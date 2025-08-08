晴時多雲

評論 > 社群

名家分享~陳美華》性別、階級之不化妝者觀點

這場爭論最大的贏家應該還是盧秀燕。或許王義川是想嘲諷她的階級位置----穿著全白襯衫戡災竟然不需弄髒自己的衣著、昂貴的粉底液隨時彰顯她的尊貴以及「好女人」的女性特質。
名家分享

名家分享

2025/08/08 19:00

◎陳美華

在各方批評王義川沙豬、厭女之際，昨晚徐巧芯在電視上教女人卸妝，一邊對著鏡頭說如何擦去妝容，一邊說著王義川厭女，用什麼粉底液由女人自己決定，這是女人的身體自主權。看著這一幕，我覺得百般荒謬。

立委王義川評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，民進黨性平部發文譴責引發議論。（擷取自民進黨性平部臉書）立委王義川評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，民進黨性平部發文譴責引發議論。（擷取自民進黨性平部臉書）

我不清楚徐巧芯作為立委，在女權或性別政策上有什麼貢獻（萬能的臉友，知道的請告訴我），但收割、消費女權倒是非常有能力。

坦白講，一個沒有性／別分野的國度，男女的分類都將失去意義，根本不會有人關注女人的妝容，恐怕「粉底液」這種（不知是否高碳、有沒有動物實驗）的化學製品都無法成為昂貴的商品。

此同時，臉書上有人寫長篇，勾勒大熱天女人化妝的艱難；有人說著這高貴的粉底液某些藝人也在用如何之好云云。

坦白說，這些美學勞動看得我有些難受；我也很吃驚資本支配的高價化妝品竟然獲得如此歌頌。

事實上，如果女人妝容不干他人的事，我更希望口喊女性身體自主的徐巧芯之流可以引領不化妝的時尚風格，也符合環保減碳風。畢竟，女人的身體自主權有幾百種可能的演繹方式，而化妝恐怕只是其中最沒有社會阻力的一種。

這場爭論 盧秀燕是最大贏家

這場爭論最大的贏家應該還是盧秀燕。或許王義川是想嘲諷她的階級位置----穿著全白襯衫戡災竟然不需弄髒自己的衣著、昂貴的粉底液隨時彰顯她的尊貴以及「好女人」的女性特質。

在這裏盧秀燕的階級、權力和她的女性特質是相輔相襯無可分割的。女性市長「必須」展現合宜的女性特質，她的階級優勢以及對化妝品的理解讓她可以在一般（女）人灰頭土臉的災難現場，持續維持她尊貴的女市長形象。

立委王義川的失算在於已不是早期穿草鞋的民進黨人。（資料照）立委王義川的失算在於已不是早期穿草鞋的民進黨人。（資料照）

王義川的失算就在於，他以為階級或權力一刀切下去還是階級與權力，殊不知他自己根本也不是早期穿草鞋的民進黨人，也不是像阿扁那樣操著台灣國語的台灣土狗，可以嘲諷馬英九是貴賓狗。

王義川的階級嘲諷 被性別位置洗白

更關鍵的是，中上階級女性的妝容所呈現的女性特質，也是一般女性追求的主流陰柔美感。於是就如同交織性理論所演示的，階級一刀切下去，竟然是性別，進而引發因各種因素而化妝的女性眾怒。我的意思是，王義川的階級嘲諷被盧的階級化性別位置給洗白了。

台中市長盧秀燕日前至太平區黃竹里竹村路勘災。（台中市府提供）台中市長盧秀燕日前至太平區黃竹里竹村路勘災。（台中市府提供）

盧秀燕再次證明是大贏家，她更精於使用性別符號來做政治。

這波不該評價女性政治人物妝容之爭，她反而扮演了性別刻板印象受害者的角色（她沒有對這波爭論進行回應，而是蔣萬安出來幫她回應），讓人差點忘了，她過去幾年來的性別爭議。打著「媽媽」市長旗幟說是照顧市民，其實大部份是在裁培台中「三子」，把黨內年輕同僚家臣化。這在民主社會實在是時空倒錯。再把時間拉遠一點，九合一大選、同婚公投時，她是少數針對同婚公投「不表態」的候選人，但事實上，她是護家盟推薦的市長候選人。

從政績評價女性政治人物 不必再化妝

我不想被誤解為幫民進黨護航，我只是希望如各政黨女性政治人物所說的，從女人的政績來評價女性政治人物。當然啦，我希望有一天她們可以真面目示人，不需要再化妝。

（作者為中山大學社會系教授兼社科院長）

本文經授權轉載自Mei-Hua Chen臉書

