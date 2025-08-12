自由開講》少林換帥非偶然 宗教收編是國策

◎ 郭索

近期，中共少林寺主持釋永信遭清查，疑涉貪污及私生活淫亂等，其實早在2025年5月，習近平視察洛陽白馬寺後，隨即拍板讓白馬寺方丈釋印樂接任少林寺住持，並由河南省政府主導，成立「少林寺管理處」，先行掌控寺廟營運權，再進行住持更替。這場操作背後展現的並非單一寺院人事變動，而是中共對宗教控制升級、制度重構的縮影，反映出少林寺作為全球知名佛教品牌，早已無法再由體制外人物掌控。

中共少林寺主持釋永信遭清查，疑涉貪污及私生活淫亂等遭調查。 （法新社檔案照）

釋印樂並不是單純的佛門清修者，而是經過官方體制多年歷練的「政僧」。自1980年代起，便接受中國佛學院訓練，畢業後直接進入河南省佛教協會任職，歷任副會長、全國佛協理事，乃至全國政協委員。他早已是中共宗教政策的實踐者與代言人。自2003年起掌理白馬寺二十年，政治可靠性與行政配合度深得當局信任，這樣的人物被「禮請」至少林，自然是「組織安排」下的必然選項，早非寺中僧侶民主決定所能左右。

相較之下，原住持釋永信雖成功將少林寺商業化與國際化，但長期以來爭議不斷。從2015年起，他多次被舉報涉及私德與資金問題，雖未被明確處理，但始終籠罩在官方不信任的陰影中。少林寺內部盤根錯節，釋永信一手打造的經營網絡早已與地方權力、企業資本糾纏難解。對中共而言，任由此等勢力自我更新，只會讓宗教成為灰色利益的藏身處。要真正整頓，唯一選擇就是由外部強力介入，派遣絕對聽令之人全面接管。

原住持釋永信雖成功將少林寺商業化與國際化，但長期爭議不斷。圖為釋永信（右3）主持西安少年禪堂的揭幕儀式。 （ 美聯社檔案照）

釋印樂的到來，象徵一場有系統的宗教「內部換血」與秩序重建。表面上，他獲得寺內兩序僧眾評議通過，實則是「先收權、再換人」的操作完成後的制度展示。少林寺「兩序制」自唐代以來即具政教合一性格，如今反成中共間接治理的最佳工具：透過儀軌合法化政治決策，使人事安排不著痕跡地「制度內化」，達到換帥不失臉、收權不動聲的政治效果。

這場由上而下的更替，清楚揭示中共宗教治理的新模式：不再倚賴明面打壓，而是扶植「政治過硬、教內有威」的體制內僧人，在組織架構內完成對宗教場域的重組與掌控。從少林寺的這一步開始，未來全國性大型宗教機構都將面臨同樣命運：外觀莊嚴，內裡聽令；名為宗教，自為工具。真正的宗教精神，則只能被封存在歷史記憶中，淪為體制棋盤上的一枚棋子。

（作者從事自由業）



