本身體狀況良好，某日卻突如其來地出現左側臀部劇烈疼痛，並伴隨下肢放射性疼痛，疼痛延伸至大腿與小腿，導致她走路困難，連日常生活起居都受到明顯影響。初期她選擇在家休息，並服用止痛藥以進行保守治療，但疼痛指數卻持續上升，一度達到8分以上。

在狀況未改善下，她決定前往仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）疼痛科求診，疼痛科主任醫師賴烱文診斷，確診為高位椎間盤突出，並在神經外科主任醫師施育彤的建議下，陳女士接受微創脊椎內視鏡手術後迅速康復，順利重拾生活品質。

急性神經壓迫　介入性治療短暫奏效後症狀再度惡化

賴烱文醫師說明，陳女士初診時的疼痛區域符合典型的坐骨神經走向，屬於急性神經壓迫的表現。初步評估後，團隊替她安排進行選擇性神經根阻斷術與尾椎硬膜外注射，期望透過介入性治療控制疼痛，延緩或避免手術的可能。

然而，在接受多次治療後，雖然疼痛曾有短暫緩解，但症狀隨即復發，甚至開始出現腿部無力、步態不穩等現象，顯示神經壓迫可能持續惡化，進入進一步損傷階段。

MRI發現椎間盤突出與游離　即刻轉診腦神經外科

為求精準診斷與後續決策，賴烱文醫師進一步安排陳女士接受腰椎核磁共振（MRI）檢查。檢查結果顯示，陳女士在腰椎第四、第五節出現一塊巨大椎間盤突出，且椎間盤碎裂後的部分已向上（頭端方向）游離，並直接壓迫神經根。這類特殊型態的椎間盤突出，在臨床上雖較少見，卻經常造成嚴重的神經症狀，並對保守治療的反應不佳。

由於影像與臨床表現皆顯示病情有惡化風險，疼痛科立即將個案轉診至該院腦神經外科進行專業處理。

游離型椎間盤碎片壓迫神經　儘速手術避免永久性傷害

施育彤醫師接手後，詳細檢視了MRI影像與陳女士的神經學評估結果，確認她的症狀正與游離椎間盤碎片所處位置高度吻合。施育彤醫師表示，這類椎間盤突出屬於「游離型」，即碎裂的椎間盤組織脫離原本位置並移動，容易卡壓神經根，造成劇烈疼痛與功能退化，診斷不易，治療也更具挑戰性。

儘管陳女士已接受多次保守性與介入性治療，但神經壓迫持續惡化，且出現肌力下降現象，已達手術介入的標準，若再延遲處理，恐導致神經損傷無法逆轉。

微創脊椎內視鏡手術效果佳　術後當天可下床行走

考量到陳女士年紀尚輕，且有明確的生活與工作功能需求，施育彤醫師建議，採用脊椎內視鏡微創手術進行治療。這類手術方式僅需在患者背部開一個微小切口，藉由高解析內視鏡導引，直接進入椎管，精準移除壓迫神經的椎間盤碎片，無需大範圍剝離肌肉或骨頭，對組織傷害小、恢復期短。

手術過程順利，術後陳女士幾乎立即感受到疼痛顯著減輕，當天便可自行下床行走，恢復情況良好。她表示，一開始非常害怕手術，但疼痛已經影響正常生活，後來選擇手術是正確的決定。

保守治療很重要　但應警覺神經壓迫警訊

施育彤醫師強調，對於腰椎間盤突出或滑脫的患者而言，保守治療始終是第一線選擇，包括藥物控制、物理治療、神經阻斷、射頻熱凝術等非手術方式，都能有效幫助大多數患者緩解症狀。然而，一旦病情出現以下徵兆，如疼痛劇烈惡化、肌力下降、走路困難、排便排尿障礙等，就應儘速尋求神經外科專業評估。

因為神經組織一旦受損過久，有可能產生永久性損傷，錯過黃金治療期，後續即使手術也難以恢復完整功能。因此及早診斷、正確分流治療，才是減少長期疼痛與功能退化的關鍵。

結合多專科合作　為患者提供完整脊椎健康照護

陳女士的康復案例顯示，從疼痛科的早期介入到神經外科的精準手術，充分體現跨科別協同合作在現代醫療中的重要性。透過正確的診斷流程與個人化治療策略，患者不僅能夠有效緩解疼痛，更能快速恢復日常生活能力。未來在面對類似腰椎神經壓迫性疾病時，民眾應具備基本判別能力，及早就醫、避免拖延，才能真正達到長期健康與生活品質的雙重保障。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者趙正瑋報導 腰椎劇痛反覆發作 微創脊椎內視鏡手術成為新選擇

