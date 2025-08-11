自由開講》餐飲的未來系列之二：轉向加盟體系 加盟主時代到來

◎ 黃建樺

三、轉向加盟體系：從孤軍奮戰到團隊作戰

家裡從自創品牌的豬腳店，轉向加盟黃燜雞米飯，是一個重要的轉折。剛開始是因為認識了黃燜雞的創辦人，爸媽決定試試看新的經營模式。但老實說，一開始我沒有太多參與，還在念書的我,只是在旁邊看著家人討論著加盟的故事。

作者家庭將從自創品牌的豬腳店，轉向加盟黃燜雞米飯。 （作者提供）

但真正讓我意識到「加盟體系的力量」，是在我今年正式加入家裡的餐飲事業之後。桃園藝文特區的那家黃燜雞，是我第一個全程參與開幕的門店，也是我從內外場實際下場學習的起點。

我最深刻的感受就是：加盟開店，和自創品牌，真的完全不一樣。

如果是自創品牌，自己開店肯定從裝潢都要從零開始找設計師、找工班，來回比價、溝通需求、現場監工。有些時候一不小心還會超支或延誤。但黃燜雞完全不同，一個電話打給總部長期配合的廠商，對方馬上知道店面要用什麼規格、什麼材質、甚至連管線、插座配置都有標準圖可以對照。

這種「直接複製」的效率，讓我大開眼界。備貨也是一樣。開店要多少碗筷、多少砂鍋、食材備貨量怎麼抓、開幕首週可能的客流有多大——這些數據與建議，全都有前人經驗可以參考，總部也會給出一份完整的備料建議清單，不需要再像以前一樣靠猜或硬著頭皮下決定。

而我最有感的一件事，是人力與SOP的系統化。以前我們豬腳店每次新進一位員工，媽媽總是要一對一教他怎麼切肉、怎麼滷、怎麼端菜，過程很仰賴「老員工帶新員工」的默契與經驗。只要其中一個人請假或離職，整間店就像斷了一條腿，效率直接掉半截。

但在黃燜雞，整個流程是SOP化的。什麼時間備什麼菜、出幾鍋湯、怎麼跟外送平台銜接，流程都寫在內部作業手冊裡。我是新人也能在三天內上手，哪怕今天找一個從沒下過廚的人進來，只要願意學，基本上不太可能「出大錯」。加盟體系的優勢，並不是「比較簡單」，而是它把複雜的事情，用一整套方法論拆解好了。

對比我們過去自創品牌，很多東西都靠經驗、靠直覺、靠運氣去撐，現在的我終於懂了：「不是我們做得不夠努力，而是系統的效率本來就比個人的經驗更可複製。」這也是我加入餐飲以來，最深刻的第一課。

我這邊也用一個條列式的方式來呈現自創品牌跟加盟體系的好與壞，但這是從我個人看法的經驗來做分享，不代表是整體環境的認知：

（作者製表）

雖然加盟不是每一項都完美，但那種『不是只有一個人撐』的感覺，真的差很多。

四、餐飲加盟的趨勢與未來：為什麼現在是加盟主時代？

餐飲業不是不能賺，只是不能再一個人抗戰。

現在是「加盟主的時代」，我們需要的不是更多靈感，而是更少犯錯。

以下是我透過實戰觀察，整理出的四大趨勢，說明為什麼加盟模式正是符合當前產業環境的選擇：

• 「少子化、缺工、人力流動大」下，標準化與系統力變得格外的重要

根據我曾在自由時報撰寫的《餐飲業為何找不到人之三》，台灣餐飲業目前正面臨人力高度稀缺的現象，一間餐飲體系沒有良好的員工福利、工作環境以及品牌形象的話，要如何贏過王品、海底撈、鼎泰豐等知名餐飲品牌呢？更不用說是像我們傳統豬腳店了!

作者在自由時報撰寫《餐飲業為何找不到人之三》，強調傳統老店不敵品牌名店，很難找到工作人員。 （擷取自網路）

而加盟體系通常具備相較完整的徵才流程、員工訓練制度與留人策略，這些也是我父親開始做黃燜雞後左訂出的範本規章，背後都是經過大數據分析與歷年實驗累積出的 HR 模組，能少走許多招人與留人的彎路。

• 「共享經濟思維」進入餐飲，不再是單店單戰，而是集體品牌打群架

在一篇共創共享：共享經濟如何重塑商圈的商業模式文章中也提到了，在現代社會裡越來越多的企業和個體都意識到，單打獨鬥的方式已經無法適應快速變化的市場環境，合作共贏已成為了一種趨勢。

而共享經濟就是一種以便捷快速、低成本及高效率為主的經濟模式，透過共享資源、資訊及服務，促使個體之間的合作與交易。

這種模式大多依賴於平台，使資源可以更有效的分配及利用。

（作者為餐飲業者）

