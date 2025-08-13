自由開講》學甲斷訊21天的警訊：台灣如何面對資訊戰？

◎ 張厚光

台南學甲區秀昌里，一位莊姓女士含淚訴說：「今天是第21天，家裡網路、第四台、行動電話通通沒訊號，我們像被關進一座無形的牢籠。」這不是戰爭封鎖，不是地震摧毀，僅僅是一場颱風「丹娜絲」過境，就讓整個社區陷入長達三週的「資訊孤島」。這樁發生在科技島台灣的荒謬劇，敲響的不只是地方復原效率的警鐘，更是攸關國家存亡的「資訊戰備」系統失靈的刺耳警報。

丹娜絲颱風過境，台南災情慘重，學甲區秀昌里住戶反映，家裡斷訊21天。圖為志工幫學甲受災戶鋪蓋帆巾。（資料照）

「失聯」是現代戰爭的第一擊

許多人對戰爭的想像仍停留在飛彈與坦克。然而，烏俄戰爭的殘酷教訓早已揭示：現代戰爭的序幕，往往是切斷你的神經系統——通訊與網路。開戰首日，俄軍精準打擊烏克蘭的政府通訊、網路與電力樞紐。烏克蘭能頑強抵抗，關鍵之一在於 SpaceX 的 Starlink 衛星網路即時啟動，維繫了指揮鏈、媒體傳播與民眾求救的生命線。反觀台灣，一場颱風就讓學甲民眾「自己救不了自己」。當基礎通訊在非戰爭狀態下如此脆弱不堪，我們憑什麼相信戰時能維持聯繫、調度資源、穩定民心？

烏克蘭能頑強抵抗，關鍵之一在於 SpaceX 的 Starlink 衛星網路即時啟動，維繫了指揮鏈、媒體傳播與民眾求救的生命線。圖為「星鏈」衛星示意圖。（取自SpaceX網站）

學甲非孤例，是制度性失能的縮影

學甲的悲劇並非偶然。過去幾年，從風災斷電到施工挖損光纜，類似通訊長期癱瘓的事件時有所聞，卻總被視為地方小事，草草帶過或由基層承受民怨。一個社區、數百戶人家，竟能被系統性地「消音」長達三週，暴露的絕非單純的技術故障，而是更深層的「制度性無感」——政府體系未能將「數位連結」視為與水、電同等級的民生基本需求與國安基石。當局高喊「5G智慧國家」、「AI科技島」口號響亮，但人民要的，只是平日穩定、災時不斷、緊急時可靠的基礎通訊，這點卑微要求，在學甲成了奢望。

數位韌性：新國防最前線

台灣擁有傲視全球的半導體實力與科技潛能，卻在學甲連最基礎的「連線權」都保障不了，這是極大的諷刺，更是嚴峻的警訊。現代國防的第一線，早已轉移：

•路由器就是新戰車： 確保通訊網路的分流、備援與韌性。

•基站就是新堡壘： 基礎設施需能抵禦天災人禍，迅速復原。

•社會韌性就是新兵力： 全民在斷訊危機下自救互救的能力。

我們迫切需要建構的是「全民數位韌性體系」：

1.強制備援： 通訊系統需有異地、異質（如有線+無線+衛星）備援，災時自動切換。

2.擁抱衛星： 將低軌衛星通訊（如 Starlink）納入國家關鍵基礎設施與防災緊急通訊核心。

3.強化資安與人力： 保護關鍵設施免受攻擊，並儲備足夠技術人力應對危機。

4.地方戰備預演： 地方政府須有明確的「資訊戰備」計畫與演練，不能再被動「等中央」。

將低軌衛星通訊（如 Starlink）納入國家關鍵基礎設施與防災緊急通訊核心。圖為B5G低軌通訊衛星。（資料照，太空中心提供）

戰爭陰影下的迫切三問

當我們每日深陷假訊息、認知作戰的泥沼，卻連一通救命電話都撥不出去時，網路戰場的劣勢已不言而喻。政府必須立即回答：

1.通訊備援網何在？ 海纜斷、基地台毀，有多少區域能在24小時內恢復通訊？低軌衛星佈建進度與防災整合計畫為何？

2.地方應變機制為何？各鄉鎮市區是否有自主的備援通訊手段與標準作業程序？還是只能靠里長奔走、民眾上網「討救兵」？

3.科技力能否轉為防禦力？我們的AI與資安能量，是否足以應對結合實體破壞、網路攻擊與AI生成假訊

息的複合型戰爭？政府資訊管控與反制策略是否夠快、夠靈活？

結語：在戰爭前，先連上彼此

當學甲的莊女士在無聲的牢籠中苦等21天，全台仍在熱議5G、生成式AI與無人機。對她而言，科技島的榮光遙不可及，她需要的，只是一通能接通的電話。

學甲的困境，是「制度失聯」而非科技落後，是「人為冷漠」而非天災無情。這絕非孤立事件，而是台灣在真實戰爭陰影降臨前，一場血淋淋的壓力測試預演。若我們連一場颱風都無法確保同胞間的聯繫與馳援，當戰火真正點燃，台灣社會如何維繫運轉？如何團結抗敵？

我們不要科技島的虛名，我們要的，是一個在風雨飄搖、甚至烽火連天之際，依然能「連得上、撐得住」的台灣。懇請執政者，正視這條最脆弱卻最致命的戰線。因為，當人民在最基本的通訊需求上都成了孤島，國家的防線，早已千瘡百孔。

（作者為關心台灣航太未來的漢翔員工）



