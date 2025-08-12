自由開講》餐飲的未來系列之三：靠品牌打群架 看誰魅力吸引人

◎ 黃建樺

過去我在一間虛擬品牌雲端廚房Future Food工作，公司就是透過大數據掌握全台上千家餐飲門市的業績，精準分析出高潛力店面與菜色。

龜記小巨蛋創始店升級為首間海外概念店，換上全新LOGO。（資料照，品牌提供）



這種透過「數據共享 → 精準開店」的模式，就是加盟體系的縮影：不靠單店運氣，而靠集體智慧。你能站在巨人的肩膀上，快速跑出下一家品牌店。

請繼續往下閱讀...

在一條街上滿滿的飲料店有清心福全、CoCo、龜記、可不可、迷客夏、UG等等...不外乎能記得起來的，沒有一家不是連鎖品牌，在現今的社會中已經是品牌在打群架，看誰的品牌魅力能夠吸引人。

現在的人不再像過去這麼好餵養了，現在選擇一間店除了品牌外，我們第一時間就是看Google評論、裝潢、衛生、氛圍才決定走進去品嚐美食，提到的這些不外乎都是需要錢，背後沒有一個強大的集團再花心思做品牌、做裝潢、做廣告行銷，要怎麼活在這條街上呢？你說是吧~

• 「品牌價值」是最大資產，加盟體系可以放大品牌力

家族的豬腳店，好味道是靠30年口碑累積，但若想複製到下一間店，就必須重新築起品牌力。但加盟體系能在3~5年內打造一致的形象和宣傳，擴張品牌認知度。

早午餐店Q burger透過科技應用創新，做出差異化的品牌力。（作者提供）

透過加盟這種模式可以更好的放大出這個品牌力，在台灣餐飲品牌也有很多不錯的案例分享，就像我很佩服的Q burger一樣，透過科技應用創新做出差異化的品牌力，讓他在看似飽和的市場中，重新劃分版圖，開闢新的藍海。品牌力一旦建立，「人多力量大」不是口號，而是真能吸引流量與信任的實力象徵。

• 「連鎖≠低質」，反而很多加盟體系在提升SOP、培訓等都更嚴格有人以為加盟品牌都是流水線式、失去靈魂。但其實不然。許多品牌比起「一人店」，在SOP、員工培育、品質把關上反而更精準、更嚴格。

就好比我們再找新工作一樣，我們除了看公司名稱之外，再來最關心的就是這間公司的管理制度、流程以及員工培訓是否完善，有沒有明確的升遷制度及未來發展等，也代表他們在「打造內部文化」，這才是品牌能走得長、走得遠的根本。

五、給自己的一份思考

這兩個月，我全心投入桃園藝文特區的黃燜雞店，每天從早到晚都在學習：備貨流程、外場營運、內場管理、數據分析、客訴應對......一邊實作、一邊思考，心裡總會浮現一個問題：

如果今天不是加盟，而是我自己出去開一間餐飲店，我會怎麼做？

品牌餐飲店持續擴張版圖，圖為瓦城集團以瓦城及時時香為主要發展品牌，2025年目標是雙位數展店。 （資料照）



這問題我想了好多次。每當我以「創業者」的視角去對照現在的流程，心裡就湧起兩種感受：

一是敬佩——加盟體系真的想得很細，從裝潢水電、到人力編制、備貨清單、開幕、會員系統......幾乎每個我想問的問題，總部都有前例與解方。

二是慶幸——還好我是在這樣的體系中學習與前進，因為很多「我沒想到的地方」，他們都已經幫我先踩過雷，找到方法了。

高雄展覽館於8日父親節起舉辦「2025台灣連鎖加盟創業大展」一連4天，集結110個品牌、超過300個攤位，預估將創造逾16.5億元以上商機、5500個就業機會。（台灣連鎖加盟促進協會提供）





這就是「站在巨人肩膀上」的真實感受吧。當你不再是一個人摸索，而是有一個團隊、一個體系陪你一起成長，你就能省下很多試錯成本，把力氣放在真正重要的事：打造好服務、養成好員工、與顧客產生真實連結。

前陣子在Dcard上看到一位 20 出頭的年輕人分享創業餐飲的歷程，我真的很敬佩他很有勇氣，也很努力。但文章中處處透露出孤單與無助：找錯合夥人、估錯裝潢預算、搞不定人事管理，最後資金耗盡，只能含淚收場。

三十年前，我爸媽靠雙手一點一滴撐起一間店。三十年後，我們要靠的是：系統的力量、團隊的力量、品牌的力量。過去是靠拚勁與熱情，現在是靠流程與複製。

餐飲本質沒有變：都是在為顧客端出美食。但這個世界變快了，做餐飲的人，也該換一種做法了。

（作者為餐飲業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法