晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》餐飲的未來系列之二：轉向加盟體系 加盟主時代到來

2025/08/11 09:30

◎ 黃建樺

三、轉向加盟體系：從孤軍奮戰到團隊作戰

家裡從自創品牌的豬腳店，轉向加盟黃燜雞米飯，是一個重要的轉折。剛開始是因為認識了黃燜雞的創辦人，爸媽決定試試看新的經營模式。但老實說，一開始我沒有太多參與，還在念書的我,只是在旁邊看著家人討論著加盟的故事。

作者家庭將從自創品牌的豬腳店，轉向加盟黃燜雞米飯。 （作者提供）作者家庭將從自創品牌的豬腳店，轉向加盟黃燜雞米飯。 （作者提供）

但真正讓我意識到「加盟體系的力量」，是在我今年正式加入家裡的餐飲事業之後。桃園藝文特區的那家黃燜雞，是我第一個全程參與開幕的門店，也是我從內外場實際下場學習的起點。

我最深刻的感受就是：加盟開店，和自創品牌，真的完全不一樣。

如果是自創品牌，自己開店肯定從裝潢都要從零開始找設計師、找工班，來回比價、溝通需求、現場監工。有些時候一不小心還會超支或延誤。但黃燜雞完全不同，一個電話打給總部長期配合的廠商，對方馬上知道店面要用什麼規格、什麼材質、甚至連管線、插座配置都有標準圖可以對照。

這種「直接複製」的效率，讓我大開眼界。備貨也是一樣。開店要多少碗筷、多少砂鍋、食材備貨量怎麼抓、開幕首週可能的客流有多大——這些數據與建議，全都有前人經驗可以參考，總部也會給出一份完整的備料建議清單，不需要再像以前一樣靠猜或硬著頭皮下決定。

而我最有感的一件事，是人力與SOP的系統化。以前我們豬腳店每次新進一位員工，媽媽總是要一對一教他怎麼切肉、怎麼滷、怎麼端菜，過程很仰賴「老員工帶新員工」的默契與經驗。只要其中一個人請假或離職，整間店就像斷了一條腿，效率直接掉半截。

但在黃燜雞，整個流程是SOP化的。什麼時間備什麼菜、出幾鍋湯、怎麼跟外送平台銜接，流程都寫在內部作業手冊裡。我是新人也能在三天內上手，哪怕今天找一個從沒下過廚的人進來，只要願意學，基本上不太可能「出大錯」。加盟體系的優勢，並不是「比較簡單」，而是它把複雜的事情，用一整套方法論拆解好了。

對比我們過去自創品牌，很多東西都靠經驗、靠直覺、靠運氣去撐，現在的我終於懂了：「不是我們做得不夠努力，而是系統的效率本來就比個人的經驗更可複製。」這也是我加入餐飲以來，最深刻的第一課。

我這邊也用一個條列式的方式來呈現自創品牌跟加盟體系的好與壞，但這是從我個人看法的經驗來做分享，不代表是整體環境的認知：

（作者製表） （作者製表）

雖然加盟不是每一項都完美，但那種『不是只有一個人撐』的感覺，真的差很多。

四、餐飲加盟的趨勢與未來：為什麼現在是加盟主時代？

餐飲業不是不能賺，只是不能再一個人抗戰。

現在是「加盟主的時代」，我們需要的不是更多靈感，而是更少犯錯。

以下是我透過實戰觀察，整理出的四大趨勢，說明為什麼加盟模式正是符合當前產業環境的選擇：

• 「少子化、缺工、人力流動大」下，標準化與系統力變得格外的重要

根據我曾在自由時報撰寫的《餐飲業為何找不到人之三》，台灣餐飲業目前正面臨人力高度稀缺的現象，一間餐飲體系沒有良好的員工福利、工作環境以及品牌形象的話，要如何贏過王品、海底撈、鼎泰豐等知名餐飲品牌呢？更不用說是像我們傳統豬腳店了!

作者在自由時報撰寫《餐飲業為何找不到人之三》，強調傳統老店不敵品牌名店，很難找到工作人員。 （擷取自網路）作者在自由時報撰寫《餐飲業為何找不到人之三》，強調傳統老店不敵品牌名店，很難找到工作人員。 （擷取自網路）

而加盟體系通常具備相較完整的徵才流程、員工訓練制度與留人策略，這些也是我父親開始做黃燜雞後左訂出的範本規章，背後都是經過大數據分析與歷年實驗累積出的 HR 模組，能少走許多招人與留人的彎路。

• 「共享經濟思維」進入餐飲，不再是單店單戰，而是集體品牌打群架

在一篇共創共享：共享經濟如何重塑商圈的商業模式文章中也提到了，在現代社會裡越來越多的企業和個體都意識到，單打獨鬥的方式已經無法適應快速變化的市場環境，合作共贏已成為了一種趨勢。

而共享經濟就是一種以便捷快速、低成本及高效率為主的經濟模式，透過共享資源、資訊及服務，促使個體之間的合作與交易。

這種模式大多依賴於平台，使資源可以更有效的分配及利用。

（作者為餐飲業者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書