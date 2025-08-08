一個律師的筆記本》只從程序角度談厭女事件

◎ 陳怡凱
只從程序角度談。
作為組織的一份子，如果認為組織成員有爭議言行，可以循正規程序要求立案處理。
後續要怎麼處理，就照程序走。在程序結束之前，組織部門不宜對外作出用詞強烈、認定武斷的發言。
立委王義川在政論節目談話，被民進黨性平部發言表達嚴厲譴責，並強調「我們不要厭女的台派」。（資料照）
又或者，如果認為爭議沒有那麼嚴重，那就用私下溝通來處理。畢竟，不是所有爭議都值得變成一個案件，也不是所有分歧都值得在枱面上鬧得不可開交。
以上，或者走程序，或者講溝通，應該不難理解。
不過，最糟糕的一種處理方式，就是既不好好走程序，也不耐心講溝通，反而逕自訴諸渲染性的修辭，把事情變成一場公開的道德表演秀。要講爭議？這種處理事情的方式，其爭議性絕對沒有比被指控的一方來得小。
像這樣對於道德表演的偏好，讓人想起某位人稱「政黨關燈手」的專業咆哮人士。
尤其引人反感的，還有那句「自己的小孩自己教」。這句話流露的家父長心態之濃烈，發言者竟似毫無意識，單是這一點就已經讓人很無言了。
當然，比起迫在眉睫的戰鼓聲，這一切都還算是相對次要。
接下來，風暴將會席捲一切，許多相對瑣碎的事情並不會進入後世人的歷史記憶。
民進黨處理厭女事件，引發各方不同聲音。（資料照）
然而，會發生這樣的事，說明了這個組織的內控與管理已有非常嚴重的問題。
這樣的組織，在接下來的風暴中會遭遇更嚴峻的考驗。
